Bất động sản nghỉ dưỡng đón thời cơ phục hồi hậu Covid-19

Một số doanh nghiệp bất động sản nghỉ dưỡng sắp ra mắt dòng sản phẩm biệt thự nghỉ dưỡng, đáp ứng nhu cầu sống xanh, sống an toàn, khi đại dịch được kiểm soát.

Nhu cầu second home

Xu hướng mua nhà ở quê và muốn sống ngoại ô, đi làm ở phố thể hiện rõ nét trên thị trường bất động sản thế giới và có xu hướng tăng ở Việt Nam, nhất là trong bối cảnh Covid-19.

Ông Richard Donnell, Giám đốc nghiên cứu của nền tảng bất động sản Zoopla của Anh cho biết: "Nếu bạn buộc người dân ở nhà trong nhiều tháng, họ sẽ nhanh chóng xem xét lại những mong muốn về ngôi nhà của mình".

Ở Việt Nam, kể từ khi Covid-19 xuất hiện, có tình trạng giãn ra vùng ven mua nhà của người dân Hà Nội. Không ít người tìm đất nhà vườn tại khu vực nhiều ao hồ, đồi núi như Chương Mỹ, Ba Vì, Hòa Lạc, Quốc Oai, Sóc Sơn (Hà Nội). Xa hơn một chút là Hòa Bình, cũng được nhiều người mua lẫn nhà đầu tư săn lùng để thỏa giấc mơ về một căn nhà thứ hai, thậm chí có người sẵn sàng bỏ phố về quê ở hẳn.

Ông Nguyễn Xuân Quý, Giám đốc một công ty thiết bị y tế ở Hà Nội cho biết, cách đây hơn 2 năm ông đầu tư một biệt thự ở khu nghỉ dưỡng Hasu Village Hòa Bình. Đợt giãn cách xã hội kéo dài vài tháng mới thấy giá trị của "ngôi nhà thứ hai". Giãn cách hoàn toàn với bên ngoài nhưng cả gia đình, con cháu vẫn có thể chơi đùa trong không gian xanh, mát. Người già cũng không cảm thấy bí bách như sống trong phố. Cả gia đình vừa đảm bảo an toàn phòng chống dịch vừa có thể làm việc từ xa.

Theo một nghiên cứu nửa đầu năm 2021 của CBRE, tín hiệu khả quan đến từ một số địa phương như Thanh Hóa khi 6 tháng đầu năm 2021, lượng khách du lịch tăng 41,2% so với cùng kỳ 2020, hay Phú Quốc trong 4 ngày nghỉ lễ (30/4 - 3/5/2021) lượng khách tăng 13,5% so với cùng thời điểm năm trước.

Bên cạnh đó, một số dự án biệt thự nghỉ dưỡng hay condotel có vị trí đẹp, được phát triển bởi chủ đầu tư có kinh nghiệm tại Hạ Long, Vũng Tàu, Phú Quốc ghi nhận doanh số bán hàng tích cực, cho thấy sự lạc quan của các nhà đầu tư vào khả năng phục hồi của thị trường nghỉ dưỡng sau khi dịch bệnh được kiểm soát. Sản phẩm nghỉ dưỡng thể hiện phong cách sống của người sở hữu mà còn là kênh đầu tư sinh lời. Trong thời gian tới, tiềm năng phát triển bất động sản nghỉ dưỡng của Việt Nam còn rất lớn.

Xu hướng sống mới tích hợp ở ngoại ô

Nếu như các điểm đến ở miền Trung và Nam có thể khai thác du lịch ven biển quanh năm thì miền Bắc ít nhiều bị hạn chế do đặc thù khí hậu có mùa lạnh. Tuy nhiên, giới chuyên gia nhận thấy có thể thay đổi quan niệm này với những lợi thế mới của thị trường miền Bắc. Ba Vì, Hòa Bình, Vĩnh Phúc với các điểm du lịch nổi tiếng có thể di chuyển dễ dàng trong thời gian ngắn, phù hợp vào cuối tuần, nghỉ lễ hay trong tình huống dịch bệnh đòi hỏi cách ly xã hội, được đánh giá phù hợp với xu hướng mới về du lịch nghỉ dưỡng cũng như đầu tư bất động sản cao cấp hiện nay.

Nhiều người Việt Nam bỏ ra hàng chục tỷ đồng để sở hữu một căn biệt thự riêng biệt, thiết kế độc đáo và được quản lý vận hành bởi những thương hiệu nổi danh thế giới ở các nơi như thế.

Phối cảnh tổng thể khu nghỉ dưỡng Sakana Best Western.

Hiện một số doanh nghiệp bất động sản nghỉ dưỡng sắp ra mắt dòng sản phẩm biệt thự nghỉ dưỡng cao cấp để chuẩn bị cho giai đoạn bứt phá khi đại dịch được kiểm soát hoàn toàn, trong đó có Sakana Best Western tọa lạc tại Hòa Bình.

Theo ông Nguyễn Thành Trung, Giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển Nghỉ dưỡng Ngoại ô, Sakana Best Western có sức hút riêng, bởi các chủ đầu tư không những nhìn nhận về mặt địa lý (gần Hà Nội), cảnh quan đẹp, ẩm thực đặc sắc… mà họ còn quan tâm lựa chọn nhà điều hành của dự án. Từ nay, Sakana góp mặt trong lĩnh vực bất động sản nghỉ dưỡng tại ngoại ô Hà Nội. Còn Best Western - top 10 công ty có kinh nghiệm và uy tín về chuyên môn, năng lực vận hành các khách sạn, khu nghỉ dưỡng, căn hộ từ hạng tiêu chuẩn đến hạng cao cấp trên thế giới. Best Western hiện cung cấp dịch vụ vận hành và quản lý cho hơn 4.200 khách sạn trên 100 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Phân khu biệt thự nghỉ dưỡng nhà Nón tại Sakana Best Western.

Sakana Best Western được quan tâm, khi chú trọng thiết kế từng ngôi biệt thự đến thiết kế tổng thể của cả dự án. Đây là tâm huyết của chủ đầu tư để hình thành nên khu nghỉ dưỡng 5 sao của Best Western tại ngoại ô Hà Nội. Lấy cảm hứng từ những nét đẹp rất đỗi đời thường, kiến trúc sư đã thổi hồn vào những nguyên liệu mộc mạc, cùng đôi bàn tay của người thợ để tạo nên những thiết kế biệt thự đặc sắc của miền Tây Bắc.

Sakana Best Western đang được khai thác theo một hướng mới, nhằm tích hợp tất cả ưu điểm của loại hình nghỉ dưỡng cao cấp kết hợp với du lịch sinh thái.

"Sakana sẽ khắc phục được điểm yếu vốn có của thị trường nghỉ dưỡng ngoại ô, hứa hẹn là khoản đầu tư hiệu quả trong số các dự án bất động sản nghỉ dưỡng cách trung tâm Hà Nội chưa đến một giờ chạy xe", ông Trung khẳng định.

