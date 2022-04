Các cột mốc tăng giá của Hanhomes Blue Star

Mặt bằng giá chung cư liên tục tăng

Theo báo cáo về bất động sản nhà ở do Vndirect Research công bố ngày 21/1/2022, giá bán căn hộ sơ cấp tại Hà Nội ghi nhận mức tăng trưởng cao nhất trong vòng 5 năm. Giá căn hộ ở tất cả các phân khúc tăng 9,9-15,6%, trong đó giá căn hộ sơ cấp tại Hà Nội tăng trung bình 13% so với cùng kỳ. Khu vực phía Đông thủ đô tăng 18,6% - 27,8% so với cùng kỳ nhờ được đẩy mạnh phát triển cơ sở hạ tầng và hàng loạt đô thị mới được ra mắt.

Báo cáo thị trường bất động sản quý I/2022 của Batdongsan.com.vn.

Tiếp đà tăng giá bất động sản khu Đông, Hanhomes Blue Star cũng ghi nhận mức tăng. Chủ đầu tư cho biết, thời điểm mới ra mắt, giá khởi điểm của dự án từ 18 triệu/m2, thế nhưng, sau một thời gian ngắn, đi cùng với sự chuyển mình của hạ tầng giao thông, nhiều tuyến đường hoàn thiện và thông xe, giá bán của Hanhomes Blue Star lên 20 triệu/m2.

Theo chủ đầu tư, sở hữu mức giá bán tầm trung, căn hộ tại Hanhomes Blue Star ngay từ khi ra mắt đã thu hút sự chú ý của đông đảo khách hàng. Kể từ dấu mốc cất nóc dự án vào quý IV/2021, giá căn hộ Hanhomes Blue Star tăng lên 25 triệu/m2, cao hơn 40% so với giá chào bán ban đầu tại dự án. Sang đến đầu năm 2022, Hanhomes Blue Star cũng ghi nhận mức giá 27 triệu/m2, tăng đến 1,5 lần so với ban đầu. Trong khi đó số lượng căn hộ còn lại tại dự án không nhiều.

Dự án Hanhomes Blue Star tại Trâu Quỳ, Gia Lâm.

Anh An - một khách hàng sở hữu căn hộ tại Hanhomes Blue Star chia sẻ, khi thấy hạ tầng khu Đông liên tục được đầu tư, cùng sự xuất hiện của thành phố biển hồ cũng như các dự án xung quanh, anh An đã quyết định chọn mua Hanhomes Blue Star với mức giá 22 triệu/ m2. Hiện tại, căn hộ anh sở hữu đã tăng giá thêm vài trăm triệu đồng.

"Hạ tầng khu Đông vẫn tiếp tục được đầu tư, giá căn hộ tại Hanhomes Blue Star cũng hưởng lợi từ làn sóng hạ tầng này và dự kiến sẽ còn tăng nữa, nhằm đáp ứng nhu cầu an cư của cư dân thành thị khi dịch chuyển sang khu Đông sinh sống", anh An nhấn mạnh.

Cơ hội cho người "đi trước đón đầu" tại Hanhomes Blue Star

Tại Hội thảo "Một số kiến nghị và giải pháp tháo gỡ khó khăn để phục hồi thị trường bất động sản trong giai đoạn hiện nay", đại diện Hội môi giới Bất động sản Việt Nam nhận định, thị trường căn hộ chung cư Hà Nội năm 2022 được dự báo còn tiếp tục tăng ở mức cao, do nguồn cung yếu, chưa có sự cải thiện rõ rệt trong khi lực cầu đang có xu hướng đột phá do nhu cầu ở thực của người tiêu dùng tăng mạnh sau đại dịch.

Bên cạnh đó, các yếu tố tác động từ thị trường như: Thuế đất tăng, giá nguyên vật liệu leo thang… dẫn đến mặt bằng giá bất động sản năm 2022 sẽ bắt đầu một chu kỳ tăng trưởng dài hạn. Trong tương lai, khi hạ tầng từng bước được đồng bộ, hiện đại, thị trường địa ốc phía Đông nói chung và Hanhomes Blue Star nói riêng dự kiến sẽ còn tăng giá.

Dự án Hanhomes Blue Star hoàn thiện cơ bản, dự kiến bàn giao quý III/2022.

Theo lãnh đạo Handico 5 - Chủ đầu tư dự án Hanhomes Blue Star, mặt bằng giá căn hộ tăng, bên cạnh ảnh hưởng chung của thị trường còn bởi những ưu điểm vượt trội mà dự án sở hữu.

"Hưởng lợi trực tiếp từ vị trí trung tâm thị trấn Trâu Quỳ, Hanhomes Blue Star là một trong số ít dự án sẽ bàn giao cho cư dân trong năm 2022, nhằm đáp ứng nhu cầu sớm an cư, lạc nghiệp của khách hàng. Chính vì thế, việc mua nhà ngay lúc này không chỉ giúp khách hàng tiết kiệm thời gian chờ đợi khi chuyển sang nơi ở mới, mà còn hưởng lợi về giá trong tương lai khi các tuyến đường Nguyễn Mậu Tài, Ngô Xuân Quảng liên thông với nhau hay khi cầu Vĩnh Tuy 2 được đưa vào khai thác giao thông", vị đại diện này cho biết thêm.

Việc nắm bắt cơ hội sở hữu bất động sản trong tình hình thị trường địa ốc phát triển ổn định và bền vững chính là cơ hội cho nhà đầu tư bất động sản hưởng lợi. Đưa ra quyết định sớm vừa giúp khách hàng tiết kiệm tối đa chi phí phát sinh, vừa tránh vuột mất cơ hội đón đầu tiềm năng tăng giá của dự án trong tương lai.

Thông tin liên hệ:

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà Hà Nội Số 5

Địa chỉ: 135 Phùng Hưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Hotline: 0923.86.86.79

Website: Hanhomesbluestar.com.vn

Văn phòng giao dịch: Khu 31ha, phố Thành Trung, thị trấn Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội