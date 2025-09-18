Bên trong biệt thự mẫu đa công năng tại Flamingo Golden Hill

Bộ sưu tập villa sở hữu tầm nhìn đắt giá hướng hồ Tam Chúc

Sự khác biệt của mô hình “2 trong 1” đến từ khả năng cân bằng giữa kinh doanh và nghỉ dưỡng. Tại Flamingo Golden Hill, chủ đầu tư Flamingo Holdings đã phát triển một khu đô thị quy mô 6,5ha với 181 căn biệt thự giới hạn để tối ưu hóa mô hình độc đáo này.

Tọa lạc tại phường Tam Chúc, tỉnh Ninh Bình, dự án sở hữu vị trí hiếm có với thế đất “lưng tựa núi Liên Sơn, mặt hướng hồ Tam Chúc” rộng 600ha - nơi được ví như “Vịnh Hạ Long trên cạn”. Mỗi căn biệt thự được bao bọc bởi một không gian thiên nhiên trong lành và cảnh quan đắt giá, kiến tạo nên không gian nghỉ dưỡng thư thái và đẳng cấp cho gia chủ.

Dự án kế thừa hai trường phái kiến trúc độc đáo đã giành nhiều giải thưởng quốc tế của Tập đoàn Flamingo: "Flowers and Forest in the Sky" (Vườn treo trên cao) và "Art Color Design" (Kiến trúc sắc màu). Hàng nghìn cây xanh được đưa lên các tầng cao, phủ trọn các ban công và mặt đứng của công trình, tạo ra một không gian sống chan hòa với thiên nhiên, thư thái và đầy cảm hứng.

Bên trong căn biệt thự mẫu tại Flamingo Golden Hill (Ảnh: CĐT).

Đặc quyền của gia chủ còn được nâng tầm bởi bể bơi tư gia riêng tư và các tiện ích chung đẳng cấp, nổi bật là bể bơi khoáng nóng bốn mùa, nhà hàng sang trọng, quảng trường sắc màu và phố đi bộ thương mại, mang đến những trải nghiệm sống trọn vẹn.

Bể bơi riêng tư bên trong villa cao cấp tại Flamingo Golden Hill (Ảnh: CĐT).

Mặt bằng kinh doanh đắt giá thu hút đa dòng khách

Tọa lạc tại trung tâm công nghiệp và du lịch của tỉnh Ninh Bình mới sau sáp nhập, Flamingo Golden Hill sở hữu vị trí chiến lược nơi nhiều dòng khách cùng hội tụ, tạo nên tiềm năng khai thác đa dòng tiền quanh năm.

Dự án nằm tại trung tâm quần thể du lịch quốc gia Tam Chúc và hưởng lợi trực tiếp từ vị thế trên trục đường kết nối di sản Mỹ Đình - Ba Sao - Bái Đính, dự kiến hoàn thành năm 2027. Đây là cung đường huyết mạch, mảnh ghép quan trọng kết nối các trung tâm du lịch tâm linh lớn nhất miền Bắc gồm chùa Hương, Tam Chúc và Bái Đính, thu hút dòng khách du lịch khổng lồ.

Theo thống kê của ngành du lịch địa phương, tỉnh Hà Nam (cũ) đã có bước tăng trưởng ấn tượng khi đón tới 4,7 triệu lượt khách trong năm 2024. Chỉ riêng các dịp lễ, lượng khách đổ về đã lên đến hàng trăm nghìn người, tạo ra nhu cầu lớn cho các hệ thống cơ sở lưu trú.

Dự án sở hữu tiềm năng kinh doanh sôi động (Ảnh: CĐT).

Các căn biệt thự tại đây được thiết kế với 3,5 tầng, tối ưu hóa không gian cho cả mục đích kinh doanh và khai thác lưu trú. Với 8 phòng ngủ được bố trí trên diện tích đa dạng 105-180m2, nhà đầu tư có thể linh hoạt khai thác các mô hình lưu trú như homestay, boutique hotel mini, đáp ứng nhu cầu của khách hành hương, gia đình nghỉ dưỡng cuối tuần cho đến các đoàn khách doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, dự án sở hữu mặt tiền rộng 33m dọc Quốc lộ 21A - trục giao thông chính kết nối các vùng kinh tế trọng điểm phía Nam Hà Nội - giúp các biệt thự dễ dàng thu hút dòng khách vãng lai di chuyển qua lại mỗi ngày. Cùng với đó, dòng khách tại chỗ bao gồm cộng đồng hơn 500 chuyên gia quốc tế đang lưu trú và lực lượng lao động từ hàng chục khu công nghiệp lân cận tạo ra nhu cầu ổn định cho các dịch vụ thiết yếu như nhà hàng, cà phê, cửa hàng tiện ích.

Sự cộng hưởng của ba dòng khách này giúp cho các hoạt động kinh doanh tại Flamingo Golden Hill có thể duy trì hiệu suất cao và ổn định quanh năm, không bị phụ thuộc vào tính mùa vụ.

“Second home” cận Thủ đô: Làn sóng đầu tư mới của giới địa ốc

Sự kết hợp giữa kinh doanh và nghỉ dưỡng đang tạo ra một xu hướng đầu tư thông minh. Theo các báo cáo thị trường, xu hướng sở hữu "second-home" (ngôi nhà thứ hai) gần Thủ đô trở nên phổ biến, không chỉ để nghỉ dưỡng mà còn là một kênh đầu tư và tích sản lâu dài.

Mỗi căn biệt thự tại Flamingo Golden Hill là tài sản có khả năng chủ động tạo ra dòng tiền. Với mức giá từ 2,8 tỷ đồng, nhà đầu tư sẽ được hưởng chính sách hỗ trợ lãi suất 0% trong 18 tháng cùng tiến độ thanh toán linh hoạt kéo dài 18 tháng. Flamingo Golden Hill hứa hẹn mang đến một tài sản có giá trị kép: vừa để nghỉ dưỡng, vừa để kinh doanh sinh lời và truyền lại cho các thế hệ sau.