Các điểm du lịch nghỉ dưỡng biển tiềm năng gần sân bay Long Thành

Đây là cơ hội cho bất động sản du lịch bứt tốc về cả tiềm năng tăng giá lẫn dư địa khai thác phòng lưu trú.

Bộ ba đón trọn dòng khách quốc tế

Theo kế hoạch, từ tháng 6/2026, sân bay Long Thành khai thác thương mại giai đoạn 1 với quy mô 25 triệu hành khách/năm, trong đó hơn 90% là khách quốc tế. Ở giai đoạn 2, công suất nâng lên 100 triệu lượt, đưa sân bay trở thành một trong những trung tâm hàng không tầm cỡ Đông Nam Á, tương tự vai trò cửa ngõ toàn cầu của ở Singapore, Kuala Lumpur, Thượng Hải hay Seoul.

Sân bay Long Thành có ý nghĩa quan trọng đối với du lịch phía Nam (Ảnh: Hoàng Bình).

Việc mở rộng mạng lưới các đường bay thẳng sẽ giải quyết bài toán hạn chế nguồn khách quốc tế và nâng cao sức cạnh tranh điểm đến của Việt Nam. Thực tế cho thấy, dù khách quốc tế chỉ chiếm khoảng 1/5 lượng khách so với khách nội địa, nhưng tổng chi tiêu lại cao hơn 1,4 lần, với mức chi tiêu bình quân gấp 5-9 lần (Số liệu Cục Du lịch Quốc gia 2022). Do đó, điểm đến chiếm lĩnh được thị phần khách quốc tế sẽ nắm giữ cơ hội bứt phá cùng ngành du lịch.

Xét toàn bộ bản đồ du lịch biển phía Nam, Vũng Tàu - Long Hải - Hồ Tràm sở hữu ưu thế khoảng cách gần nhất tới sân bay Long Thành với 45 phút di chuyển. Lợi thế cự ly này mang ý nghĩa chiến lược khi du khách quốc tế có xu hướng ưu tiên các điểm đến thuận tiện di chuyển, giàu trải nghiệm, thay vì tốn thêm nhiều thời gian di chuyển nội địa sau hành trình bay dài.

Trong khu vực này, Vũng Tàu nổi bật với du lịch biển ngắn ngày và hệ sinh thái giải trí sôi động. Hồ Tràm phát triển phân khúc nghỉ dưỡng cao cấp, biệt lập, thu hút nhóm khách thượng lưu toàn cầu. Long Hải nằm giữa hai cực du lịch nói trên, tạo nên lợi thế cân bằng hiếm có: vừa sở hữu cảnh quan thiên nhiên nguyên sơ, văn hóa bản địa đặc sắc và bề dày lịch sử hơn 300 năm, vừa là tọa độ có thể tận hưởng trọn vẹn hệ sinh thái của cả rừng và biển.

Long Hải là một trong bộ ba điểm du lịch biển tiềm năng gần sân bay Long Thành (Ảnh: CĐT).

Long Hải hội tụ các lớp di sản văn hóa, tâm linh như Dinh Cô, Thiền viện Trúc Lâm, di tích lịch sử Minh Đạm, nhà lưu niệm anh hùng Võ Thị Sáu… tạo sự khác biệt và thu hút nhóm khách quốc tế yêu thích thiên nhiên và văn hóa bản địa.

Bên cạnh sân bay Long Thành, chuỗi hạ tầng trọng điểm gồm Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, tuyến ven biển Hồ Tràm - Long Hải - Vũng Tàu cũng sắp đi vào hoạt động. Các cú hích hạ tầng này sẽ khiến nhu cầu lưu trú cao cấp dự báo tăng nhanh để đáp ứng dòng khách có mức chi tiêu cao và giới thượng lưu yêu thích second home (ngôi nhà thứ hai).

Với dư địa phát triển còn rộng, đây là thời điểm thị trường Long Hải đang chuyển mình từ điểm đến du lịch bản địa sang thị trường nghỉ dưỡng chuyên nghiệp, tạo lợi thế cho các nhà đầu tư mạnh dạn đi trước đón đầu.

Lộ diện mảnh ghép chiến lược cùng Long Hải vươn mình trên bản đồ du lịch

Giữa bối cảnh thị trường du lịch chuẩn bị bước vào giai đoạn bùng nổ, Charm Resort Long Hải trở thành mảnh ghép tiên phong giúp du lịch Long Hải nâng cao năng lực cạnh tranh và giữ chân được nhóm khách cao cấp. Bởi Long Hải hiện thiếu hụt các resort 5 sao theo mô hình tổ hợp đa tiện ích và vận hành quốc tế.

Diện mạo mặt ngoài của Charm Resort Long Hải (Ảnh: CĐT).

Sở hữu hơn 300m mặt tiền biển ngay đại lộ Võ Thị Sáu (ĐT44A), trước mặt là biển Long Hải, phía sau tựa núi Minh Đạm và chỉ vài bước đến Dinh Cô, dự án nằm trong khu vực có mật độ khách du lịch và sự kiện văn hóa, tâm linh đông đúc quanh năm. Vị trí mang đến lợi thế khai thác liên tục và nâng cao tỷ lệ lấp đầy dài hạn.

Khu resort được định vị trở thành tổ hợp nghỉ dưỡng, giải trí, chăm sóc sức khỏe theo hướng tới nhóm khách quốc tế dự kiến tăng trưởng mạnh sau năm 2026. Chuỗi tiện ích được thiết kế đa dạng gồm khu trị liệu phục hồi sức khỏe, hệ thống hồ bơi đa trải nghiệm, Pool Bar, chuỗi nhà hàng Á - Âu, khu vui chơi trẻ em, BBQ hay trung tâm hội nghị quy mô lớn... Với nguồn cung 1.000 căn hộ biển và 24 biệt thự biển, dự án đủ năng lực phục vụ đồng thời khách đoàn, khách lẻ, khách hội nghị… - điểm mà Long Hải đang còn thiếu.

Sảnh đón Charm Resort Long Hải nhộn nhịp khách tham quan (Ảnh: CĐT).

Charm Resort Long Hải được vận hành bởi Vienna House by Wyndham - thương hiệu quốc tế với kinh nghiệm quản lý các cơ sở lưu trú tiêu chuẩn toàn cầu. Đây là yếu tố bảo chứng cho chất lượng dịch vụ, gia tăng công suất phòng và tối ưu dòng tiền khai thác.

Hiện dự án đang bước vào giai đoạn hoàn thiện cuối để sẵn sàng vận hành từ quý I/2026, đúng thời điểm thị trường bùng nổ nhu cầu lưu trú. Điều này giúp nhà đầu tư không phải chờ đợi, có thể khai thác dòng tiền nhanh chóng.

Charm Resort Long Hải là khu nghỉ dưỡng 5 sao đầu tiên tại khu vực, được xem như điểm nhấn nâng tầm du lịch địa phương. Với vị trí tâm điểm, hệ tiện ích bài bản và vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế, dự án đang góp phần mở ra diện mạo mới cho Long Hải - vùng biển đang chuyển mình để trở thành điểm đến nghỉ dưỡng cao cấp liền kề sân bay Long Thành.