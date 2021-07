Bất động sản phía Tây Hà Nội tăng lực hút bất chấp mùa dịch

Dân trí Diễn biến của đại dịch khiến con người ta dường như đã dần quen với cuộc sống "bình thường mới", cũng làm thay đổi nhận thức, hành vi tiêu dùng và tiêu chí lựa chọn nhà ở của con người.

Do đó những dự án bất động sản có không gian thoáng đãng, gần gũi thiên nhiên được xem là yếu tố hàng đầu được người mua nhà đặt ra trong thời điểm này.

Xu hướng lựa chọn không gian sống xanh - sạch - thoáng

Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê, trong quý I/2020, mặc dù bị ảnh hưởng bởi đợt bùng phát thứ 3 của Covid-19, nền kinh tế Việt Nam tiếp tục phục hồi. Trong quý I năm nay, tăng trưởng GDP Việt Nam chỉ đạt 4,48%. Tỷ lệ này thấp hơn so với mức 7,02% năm 2019, nhưng cao hơn so với mức 2,91% năm 2020.

Tín hiệu đáng mừng này cho thấy, dù bị ảnh hưởng không nhỏ bởi dịch bệnh nhưng nền kinh tế nước ta đang dần hồi phục nhanh chóng và người dân vẫn không ngừng tìm kiếm các kênh đầu tư hiệu quả ngay trong thời kỳ bệnh dịch, đặc biệt là chứng khoán và bất động sản.

Tăng trưởng GDP Việt Nam qua các năm.

Thêm vào đó, trước tác động của những thay đổi cần thiết cho một "trạng thái bình thường mới", nhu cầu tạo lập những giá trị sống mới với tiêu chuẩn về tinh thần ngày một nâng cao. Khoảng thời gian này vừa là thách thức nhưng cũng đồng thời là khoảng lặng đủ để thị trường bất động sản điều chỉnh và tái khởi động với những sản phẩm, chiến lược mới, chú trọng tới việc mang lại không gian sống chuẩn mực theo tiêu chuẩn mới cho khách hàng.

Nhìn nhận một cách tích cực thì đại dịch cũng khiến con người nhận thức được tầm quan trọng và thay đổi cách nhìn về môi trường sống, kiếm tìm những không gian không chỉ đẹp về hình thức mà còn có giá trị bền vững. Một đô thị đủ linh hoạt để thích ứng, chống chọi trước những bất thường của môi trường tự nhiên và xã hội, một đô thị xanh, thông minh, đặt cư dân của mình làm trọng tâm sẽ là xu hướng phát triển tất yếu và được khách hàng lựa chọn.

Sự thay đổi trong hành vi tiêu dùng và tiêu chí lựa chọn bất động sản thể hiện rõ ở việc người mua ưu tiên lựa chọn không gian sống thoáng đãng và chan hòa với thiên nhiên. Những quận nội thành với mật độ dân số cao dần nhường chỗ cho những khu vực mới phía Tây hoặc phía Đông thành phố, nơi có số lượng dân cư chưa quá đông, lại sở hữu hạ tầng giao thông mới mẻ, hiện đại.

Theo kết quả toàn bộ Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, mật độ dân số ở một số quận trung tâm luôn duy trì ở mức cao, như Ba Đình ở mức 21,1 người/km2, Hoàn Kiếm ở mức 25,6 người/km2, Cầu Giấy là 23,7 người/km2 hay Đống Đa với 37,3 người/km2… Trong khi đó, mật độ dân số ở các quận lân cận lại nhỏ hơn tương đối, như Bắc Từ Liêm - 7,39 người/km2, Nam Từ Liêm - 8,2 người/km2, hay Gia Lâm - 2,4 người/km2.

Thêm vào đó, những khu vực ven đô nhờ sở hữu cơ sở hạ tầng giao thông hiện đại, được đầu tư bài bản và đồng bộ giúp rút ngắn thời gian di chuyển tới vùng lõi trung tâm thành phố càng thu hút sự quan tâm của người an cư lẫn đầu tư. Khu vực phía Tây Hà Nội chính là một ví dụ điển hình như vậy.

Sau 10 năm tập trung phát triển hạ tầng, nơi đây đã trở thành trung tâm mới của Hà Nội, với các tòa nhà văn phòng cao tầng, khách sạn, trung tâm thương mại, cơ quan hành chính - kinh tế… Nhờ vậy, các dự án ở phía Tây được nâng dần giá trị, đồng thời sở hữu khả năng thanh khoản tốt trên thị trường nhờ tiềm năng tăng giá trong tương lai.

Sự "lột xác" của khu vực phía Tây Thủ đô còn được thể hiện rõ qua việc trở thành "cửa ngõ giao thương" quan trọng của thành phố thông qua các trục đường huyết mạch được đầu tư không ngừng. Các tuyến Metro số 5 (Văn Cao - Ngọc Khánh - Láng Hòa Lạc), tuyến Metro số 6 (Nội Bài - Phú Diễn - Hà Đông, Ngọc Hồi), tuyến Metro số 7 (Mê Linh, Nhổn, Vân Canh, Dương Nội, Hà Đông) trong tương lai không chỉ giúp rút ngắn thời gian di chuyển tới các khu vực lân cận mà còn mang lại trải nghiệm chưa từng có về hạ tầng giao thông hiện đại, mới mẻ.

Nhu cầu tiềm năng cần được đáp ứng

Nhờ sự phát triển đồng bộ và đầu tư bài bản vào hạ tầng, giao thông, khu vực Tây Hà Nội ngày càng thu hút được cộng đồng người trẻ, trí thức về sinh sống do các nhu cầu thiết yếu như hệ thống trường học từ mầm non đến đại học, bệnh viện, siêu thị, trung tâm thương mại, khu vui chơi giải trí… hơn nữa còn nằm gần các cơ quan hành chính mới và các trụ sở, văn phòng làm việc của các công ty, tập đoàn lớn.

Do đó, ngoài lượng dân cư có sẵn, lực lượng lao động có trình độ cao, thu nhập tốt như cộng đồng người Nhật Bản, Hàn Quốc cũng đang có nhu cầu rất lớn về nơi chốn an cư thoáng đãng, gần gũi thiên nhiên, tiêu chuẩn quốc tế tại đây. Tuy hạ tầng và nhu cầu đều tiềm năng vậy nhưng phía Tây vẫn "vắng bóng" những dự án căn hộ cao cấp đạt tiêu chuẩn quốc tế đáp ứng được nhu cầu an cư của cộng đồng cư dân nơi đây.

Một dự án mới ra mắt tại phía Tây Hà Nội.

Với thu nhập tốt và nỗi lo trước những biến cố khó lường của đời sống xã hội, cộng đồng người nước ngoài tại khu phía Tây Thủ đô cũng như những gia đình mong muốn nâng cấp cuộc sống của mình lên cao cấp hơn đang kiếm tìm những dự án không chỉ có giá trị về nghệ thuật thiết kế, hệ tiện ích độc đáo, vận hành dịch vụ chất lượng cao mà còn mang lại giá trị về tinh thần cho cộng đồng.

Không nhiều những dự án tại khu vực phía Tây có thể đáp ứng được các yếu tố này. Một vài cái tên ít ỏi có thể kể tới như Indochina Plaza Hanoi, Vinhomes Green Bay, TNR Goldmark City hay mới đây nhất là sự tham gia của Masterise Homes, đơn vị phát triển bất động sản hàng hiệu hàng đầu Việt Nam với dự án Masteri West Heights.

Ngay khi vừa ra mắt, dự án đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của thị trường và được giới chuyên gia đánh giá cao nhờ sự tổng hòa của các "yếu tố vàng" như vị trí trong vị trí, tiện ích trong tiện ích, đô thị trong lòng đô thị và được phát triển bởi chủ đầu tư danh tiếng, làm nên chuẩn sống quốc tế đích thực đầu tiên tại phía Tây Hà Nội.

Nằm tại vị trí trung tâm trong lòng Smart City, cư dân Masteri West Heights vừa có khả năng kết nối không giới hạn tới các khu vực vệ tinh lân cận nhanh chóng nhờ giao thông thuận tiện, hiện đại lại sở hữu hệ sinh thái tiện ích kép của toàn khu đại đô thị.

Đặc biệt hơn, chủ đầu tư danh tiếng của dự án còn bắt tay cùng các đối tác quốc tế hàng đầu kiến tạo nên hệ tiện ích độc quyền dành riêng cho cư dân Masteri West Heights, thể hiện sự đẳng cấp và kỳ công của đội ngũ phát triển.

Không gian thoáng đãng, chan hòa cùng thiên nhiên tại Masteri West Heights.

Phong cách sống "Eco" hòa mình cùng thiên nhiên được thể hiện rõ nét ở những tiện ích độc quyền như thư viện mở, sân khấu biểu diễn ngoài trời, sân thiền và yoga, vườn xanh lọc không khí…

Bên cạnh việc mang lại những giây phút thư thái, an yên cho tinh thần tươi trẻ, dụng tâm của việc thiết kế này còn nhằm nâng cao sức khỏe thể chất cho cư dân, cùng với các tiện ích như phòng gym trong nhà, bể bơi tầng thượng hay các sân thể thao theo chủ đề.

Sở hữu vị trí đắc địa, hệ tiện ích đa dạng, phong phú đạt chuẩn quốc tế cùng danh tiếng của đơn vị phát triển, những dự án tiêu chuẩn như Masteri West Heights khiến thị trường bất động sản phía Tây Hà Nội vẫn tăng lực hút bất chấp mùa dịch, góp phần mang lại cho cư dân một cuộc sống yên bình, một chốn về tìm lại điểm cân bằng của bản ngã.

Trường Thịnh