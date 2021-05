Bất động sản ven biển "bùng nổ" sau Covid-19

Dân trí Dòng tiền bị giam lại sau thời gian dịch, lãi suất ngân hàng giảm, thị trường chứng khoán sôi động trở lại và các nhà đầu tư nước ngoài dành nhiều ưu ái hơn cho Việt Nam sau đại dịch đã khiến thị trường bất động sản nóng hơn kể từ sau Tết Nguyên Đán.

Bất động sản tăng nhiệt vào quý 1/2021

"Chỉ trong tháng 4, gần 1000 khách hàng đã ghé qua dự án Thanh Long Bay tại khu vực Kê Gà, Bình Thuận để tìm hiểu về dự án. Chúng tôi đang chứng kiến một sự tăng trưởng bùng nổ so với cùng thời gian này, năm ngoái", bà Vũ Thị Như Mai, Phó Tổng Giám đốc Nam Group cho biết

Quý I.2021, kinh tế Việt Nam tăng trưởng gần 4,5%, cao hơn 0,8 điểm % so với mức tăng trưởng cùng kỳ 2020. Trong thông cáo báo chí phát hành tháng 3.2021, ông Matthew Powell, Giám đốc Savills Hà Nội nhận định "nhiều khả năng nền kinh tế sẽ có kết quả khả quan hơn vào cuối năm nay, nhu cầu đầu tư theo đó sẽ tăng".

Bất động sản thường có vai trò dẫn dắt sự tăng trưởng của các ngành kinh tế nói chung. Trong báo cáo quý I.2021, Savills Việt Nam ghi nhận tình hình khả quan tại hầu hết các phân khúc bất động sản.

Thanh Long Bay được khách hàng quan tâm bởi quy hoạch bài bản theo hướng trở thành đô thị nghỉ dưỡng sinh thái kết hợp thể thao biển của khu vực

"Cùng với những tín hiệu tích cực từ nền kinh tế, việc triển khai nhanh chóng hạ tầng kết nối từ cuối năm 2020 trở lại đây như sân bay quốc tế Long Thành, cao tốc Bến Lức Long Thành, cao tốc Dầu Giây Phan Thiết, sân bay Phan Thiết… đã tạo thêm lực đẩy, khiến cho thị trường bất động sản nghỉ dưỡng từ Hồ Tràm ra Phan Thiết trở nên sôi động." Bà Mai giải thích thêm cho lý do lượng khách hàng gia tăng mạnh đối với Thanh Long Bay trong thời gian gần đây.

Là tổ hợp Đô thị Nghỉ dưỡng và Thể thao biển Thanh Long Bay với quy mô 90,3 héc-ta được phát triển bởi nhà đầu tư bất động sản Nam Group, Thanh Long Bay được khách hàng quan tâm bởi quy hoạch bài bản theo hướng trở thành đô thị nghỉ dưỡng sinh thái kết hợp thể thao biển của khu vực. Khu tổ hợp đô thị này gồm 12 phân khu tiện ích cao cấp với đa dạng loại hình giải trí, du lịch và bất động sản nghỉ dưỡng như: Trung tâm thể thao biển, Trung tâm giải trí ẩm thực về đêm, Quảng trường biển, Viện An dưỡng, Resort trọn gói, Căn hộ biển, Phố thương mại, Villas...

Du lịch tạo đà cho bất động sản cất cánh

Có thể nói, Covid-19 cũng là cơ hội cho sự bùng nổ của thị trường du lịch trong nước, đặc biệt tại các thành phố du lịch liền kề các trung tâm kinh tế - công nghiệp lớn như Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu. Việc khai thác công suất gần 100% tại các địa phương lân cận khu vực này như Vũng Tàu, Hồ Tràm, Bình Thuận…. kể từ nửa cuối năm 2020 đã cho thấy nhu cầu thực và xu hướng nghỉ dưỡng trong thời gian tới tại khu vực phía Nam.

Với 4 mũi nhọn chiến lược gồm: cảng hàng không quốc tế Long Thành, hệ thống cảng biển nước sâu Thị Vải - Cái Mép, hệ thống các khu công nghiệp trải dài trên cả 4 vùng trọng điểm kinh tế tăng trưởng mạnh mẽ (đóng góp gần 50% cho cả nước), vùng tứ giác kinh tế phía Nam đang trở thành trung tâm trung chuyển hàng hóa và hành khách của khu vực Đông Nam Á. Điều này sẽ tạo đà cho sự cất cánh của các loại hình bất động sản nhà ở, công nghiệp và nghỉ dưỡng tại khu vực này và các khu vực lân cận.

Điểm nổi bật của The Song là sân vườn với diện tích gần 1400 m2 được thiết kế đúng phong cách resort biển gồm sân vườn, hồ bơi, sân chơi…

Hàng loạt dự án bất động sản du lịch lớn ven biển từ Hồ Tràm ra Phan Thiết được ra mắt với sự quan tâm lớn từ thị trường trong thời gian gần đây như Thanh Long Bay, Mũi Né Hill Villas, Lạc Việt,.. đã cho thấy sức hấp dẫn của vùng đất này.

"Tôi chọn bất động sản du lịch tại Bình Thuận bởi mức giá còn khá mềm so với các khu vực lân cận. Như dự án The Song thuộc Thanh Long Bay mà tôi vừa mới giữ chỗ, mức giá chỉ tầm 6.8 tỷ/căn nhưng lại được thụ hưởng đầy đủ sân vườn riêng, bãi biển riêng tới 1.7km. Đây là mức giá hấp dẫn so với các khu vực liền kề" Chị Ngọc Minh, một khách hàng có mặt trong buổi giới thiệu dự án tại Thanh Long Bay cho biết.

Bà Dương Thị Thùy Dung, Giám đốc cấp cao CBRE Việt Nam từng nhận định rằng không có địa phương nào trên cả nước có điều kiện thiên nhiên ưu đãi như Phan Thiết. Thành phố biển này có số ngày nắng kéo dài, bờ biển đẹp cùng nhiều thắng cảnh như Hòn Rơm, đảo Phú Quý, Gành Son, Giếng Tiên, Mũi Kê Gà... Với mục tiêu đến năm 2030 trở thành một trong những điểm đến hàng đầu của Khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, đón ít nhất 17,5 triệu lượt khách, Bình Thuận đang trong quá trình thu hút đầu tư và phát triển hạ tầng mạnh mẽ trong vài năm trở lại đây.

Theo bà Mai, hầu hết khách hàng ghé đến Thanh Long Bay đều bày tỏ ý định tìm kiếm cơ hội khi mức giá vẫn còn ở vùng trũng và có tiềm năng tăng trưởng dài hạn hoặc dành cho gia đình những kỳ nghỉ cuối tuần tại một trong những bãi biển đẹp, cách ngôi nhà thứ nhất tầm 2h đi xe trong tương lai; hoặc đầu tư cho thuê, lưu giữ giá trị chờ mức giá tăng lên khi hạ tầng hoàn thiện.

Phân khu thứ 3 thuộc Thanh Long Bay - The Song- sẽ được tiếp tục giới thiệu trên thị trường ngày 25/4 này với gần 100 căn nhà vườn kiểu mới.

Đây là loại hình sản phẩm bất động sản mới trên thị trường với sự phối hợp kiến trúc độc đáo giữa nhà phố và nhà vườn, giúp không chỉ mang đến giá trị nghỉ dưỡng vượt trội mà còn giúp người mua tiết kiệm đáng kể chi phí so với cách sở hữu nhà biệt thự hoặc nhà vườn thông thường. Điểm nổi bật của dòng sản phẩm này là sân vườn với diện tích gần 1400 m2 được thiết kế đúng phong cách resort biển gồm sân vườn, hồ bơi, sân chơi…dành riêng cho số lượng hạn chế chỉ 38 chủ nhân sở hữu.

Trường Thịnh