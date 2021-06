BĐS Quy Nhơn: Dự án sắp bàn giao "hút" người ở thực

Dân trí Thay vì phải chờ 2-3 năm mới được "mục sở thị" không gian sống mới của gia đình, giờ đây, nhiều khách hàng ưu tiên lựa chọn căn hộ sắp bàn giao, để có thể nhanh chóng "an cư lạc nghiệp".

Không chỉ an tâm về chất lượng và tiến độ dự án, căn hộ sắp bàn giao còn rút ngắn thời gian chờ đợi, đặc biệt nhiều chủ đầu tư còn áp dụng chính sách thanh toán linh hoạt để giảm áp lực tài chính cho khách hàng.

Lợi điểm khi lựa chọn căn hộ sắp bàn giao

Đang có nhu cầu chuyển đổi không gian sống để phù hợp cho việc đi lại, làm việc và học tập của cả gia đình, chị Thu Trang (TP Quy Nhơn) cho biết: "Gia đình tôi có nhu cầu chuyển về gần trung tâm và lựa chọn sống tại chung cư thay vì nhà đất như hiện tại để có thể thụ hưởng tiện ích đồng bộ, đồng thời đảm bảo an ninh, an toàn cho cả gia đình. Với số tiền tích lũy của hai vợ chồng sau nhiều năm, chúng tôi tìm kiếm căn hộ có thể chuyển đến ở ngay để sớm ổn định cuộc sống và công việc".

Tâm lý chọn nhà của chị Trang cũng là mong mỏi của nhiều khách hàng hiện nay khi chọn mua những dự án mới dù có thể tiết kiệm một phần chi phí, song đồng nghĩa với việc phải đối mặt với nhiều rủi ro xuất phát từ phía chủ đầu tư liên quan đến tiến độ, pháp lý, khiến giấc mơ an cư ngày càng trở nên xa vời. Bởi vậy, bên cạnh việc đặt niềm tin vào những chủ đầu tư uy tín, nhiều cư dân ngày nay có xu hướng lựa chọn căn hộ đã hoàn thiện, sắp bàn giao để "xuống tiền" bởi "trăm nghe không bằng một thấy".

Theo đánh giá của những chuyên gia, dự án đã xây xong, chuẩn bị bàn giao, có giá bán hợp lý, nhanh chóng nhận được ưu tiên của khách hàng. Đặc biệt trong bối cảnh nguồn cung căn hộ chung cư tại Quy Nhơn nói riêng và Bình Định nói chung những năm gần đây đang dần vắng bóng, trong khi mật độ dân số tại địa phương này luôn xếp trong nhóm đầu cả nước, với 2.499 người/km2. Nguồn cầu lớn từ cư dân địa phương hứa hẹn tỷ lệ lấp đầy tại các dự án chuẩn bị ra mắt thị trường.

Quy Nhơn đang đổi thay diện mạo nhờ vào những dự án có quy mô và chất lượng.

Lựa chọn căn hộ bàn giao ngay không chỉ giải quyết bài toán về nhu cầu nhà ở, mà còn giúp khách hàng tiết kiệm chi phí hiệu quả. Trên thực tế, với căn hộ mua và đóng tiền theo tiến độ, khách hàng phải chờ từ 2-3 năm để có thể chuyển về tổ ấm mới. Trong thời gian chờ đợi, trung bình chi phí thuê một căn hộ gia đình tại Quy Nhơn từ 5-6 triệu/tháng, trong khi đó khách hàng vẫn phải chịu chi phí cho căn hộ mới khiến áp lực dòng tiền tăng cao. Thay vào đó, nếu lựa chọn căn hộ bàn giao ngay, khách hàng có thể tiết kiệm chi phí thuê lên tới 200 triệu đồng. Số tiền này có thể được sử dụng để mua sắm trang thiết bị nội thất trong nhà hoặc đầu tư ngắn hạn để thu về lợi nhuận, giúp khách hàng giảm nhẹ áp lực tài chính.

Căn hộ chuẩn bị bàn giao cũng là bảo chứng cho uy tín của chủ đầu tư về tiến độ dự án theo đúng cam kết với khách hàng. Hơn nữa, trong bất động sản, vị trí là yếu tố quan trọng hàng đầu. Chính vì thế, việc đến trực tiếp dự án giúp cư dân tương lai có dịp nhìn ngắm tổng thể dự án để cảm nhận rõ lợi thế về mặt vị trí, cùng cảnh quan tiện ích bên ngoài, lẫn chất lượng nguyên vật liệu bàn giao nội thất bên trong... để có thể đưa ra lựa chọn phù hợp.

Bàn giao nhà rồi, Ecolife Riverside thôi

Trong bối cảnh dịch Covid-19 ảnh hưởng mạnh mẽ đến kinh tế chung, giá nguyên liệu thép đầu vào tăng cao, các hoạt động kinh tế, sản xuất chậm lại, nhiều dự án bất động sản "trượt" cam kết với khách hàng thì công trường EcoLife Riverside vẫn ngày ngày nhộn nhịp hoàn tất những bước cuối cùng trước khi bàn giao tổ ấm mới đến cư dân vào quý II năm nay để người dân có thể vào hoàn thiện nội thất.

Công trường dự án EcoLife RiverSide đang tấp nập gấp rút hoàn thiện những bước cuối cùng để mang tổ ấm hạnh phúc đến cho những cư dân tương lai.

Nhằm tạo điều kiện cho nhiều khách hàng sớm có được tổ ấm của riêng mình, Tập đoàn Capital House tiếp tục mang đến những chính sách ưu đãi cực lớn dành cho khách hàng khi mua căn hộ đang ở giai đoạn chuẩn bị hoàn thiện tại dự án EcoLife Riverside.

Để chào mừng Ecolife Riverside bàn giao nhà trong quý II năm nay, khách hàng mua căn hộ từ ngày 1/6 sẽ được hưởng chương trình ưu đãi hấp dẫn "Bàn giao nhà rồi, Ecolife Riverside thôi". Theo đó, chỉ từ 350 triệu ban đầu, khách hàng sẽ có cơ hội nhận nhà ở ngay. Đặc biệt, nhiều phương án tài chính linh hoạt giúp khách hàng có thêm cơ hội an cư, lạc nghiệp như: hỗ trợ vay lên tới 70% giá trị căn hộ với ưu đãi lãi suất 0% đến tới 18 tháng, hỗ trợ vay lên tới 50% giá trị căn hộ với lãi suất 0% đến tới 24 tháng. Như vậy, thay vì chi phí thuê nhà theo tháng, khách hàng khi lựa chọn Ecolife Riverside nếu chưa có đủ tiềm lực tài chính có thể nhờ đến sự hỗ trợ của Ngân hàng và thực hiện trả góp theo tiến độ, để có thể sở hữu một chốn an cư của riêng mình.

Chiết khấu 6% cho khách hàng thanh toán 95% giá trị căn hộ, chiết khấu tương đương lãi suất 10%/năm trên tổng tiền thanh toán trước hạn và số ngày thanh toán trước hạn cho khách hàng thanh toán từ 15 đến 70% giá trị căn hộ. Theo đó, khách hàng cũ đã mua hoặc tứ thân phụ mẫu, vợ/chồng, con cái, anh chị em ruột của khách hàng mua thêm căn hộ thứ 2 sẽ được hưởng ngay chiết khấu 1%. Mua căn 3 phòng ngủ tặng ngay một combo máy giặt - sấy trị giá 25 triệu đồng. Mua căn 2 hoặc 2,5 phòng ngủ hướng Tây - Bắc, Tây - Nam tặng ngay một vườn ban công Balcony Garden trị giá 20 triệu đồng.

Đến với EcoLife RiverSide ở giai đoạn chuẩn bị hoàn thiện bàn giao, khách hàng thấy rõ được những lợi thế về vị trí view tầng cao với không gian thoáng đãng, hệ thống tiện ích đang được hoàn thiện từng ngày để sẵn sàng phục vụ cư dân về ở. Theo quan sát thực tế, Ecolife Riverside đã hoàn thiện toàn bộ hạ tầng kỹ thuật và mặt ngoài. Hiện tại, chủ đầu tư đang tập trung đồng bộ chuỗi tiện ích cao cấp ngay trong nội khu dành cho cư dân như: bãi đỗ xe trên cao, siêu thị, trường học, nhà thuốc, phòng gym, nhà hàng, quán cafe, cửa hàng điện máy - đồ gia dụng... phù hợp với định hướng phát triển dự án theo mô hình "all in one" cũng như nhu cầu an cư của phân khúc khách hàng trẻ thành đạt với lối sống năng động, hiện đại, tràn năng lượng tích cực.

Đồng thời, khi tham quan, khách hàng sẽ cảm nhận rõ sự thông thoáng trong các căn hộ nhờ thiết kế xẻ khe - điều không thể có khi trải nghiệm thăm quan ở những dự án có thiết kế thông thường; Đặc biệt, khách hàng sẽ cảm nhận rõ sự khác biệt khi các căn hộ vừa được sơn nhưng không có mùi nhờ sử dụng sơn phản xạ có chứng chỉ Low-VOC không độc hại với sức khỏe của người ở. Cảm nhận rõ hệ sinh thái xanh đang dần hiện hữu tại dự án giúp điều hòa không khí, giảm áp lực khói bụi, ngăn tiếng ồn cho toàn khu. Cùng với đó, khách hàng được tận mắt chứng kiến hệ thống pin năng lượng mặt trời khổng lồ đang được lắp đặt để phục vụ điện chiếu sáng cho toàn bộ hệ thống điện hành lang, giúp giảm tối đa chi phí vận hành, cảm nhận độ tinh khiết và trong lành của nước uống từ hệ thống lọc nước chuẩn châu Âu… Cảm nhận rõ về tất cả những điều sẽ tạo nên một cuộc sống xanh an lành, bền vững giúp tiết kiệm năng lượng giúp giảm chi phí tiêu thụ điện nước lên tới 35% ngay tại căn hộ của chính mình.

Đặc biệt, khách hàng còn được "mục sở thị" và hình dung rõ về cuộc sống thông minh hiện đại với hệ thống bãi đỗ xe minh trên cao, chuẩn Singapore được xây dựng tại tầng 3-4-5 của dự án. Hệ thống xe bố trí trên tầng cao riêng biệt đảm bảo không gian nội khu yên tĩnh, thông thoáng, để cư dân có thể thực sự nghỉ ngơi khi trở về nhà.

EcoLife Riverside ứng dụng công nghệ thông minh trong quản lý tòa nhà với camera nhận diện khuôn mặt, hệ thống đỗ xe thông minh, quản lý tòa nhà bằng phần mềm Landsoft Control… đem lại nhiều trải nghiệm hiện đại, kiểm soát chất lượng môi trường sống, giám sát an ninh để bảo vệ người thân, tài sản được nâng cấp lên một tầm cao mới so với những căn hộ thông thường khác.

Đáp ứng được nhu cầu của khách hàng về một cuộc sống hạnh phúc, EcoLife Riverside mang đến một cuộc sống tiện nghi, công nghệ hiện đại cùng không gian sống xanh mát, an toàn cho người dân tại Quy Nhơn.

