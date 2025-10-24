Bộ sưu tập villa mang hơi thở resort giữa thủ phủ công nghiệp

Nhu cầu về không gian sống theo chuẩn quốc tế cho chuyên gia tăng tại các trung tâm công nghiệp

Theo số liệu từ Bộ Kế hoạch và Đầu tư năm 2024, Việt Nam thu hút hơn 38,23 tỷ USD vốn FDI, trong đó hơn 50% tập trung tại các tỉnh phía Bắc. Sự dịch chuyển của dòng vốn đã biến các địa phương như tỉnh Ninh Bình (sau sáp nhập) thành thủ phủ công nghiệp với mạng lưới hơn 30 khu công nghiệp, quy tụ hàng chục nghìn chuyên gia quốc tế.

Sự gia tăng của lực lượng lao động chất lượng cao đã tạo ra nhu cầu nhà ở với những tiêu chuẩn khác biệt. Cộng đồng chuyên gia quốc tế thường ưu tiên các dự án được quy hoạch đồng bộ và có đơn vị quản lý vận hành chuyên nghiệp, nhằm đảm bảo an ninh và sự riêng tư.

Bên cạnh đó, do đặc thù công việc áp lực cao, họ cũng đòi hỏi một không gian sống tích hợp nhiều mảng xanh, thư giãn và đầy đủ tiện nghi như resort, thay vì chỉ một chỗ ở tạm thời.

Tuy nhiên, theo báo cáo quý I/2025 của Savills Việt Nam, tại các tỉnh công nghiệp phía Bắc, tỷ lệ lấp đầy các dự án cho thuê đạt chuẩn cho chuyên gia đã chạm ngưỡng 70% đến 90%, trong khi nguồn cung biệt thự và căn hộ dịch vụ đạt chuẩn vẫn rất hạn chế.

Thực tế, nhiều chuyên gia nước ngoài vẫn phải di chuyển hàng giờ mỗi ngày từ Hà Nội hoặc chấp nhận thuê nhà dân không đáp ứng tiêu chuẩn an ninh và tiện ích. Điều này phản ánh sự mất cân đối giữa cầu thực tế và cung hiện hữu, nhất là tại những địa phương chưa có hệ sinh thái lưu trú đạt chuẩn quốc tế cho chuyên gia.

Flamingo Golden Hill - Bộ sưu tập villa đậm chất resort giữa thủ phủ công nghiệp

Giữa nhu cầu nguồn cung lưu trú cao cấp tăng, Flamingo Golden Hill ra đời như lời giải cho nhu cầu sống theo chuẩn resort của giới chuyên gia quốc tế - những người đang tìm kiếm không gian cân bằng giữa nhịp sống năng động và trải nghiệm nghỉ dưỡng trọn vẹn.

Tọa lạc tại vị trí chiến lược, kết nối đến các khu công nghiệp lớn của Ninh Bình chỉ từ 15 phút di chuyển, Flamingo Golden Hill sở hữu lợi thế kép: vừa thuận tiện cho chuyên gia di chuyển đến nơi làm việc, vừa tách biệt khỏi ồn ào đô thị.

Flamingo Golden Hill sở hữu vị trí chiến lược, kết nối đến các khu công nghiệp lớn của Ninh Bình từ 15 phút (Ảnh: CĐT).

Mỗi căn villa được thiết kế với 3,5 tầng, diện tích 180-312 m², được chủ đầu tư kiến tạo như một ngôi nhà nghỉ dưỡng - nơi từng chi tiết đều hướng đến sự riêng tư, tiện nghi và thư giãn. Bể bơi riêng tại mỗi villa là điểm nhấn thể hiện trọn vẹn “hơi thở resort” - một đặc quyền hiếm thấy tại các khu công nghiệp vệ tinh.

Kế thừa triết lý kiến trúc xanh đã làm nên tên tuổi của Flamingo Holdings, bộ sưu tập villa là sự giao thoa tinh tế giữa hai trường phái “Flowers & Forest in the Sky” và “Art Color Design” - nơi hàng nghìn mảng xanh được đưa lên cao, phủ kín ban công và mặt đứng, giúp điều hòa không khí và mang lại cảm giác sống giữa thiên nhiên.

Bên trong biệt thự mẫu mang hơi thở resort tại Flamingo Golden Hill (Ảnh: CĐT).

Không chỉ là không gian sống, Flamingo Golden Hill còn kiến tạo hệ sinh thái theo chuẩn resort với bể bơi khoáng nóng bốn mùa, tuyến phố thương mại, nhà hàng, cà phê và khu vui chơi trẻ em. Toàn bộ được vận hành bởi Flamingo Holdings - thương hiệu đã có hơn 30 năm kinh nghiệm quản lý và vận hành các khu nghỉ dưỡng 5 sao hàng đầu Việt Nam, đảm bảo chất lượng dịch vụ đồng bộ và trải nghiệm sống đẳng cấp cho cư dân.

Chủ đầu tư cho biết, dự án hiện đã đón hơn 500 chuyên gia quốc tế lưu trú dài hạn, cho thấy sức hút và giá trị vận hành của mô hình villa mang tinh thần nghỉ dưỡng giữa lòng khu công nghiệp.

Mỗi căn villa sở hữu một bể bơi riêng (Ảnh: CĐT).

Bên cạnh tiềm năng khai thác ổn định, chủ đầu tư còn áp dụng nhiều chính sách linh hoạt. Nhà đầu tư chỉ cần thanh toán 50% giá trị biệt thự để nhận nhà ngay, phần còn lại sẽ được giãn tiến độ trong vòng 36 tháng. Chính sách này đã mở rộng cơ hội sở hữu cho nhà đầu tư.

Sở hữu vị trí kết nối chiến lược, hệ sinh thái tiện nghi theo chuẩn resort và pháp lý minh bạch, Flamingo Golden Hill không chỉ là tài sản mang lại dòng tiền ổn định mà còn định hình nên chuẩn sống mới phía Nam Thủ đô - nơi nghỉ dưỡng giao hòa cùng nhịp phát triển công nghiệp năng động.