Bệnh viện quốc tế ở vị trí đắc địa về đích sau nhiều năm chậm tiến độ

Theo UBND thành phố Huế, dự án Bệnh viện đa khoa Quốc tế Huế (số 2 Nguyễn Tri Phương, phường Thuận Hóa) là một trong 2 dự án trên địa bàn được thành phố lựa chọn cùng cả nước tổ chức khánh thành, khởi công vào ngày 19/12 chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Đây là một trong những dự án trọng điểm, nằm tại vị trí đắc địa, giao thoa các trục đường lớn Nguyễn Tri Phương - Hà Nội - Lý Thường Kiệt, ngay trung tâm phường Thuận Hóa.

Bệnh viện đa khoa Quốc tế Huế nằm ở vị trí đắc địa tại trung tâm thành phố Huế (Ảnh: Cao Tiến).

Theo chủ đầu tư, Bệnh viện đa khoa quốc tế Huế có diện tích sàn gần 20.000m2, công suất thiết kế khoảng 212 giường, tổng mức đầu tư hơn 400 tỷ đồng.

Dự án được kỳ vọng giảm tải, nâng tầm dịch vụ, góp phần đưa thành phố Huế trở thành trung tâm y tế và du lịch y tế hàng đầu trong nước cũng như khu vực.

Như Dân trí đã phản ánh, dự án Bệnh viện đa khoa Quốc tế Huế, được UBND tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là thành phố Huế) cấp quyết định chủ trương đầu tư năm 2017.

Trước đây, khu đất rộng hơn 2.500m2 tại số 2 Nguyễn Tri Phương được một doanh nghiệp khác đầu tư dự án siêu thị, cao ốc văn phòng. Tuy nhiên, sau khi xây dựng xong phần thô, dự án này bị “chết yểu”, ngừng xây dựng từ năm 2012 khiến dư luận bức xúc.

Đến năm 2017, Công ty Cổ phần Bệnh viện đa khoa Quốc tế Huế nhận chuyển nhượng dự án, xin chuyển đổi công năng sang đầu tư bệnh viện.

Chủ đầu tư dự kiến đưa bệnh viện vào hoạt động từ quý I/2019, tuy nhiên việc thi công không diễn ra đúng kế hoạch, dự án chậm tiến độ kéo dài.

Theo cơ quan chức năng, dự án bị chậm tiến độ là do nhà đầu tư chưa thực sự nỗ lực thực hiện, ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.

Trong năm 2024, Sở Tài Nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Huế) đã thanh tra việc chấp hành pháp luật đất đai của Công ty Cổ phần Bệnh viện đa khoa Quốc tế Huế sử dụng đất ở địa chỉ nêu trên.

Sau đó, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã thống nhất gia hạn thời điểm sử dụng đất cho chủ đầu tư.