Bất động sản miền Tây thu hút đầu tư

Hạ tầng tăng sức bật bất động sản

Với thế mạnh về xuất khẩu thủy hải sản và nông sản hàng đầu cả nước, Cà Mau - một trong các trục phát triển kinh tế động lực của đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) đang nắm giữ nhiều tiềm năng phát triển để có thể trở thành thủ phủ kinh tế mới. Với hạ tầng giao thông từ đường bộ, đường biển, đường hàng không đang được chú trọng đầu tư đã tạo liên kết vùng thuận lợi, giao thương phát triển, mang lại những giá trị lớn về kinh tế - văn hóa - xã hội.

Giai đoạn 2020-2025, thành phố Cà Mau nằm trong trục hành lang kinh tế đô thị đường thủy phía Nam với lợi thế lớn về kinh tế biển tổng hợp và phát triển các dải hành lang đô thị ven biển. Trong đó, nhiều tuyến đường đang được đầu tư nâng cấp, mở rộng như: Cao tốc TPHCM - Trung Lương - Cần Thơ - Cà Mau; tuyến giao thông liên tỉnh: Quản Lộ - Phụng Hiệp, quốc lộ 1A, quốc lộ 63, Năm Căn - Đất Mũi, đường tránh quốc lộ 1A dài 14,3 km… Ngoài ra còn có hành lang ven biển - cao tốc Cà Mau - Bạc Liêu dài 46,5 km,... mở ra cơ hội phát triển giao thương - kinh tế - du lịch thuận lợi cho thành phố.

Cao tốc Cần Thơ - Cà Mau dự kiến khởi công 2022, hoàn thành năm 2025 (Ảnh: CIT Group).

Với hai cảng biển lớn gồm cảng tổng hợp Hòn Khoai và cảng Năm Căn, Cà Mau có lợi thế vượt trội về thông thương hàng hóa, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh.

Cà Mau là 1 trong 3 tỉnh ĐBSCL có sân bay. Đây là điểm mạnh góp phần đưa Cà Mau trở thành thành phố hiện đại, thúc đẩy giao thương quốc tế, thu hút đầu tư…. Sắp tới, bên cạnh tuyến TPHCM - Cà Mau đang vận hành, sân bay Cà Mau sẽ được nâng cấp lên cấp 4C, đấu nối thêm các tuyến tới Hà Nội, Đà Nẵng, Nha Trang,…

Mạng lưới hạ tầng giao thông toàn diện đã và đang giúp Cà Mau tăng tính kết nối, rút ngắn khoảng cách giữa các vùng kinh tế năng động cả nước, từ đó, thúc đẩy bất động sản thành phố Cà Mau phát triển, thu hút nhiều nhà đầu tư tham gia vào thị trường.

Nhu cầu đầu tư các dự án tại Cà Mau

Trong 5-10 năm qua đến nay, Cà Mau đã thu hút nhiều nhà đầu tư tham gia vào thị trường bất động sản, như: Công ty CP Thương Mại Phát triển Sài Gòn 268, Công ty CP Nam Bắc, Công ty Sao Mai...

So với thời điểm năm 2014, giá đất một số nơi ở TP Cà Mau tăng cao, có nơi tăng gấp 8-9 lần. Có nhà phố, mặt tiền 4m gần bến xe Đồng Tâm (đường Trần Hưng Đạo) chào giá 45-50 triệu đồng/m2.

Những khu đô thị có quy mô bài bản và khu dân cư hiện đại tọa lạc trên những trục đường lớn, giao thông thuận tiện đang được nhà đầu tư quan tâm, trong đó, có khu đô thị Happy Home Cà Mau (dự án Nhà ở thương mại An Sinh) do Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng và Thương mại CIT (CIT Group) phát triển.

Happy Home Cà Mau nằm ngay mặt đường Trần Hưng Đạo (phường Tân Thành, TP Cà Mau) - khu vực có tiềm năng tăng giá. Với hệ thống giao thông thuận lợi, cư dân nơi đây di chuyển thuận tiện tới các tuyến giao thông lớn như: Tuyến Quản Lộ - Phụng Hiệp đi các tỉnh Bạc Liêu, Sóc Trăng, Hậu Giang, Cần Thơ.

Chủ đầu tư cho biết, Happy Home có giá từ 14-21 triệu đồng/m2, góp phần mang đến một thời kỳ phát triển khởi sắc, thịnh vượng của bất động sản Cà Mau, mang lại cơ hội an cư, triển vọng lợi nhuận khi hạ tầng giao thông trọng điểm của khu vực đi vào hoạt động.

The Avenue sở hữu những đại lộ kinh doanh đắt giá, hứa hẹn là điểm khởi đầu cho hành trình tận hưởng cuộc sống thịnh vượng.

Được kiến tạo với mô hình "Đại thành phố", Happy Home Cà Mau sở hữu các "thành phố nhỏ" tương ứng với các phân khu: Thành phố giao thương - The Avenue, thành phố giải trí - The Times, thành phố sức khỏe - The Orchard, thành phố tri thức - The Elite. Chứa đựng các "Thành phố trong đại thành phố", Happy Home hứa hẹn không chỉ mang đến một cuộc sống đủ đầy về vật chất mà còn làm phong phú tinh thần và giàu có về sức khỏe cho cư dân trong đại đô thị.

Trong đó, phân khu The Avenue được mệnh danh là thành phố giao thương khi sở hữu vị trí chiến lược của đại đô thị Happy Home với những đại lộ kinh doanh đắt giá. Từ Avenue District với những cửa hàng mua sắm đến Delight District - con đường lễ hội với những nhà hàng, quán bar, pub sôi động,… đáp ứng mọi nhu cầu kinh doanh, mua sắm của khách hàng ở mọi lứa tuổi và hình thành nên một trung tâm giao thương sôi động bậc nhất thành phố Cà Mau.

Theo thông tin từ đơn vị phát triển dự án CIT Group, ngày 15/5/2022, tại khách sạn Mường Thanh, TP Cà Mau sẽ diễn ra Lễ mở bán phân khu The Avenue. Từ nay đến ngày diễn ra sự kiện, khách hàng giao dịch thành công các sản phẩm Happy Home Cà Mau sẽ được nhận 1 chiếc iPhone 13 Pro Max trị giá 30 triệu đồng. Ngân hàng hỗ trợ vay lên đến 70% giá trị sản phẩm, lãi suất 0% trong 12 tháng; cùng với đó là rất nhiều chính sách chiết khấu hấp dẫn dành cho khách hàng.

Trước đó, chiều ngày 14/5/2022, CIT Group sẽ tổ chức lễ khánh thành Quảng trường nhạc nước và công viên vui chơi tại Quảng trường dự án Happy Home Cà Mau.

