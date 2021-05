BĐS nghỉ dưỡng Hòa Bình: Sức hút toàn diện của Ivory Villas & Resort

Dân trí Ivory Villas & Resort Hòa Bình là dự án được giới đầu tư săn đón nhờ sở hữu nhiều tiềm năng vượt trội để trở thành điểm đến đầu tư, điểm hẹn du lịch nghỉ dưỡng…

Tọa lạc tại vị trí vàng đắc địa

Tỉnh Hòa Bình có lợi thế vị trí cửa ngõ Tây Bắc và hệ thống hạ tầng giao thông kết nối xuyên suốt, chỉ cách Hà Nội khoảng một giờ di chuyển trở thành điểm đến của các dự án bất động sản nghỉ dưỡng quy mô. Là dự án nổi bật, có quy mô lớn tại tỉnh Hòa Bình, Ivory Villas & Resort sở hữu nhiều lợi thế nổi trội để trở thành điểm đến đầu tư nghỉ dưỡng hàng đầu miền Bắc.

Ivory Villas & Resort là khu nghỉ dưỡng có vị trí vàng đắc địa đẹp hàng đầu Hòa Bình

Cách Hà Nội 45km, dễ dàng di chuyển đến các địa danh nổi tiếng khác, Ivory Villas & Resort là điểm hẹn lý tưởng cho các chuyến du lịch ngắn ngày. Dự án được đánh giá cao nhờ có vị trí ở mặt tiền quốc lộ 6, hạ tầng giao thông thuận lợi.

Pháp lý hoàn chỉnh, đầu tư an toàn

Không chỉ có lợi thế về vị trí, Ivory Villas & Resort còn ghi điểm trên thị trường bởi pháp lý vững chắc, sổ đỏ sở hữu lâu dài, hứa hẹn mang đến nguồn lợi nhuận vững chắc cho các nhà đầu tư trong tương lai gần.

Giai đoạn 1 của dự án đã đi vào vận hành với mức sinh lời hấp dẫn. Theo đại diện chủ đầu tư dự án, tỉ lệ lấp phòng giai đoạn 1 đạt 70-80% trong tuần và 100% cuối tuần. Không chỉ vậy, giá trị sản phẩm đã tăng từ 2-4 lần so với thời điểm mở bán và dự báo sẽ còn tăng hơn nữa khi hạ tầng các giai đoạn sau được hoàn thiện. Trong bối cảnh nhiều kênh đầu tư truyền thống đang có nhiều diễn biến khó lường thì đầu tư vào bất động sản sở hữu sổ đỏ vẫn luôn là kênh an toàn, mang lại sự an tâm cho các nhà đầu tư.

Khai thác linh hoạt, vận hành chuyên nghiệp

Tất cả các dịch vụ, tiện ích tại Ivory Villas & Resort được quản lý bởi Công ty CP Việt Mỹ Quản lý Khách sạn và khu Nghỉ dưỡng, với nòng cốt là đội ngũ vận hành đến từ các tập đoàn quản lý khách sạn hàng đầu thế giới, đảm bảo chất lượng 5 sao và khai thác hiệu quả. Bên cạnh đó, Ivory Villas & Resort sở hữu cơ chế cho thuê linh hoạt giúp đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng ngắn ngày hoặc ở dài hạn của khách hàng. Với cơ chế vận hành như vậy, mỗi biệt thự sẽ được tối ưu hóa công năng sử dụng, từ đó đảm bảo được nguồn lợi nhuận ổn định, đúng hạn cho các nhà đầu tư.

Hơn 100 tiện ích độc bản mang dấu ấn bản địa

Sở hữu hơn 100 tiện ích, dịch vụ đẳng cấp 5 sao hòa quyện trong không gian văn hóa bản địa đặc sắc, Ivory Villas & Resort đảm bảo sẽ mang đến những trải nghiệm du lịch - nghỉ dưỡng - chăm sóc sức khỏe hoàn hảo nhất. Những tiện ích tại Ivory Villas & Resort được đánh giá cao bởi sự kế thừa, phát huy các yếu tố văn hóa bản địa vào không gian nghỉ dưỡng.

Vườn hoa Nhật sắc bốn mùa thơm mát mang lại không gian thư giãn tuyệt vời

Bên cạnh hệ thống tiện ích, dịch vụ hiện đại đạt chuẩn 5 sao, dự án còn được đầu tư khu ẩm thực, văn hóa bếp Mường, con đường thổ cẩm, chợ đêm Lương Sơn, nhà hàng Sunrise với các món ăn đậm bản sắc Tây Bắc… nhằm mang đến không gian văn hóa Tây Bắc đến gần hơn với du khách.

Hít thở không khí trong lành của núi rừng, tận hưởng dịch vụ đẳng cấp 5 sao, vị trí đắc địa dễ dàng tiếp cận… Ivory Villas & Resort hội tụ đầy đủ những yếu tố đắt giá để đầu tư, là lựa chọn tuyệt vời của nhà đầu tư thông thái.

Bừng sáng đầy kiêu hãnh giữa núi rừng Hòa Bình, Ivory Villas & Resort tự hào trở thành biểu tượng du lịch mới, một thiên đường nghỉ dưỡng có một không hai tại thành phố Hòa Bình, nơi giao lưu và kết nối những dấu ấn tự hào của bản sắc văn hóa truyền thuyết đan cài trong hơi thở cuộc sống hiện đại. Hơn cả một khu sinh thái nghỉ dưỡng, Ivory Villas & Resort là thiên đường xanh an nhiên được bao bọc bởi hơn 2000ha rừng, mang đến một không gian bình yên đầy mê đắm…

Liên hệ đặt phòng:

Hotline: 0964 660 686

Trường Thịnh