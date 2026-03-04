Bộ Xây dựng cập nhật tiến độ sân bay Long Thành

Bộ Xây dựng vừa có văn bản trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Đồng Nai liên quan đến việc triển khai các giai đoạn tiếp theo của dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Cử tri này trước đó đề nghị Chính phủ xem xét, trình Quốc hội cho chủ trương tiếp tục lập hồ sơ đầu tư các giai đoạn tiếp theo của dự án, nhằm hoàn thiện theo quy hoạch và hướng tới mục tiêu xây dựng Long Thành trở thành một trong những trung tâm trung chuyển hàng không quốc tế của khu vực.

Công trường thi công sân bay Long Thành (Ảnh: Nam Anh).

Kiến nghị trên căn cứ Nghị quyết 94 về chủ trương đầu tư Cảng hàng không quốc tế Long Thành, trong đó yêu cầu Chính phủ phải báo cáo và được Quốc hội thông qua trước khi quyết định đầu tư từng giai đoạn.

Phản hồi nội dung này, Bộ Xây dựng nhấn mạnh Long Thành là công trình hạ tầng trọng điểm quốc gia, giữ vai trò động lực chiến lược cho vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Việc sớm nghiên cứu đầu tư giai đoạn 2 đã được lãnh đạo Đảng, Chính phủ và Thủ tướng chỉ đạo nhằm bảo đảm khai thác hiệu quả giai đoạn 1, dự kiến vận hành trong năm 2026.

Tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV đã thông qua Nghị quyết 265, cho phép Chính phủ phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi giai đoạn 2 theo thẩm quyền, không phải trình Quốc hội như trước.

Trên cơ sở đó, Bộ Xây dựng ban hành Quyết định số 26 giao Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) làm chủ đầu tư giai đoạn 2. ACV đang lựa chọn tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi, đáp ứng nhu cầu vận tải hàng không và định hướng phát triển khu vực. Bộ cũng đề nghị UBND tỉnh Đồng Nai phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư để bảo đảm tính khả thi và hiệu quả dự án.

Dự án Long Thành được Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư từ năm 2015 với tổng vốn hơn 16 tỷ USD, quy hoạch gần 5.000ha tại Đồng Nai và chia làm ba giai đoạn.

Giai đoạn 1 (2021-2026): triển khai trên 1.810ha, xây dựng một đường cất hạ cánh và một nhà ga công suất 25 triệu khách/năm, vốn hơn 109.000 tỷ đồng (khoảng 4,6 tỷ USD). Cuối năm 2025 đã đón chuyến bay thương mại đầu tiên, dự kiến khai thác chính thức từ tháng 6 năm nay.

Giai đoạn 2 (2030-2035): xây thêm một đường băng song song và nhà ga thứ hai, nâng công suất lên 50 triệu khách/năm.

Giai đoạn 3 (2035-2045): hoàn thiện toàn bộ hạng mục, đạt công suất thiết kế 100 triệu khách và 5 triệu tấn hàng hóa mỗi năm, với 4 đường băng và 4 nhà ga.

Theo định hướng của Bộ Xây dựng, Long Thành sẽ vận hành song song với Sân bay Tân Sơn Nhất theo mô hình “cặp cảng hàng không quốc tế”. Long Thành dự kiến đảm nhận khoảng 80% chuyến bay quốc tế và 10% chuyến bay nội địa, trong khi Tân Sơn Nhất tập trung các đường bay ngắn khu vực và nội địa.