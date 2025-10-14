Bất động sản Vạn Xuân - Phổ Yên sau sáp nhập: Đón nhịp phát triển mới

Thị trường khu vực này chuẩn bị đón nguồn cung chất lượng, nhất là phân khúc nhà phố thương mại - dòng sản phẩm đang hút vốn đầu tư.

Lợi thế từ sáp nhập và hạ tầng

Sự kiện Thái Nguyên sáp nhập với Bắc Kạn đã tạo nên bước ngoặt quan trọng, đưa tỉnh này trở thành một trong những địa phương có diện tích và dân số lớn tại miền Bắc. Sự cộng hưởng giữa nền tảng công nghiệp vững mạnh của Thái Nguyên với lợi thế tài nguyên - du lịch của Bắc Kạn mở ra dư địa phát triển mới, thu hút dòng vốn đầu tư trên nhiều lĩnh vực, trong đó có bất động sản.

Việc sáp nhập không chỉ mang tính hành chính, mà còn tạo lợi thế về quy mô cho Thái Nguyên, nhất là ở khu vực Vạn Xuân - Phổ Yên, nơi được hưởng lợi nhờ vị trí chiến lược và hạ tầng công nghiệp, đô thị hiện hữu. Với vai trò đầu mối giao thông quan trọng, khu vực nằm trong cực tăng trưởng kinh tế năng động, trở thành điểm đến hấp dẫn của các dòng vốn sản xuất, thương mại và hạ tầng.

Không chỉ kế thừa nền tảng công nghiệp sẵn có, Vạn Xuân - Phổ Yên còn hội tụ mạng lưới giao thông quan trọng: cao tốc CT07, Quốc lộ 3, tỉnh lộ 301 và 261. Trong tương lai, khu vực này tiếp tục hưởng lợi từ quy hoạch nâng cấp Vành đai 5 Hà Nội và các tuyến kết nối liên vùng như đường và cầu Hòa Sơn, góp phần gia tăng khả năng kết nối với Hà Nội và các địa phương lân cận.

Thị trường bất động sản Vạn Xuân - Phổ Yên có nhiều động lực tăng trưởng sau sáp nhập (Ảnh: CĐT).

Song song đó, Vạn Xuân - Phổ Yên hiện là phường đông dân thứ hai của Thái Nguyên sau sáp nhập, sở hữu quy mô dân cư lớn, nhu cầu nhà ở và dịch vụ cao. Đây vừa là động lực thúc đẩy phát triển thương mại dịch vụ, vừa đặt ra nhu cầu cấp thiết về không gian sống và hạ tầng đô thị hiện đại. Nhờ vậy, khu vực thu hút dòng tiền từ nhu cầu an cư lẫn đầu tư.

Sau sáp nhập, thị trường bất động sản Vạn Xuân - Phổ Yên đang bước vào giai đoạn tăng trưởng mới. Hạ tầng giao thông - hành chính - đô thị ngày càng hoàn thiện, công nghiệp tiếp tục bứt phá và nhu cầu an cư, đầu tư tăng, tạo nền tảng để khu vực này duy trì nhịp tăng trưởng ổn định và bền vững.

Cộng hưởng cùng nguồn cung chất lượng

Không chỉ hưởng lợi từ nền công nghiệp và sự hợp nhất quy mô, bất động sản Vạn Xuân - Phổ Yên được dự báo sẽ bước vào giai đoạn phát triển mới nhờ sự xuất hiện của những dự án có quy hoạch bài bản, pháp lý minh bạch và sản phẩm thực tế. Trong đó, Tấn Đức Eastern Park JSC với dòng sản phẩm nhà phố thương mại hoàn thiện là một trong những điểm nhấn nổi bật.

Thị trường bất động sản Vạn Xuân - Phổ Yên sắp đón nguồn cung nhà phố thương mại chất lượng đến từ dự án Tấn Đức Eastern Park JSC (Ảnh: CĐT).

Dự án tọa lạc tại trung tâm Vạn Xuân, tiếp giáp đại lộ 69m và tuyến phố 47m - hai trục thương mại sầm uất bậc nhất khu vực. Tấn Đức Eastern Park JSC khẳng định sự khác biệt nhờ cung ứng ra thị trường dòng sản phẩm nhà phố thương mại 5 tầng đã hoàn thiện, có thể khai thác ngay sau khi bàn giao. Đây là yếu tố quan trọng giúp nhà đầu tư giảm thiểu rủi ro và tối ưu hiệu quả sử dụng vốn.

Chất lượng công trình cũng là điểm cộng. Các căn nhà phố được xây dựng kiên cố, thiết kế hiện đại, tối ưu công năng. Tầng trệt phù hợp kinh doanh showroom, cửa hàng, F&B; các tầng trên linh hoạt cho mục đích ở, văn phòng hoặc căn hộ dịch vụ. Hạ tầng và cảnh quan nội khu được phát triển đồng bộ, với vỉa hè rộng và không gian xanh xen kẽ, tạo nên môi trường thương mại văn minh và bền vững.

Trong bối cảnh nhiều nhà đầu tư chuyển dịch từ đất nền sang các sản phẩm có pháp lý minh bạch, hạ tầng hoàn thiện và khả năng khai thác ngay, nhà phố thương mại Tấn Đức Eastern Park JSC đáp ứng đầy đủ tiêu chí. Đây cũng là lý do dự án được kỳ vọng sẽ thu hút dòng vốn dài hạn, đồng thời nâng cao vị thế của Vạn Xuân - Phổ Yên trên bản đồ bất động sản khu vực.

Sự cộng hưởng giữa nền tảng công nghiệp, hạ tầng đồng bộ và sự xuất hiện của nguồn cung chất lượng như Tấn Đức Eastern Park JSC đang tạo ra bước phát triển mới cho Vạn Xuân - Phổ Yên. Dự án không chỉ bổ sung nguồn cung mà còn đóng vai trò chất xúc tác, kích hoạt chu kỳ tăng trưởng tiếp theo, góp phần định vị Vạn Xuân như một trung tâm mới trong tiến trình đô thị hóa của Thái Nguyên sau hợp nhất.

Tấn Đức Eastern Park JSC - Sắp mở bán

Vị trí: Mặt tiền đường 69m và đường 47m, Phường Vạn Xuân (Phổ Yên), Tỉnh Thái Nguyên

Chủ đầu tư: Tấn Đức Group

Đơn vị phát triển kinh doanh: Weland - https://weland.com.vn

Hotline: 087 6772020