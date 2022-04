BV Diamond Hill xây dựng chuẩn sống quốc tế tại Bắc Giang

BV Diamond Hill kỳ vọng tiên phong xác lập chuẩn sống quốc tế tại Bắc Giang. Ảnh: Phối cảnh dự án BV Diamond Hill.

Cơn khát bất động sản cao cấp

Kết thúc quý I/2022, Bắc Giang trở thành địa phương có tốc độ tăng trưởng GRDP cao cả nước với 14,33%. Tỉnh này cũng ghi nhận kết quả khá tích cực về thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp. Chỉ trong 4 tháng đầu năm 2022, Bắc Giang đã hút 98 triệu USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài và hơn 2.700 tỷ đồng vốn đầu tư trong nước.

Đứng đầu về tốc độ tăng trưởng kinh tế và thu hút dòng vốn đầu tư lớn trong nhiều năm, thu nhập bình quân đầu người của Bắc Giang đã có sự thay đổi đáng kể, chất lượng đời sống cư dân, đặc biệt người dân thành phố Bắc Giang nâng cao. Với mối liên hệ tỷ lệ thuận, khi thu nhập cải thiện, nhu cầu về nhà ở đặc biệt loại hình cao cấp cũng gia tăng.

Không chỉ có xuất hiện lực cầu về loại hình bất động sản cao cấp từ nhóm khách hàng là cư dân Bắc Giang, thị trường địa ốc tỉnh này còn đón nhận nhu cầu về nhà ở đến từ các chuyên gia nước ngoài làm việc ở các khu công nghiệp. Ngoài ra, rất nhiều đoàn nghiên cứu khảo sát đến Bắc Giang cũng có nhu cầu rất lớn để sở hữu hoặc thuê ở ngắn và dài hạn tại trung tâm thành phố.

Soi chiếu vào cơ cấu sản phẩm bất động sản, ngoài kênh đầu tư truyền thống là đất nền, đất ở nhỏ lẻ, thị trường Bắc Giang thiên về căn hộ chung cư ở phân khúc tầm trung, sản phẩm chưa đa dạng. Trong khi đó, phân khúc cao cấp cho người nước ngoài hay giới nhà giàu có yêu cầu khắt khe còn bỏ ngỏ.

Nắm bắt được xu hướng và nhu cầu cấp thiết này, một số chủ đầu tư lớn đã và đang sát sao săn tìm quỹ đất và lên kế hoạch triển khai dự án bất động sản theo tiêu chuẩn sống quốc tế tại Bắc Giang. Với các giá trị về thiết kế, tiện ích, sinh thái và công nghệ, BV Diamond Hill của Tập đoàn BV Group là một trong những dự án tiên phong trong xây dựng chuẩn sống quốc tế. Chính sự nhanh nhạy nắm bắt thị hiếu khách hàng bằng việc cung ứng ra thị trường dòng sản phẩm cao cấp như BV Diamond Hill, tiêu chuẩn mới về phong cách sống quốc tế hứa hẹn dần được thiết lập trên thị trường Bắc Giang.

Chuẩn sống quốc tế tại BV Diamond Hill

Một cuộc sống với hệ thống tiện ích đạt tiêu chuẩn quốc tế, các dịch vụ đồng bộ ngay ngưỡng cửa đã và đang dần hiện hữu tại Bắc Giang. BV Diamond Hill hứa hẹn là mảnh ghép còn thiếu trong bức tranh bất động sản sôi động của Bắc Giang nhờ đáp ứng hệ quy chuẩn khắt khe trong dòng sản phẩm cao cấp.

BV Diamond Hill sở hữu chuỗi tiện ích đẳng cấp, mang đến trải nghiệm chạm cảm xúc cho giới nhà giàu. Ảnh: Phối cảnh dự án BV Diamond Hill.

Nằm trên đường Hoàng Quốc Việt giáp với 4 mặt tiền, BV Diamond Hill sở hữu vị trí đắc địa, khi di chuyển dễ dàng tới trụ sở hành chính, trường học, bệnh viện trong thành phố chỉ 10 phút. Vị trí nằm trong lõi trung tâm của hiện tại và tương lai là tham số đảm bảo giá trị cho BV Diamond Hill.

2 tòa tháp cung ứng ra thị trường 358 căn hộ cao cấp từ 2-3 phòng ngủ, BV Diamond Hill mang đến cuộc sống "tất cả tiện ích" chỉ bằng một nút ấn thang máy. Từ chuỗi cửa hàng tại chân khối đế đến bể bơi vô cực tầm nhìn panorama, hay quán café treo đầy mộng mơ, hiện đại… cuộc sống của cư dân BV Diamond Hill sau một ngày làm việc và học tập là khoảng thời gian trải nghiệm nghỉ dưỡng và hưởng thụ trọn vẹn trong căn hộ của chính mình và khuôn viên xung quanh.

Các kiến trúc sư đến từ đơn vị thiết kế nổi tiếng Singapore Swan & Maclaren, thương hiệu này đã có hơn 120 năm kinh nghiệm và là đơn vị kiến trúc hàng đầu châu Á đã trực tiếp phác thảo nên từng nét kiến trúc trong căn hộ và không gian chung. Swan & Maclaren từng nổi danh với khách sạn huyền thoại Singapore - Raffles hotel được hoàn thiện vào năm 1899.

Về không gian cảnh quan, BV Group bắt tay với Ego Group, đơn vị thiết kế cảnh quan đến từ Italia giàu kinh nghiệm triển khai nhiều dự án cao cấp trên thế giới và tại Việt Nam. Ego Group chính là "bảo chứng" cho tiêu chuẩn quốc tế về không gian xanh của BV Diamond Hill. Đó cũng là lý do mà BV Diamond Hill sở hữu mật độ cây xanh mặt nước lên tới 58%.

Sự hiện diện của những thương hiệu uy tín trong thiết kế là cam kết về chất lượng của BV Diamond Hill. Tòa tháp đôi hiện đại này còn được phát triển bởi chủ đầu tư uy tín có tên tuổi tại Bắc Giang. Trước đó, BV Lake Garden do Tập đoàn BV Group phát triển đã nhận được giải thưởng Khu đô thị cao cấp tốt nhất việt Nam do Dot Property bình chọn.

Chủ đầu tư cho biết, không chỉ sở hữu chuỗi tiện ích đẳng cấp, BV Diamond Hill còn được mệnh danh là nơi "chuẩn hóa cuộc sống của giới nhà giàu" với cộng đồng dân cư thành đạt. Nơi mà ngay cả những cư dân Bắc Giang tinh hoa và các chuyên gia khó tính nhất đều lựa chọn trở thành chốn an cư, lạc nghiệp. Một không gian sống vừa đảm bảo sự riêng tư an toàn với hệ thống an ninh bảo vệ khắt khe vừa mang đến trải nghiệm đẳng cấp ngay giữa thành phố sôi động Bắc Giang.

Đón đầu xu thế mới, BV Diamond Hill hứa hẹn là sự lựa chọn của cư dân thành đạt đang muốn tìm nơi an cư, đồng thời là khoản đầu tư sinh lời trong tương lai cho những nhà kinh doanh có tầm nhìn.

Theo thông tin từ chủ đầu tư, chỉ từ 299 triệu đồng, khách hàng đã trở thành chủ nhân của căn hộ cao cấp BV Diamond Hill. Ngân hàng sẽ hỗ trợ cho vay vốn lên tới 70% giá trị căn hộ với lãi suất ưu đãi 0% trong vòng 12 tháng. Đặc biệt, 30 iPhone 13 Pro Max sẽ dành cho những chủ nhân đầu tiên của BV Diamond Hill.

