Bất động sản hạng sang đã bàn giao tại thành phố đáng sống hút giới đầu tư

Những đô thị này hội tụ các yếu tố từ quy hoạch bài bản; môi trường sống xanh, hệ thống giáo dục và y tế tiên tiến, mang lại giá trị bền vững cho các khoản đầu tư bất động sản.

Đà Nẵng - thành phố "đáng sống bậc nhất Việt Nam"

Theo chuẩn mực toàn cầu của Economist Intelligence Unit (EIU), một thành phố đáng sống phải đảm bảo sự ổn định, hệ thống y tế và giáo dục chất lượng, môi trường trong lành và hạ tầng phát triển toàn diện. Một số thành phố châu Á với sự phát triển vượt bậc cũng đã khẳng định vị thế trên bản đồ toàn cầu như Osaka (Nhật Bản); Seoul (Hàn Quốc); Singapore…

Đà Nẵng được thiên nhiên ưu ái ban tặng cảnh quan hài hòa hiếm có, hội tụ đủ sông, biển và núi non hùng vĩ.

Là "thành phố đáng sống bậc nhất Việt Nam" - Đà Nẵng đang vươn mình mạnh mẽ để trở thành điểm đến toàn cầu.

Sở hữu bãi biển Mỹ Khê - top 6 bãi biển đẹp nhất hành tinh, dòng sông Hàn hiền hòa và dãy Ngũ Hành Sơn kỳ vĩ tạo cho Đà Nẵng không gian sống xanh và thư thái giữa lòng đô thị năng động. Hạ tầng hiện đại, hệ thống cầu biểu tượng và mạng lưới giao thông không ngừng được mở rộng, nâng cao chất lượng sống cho cư dân.

Đà Nẵng còn là trung tâm văn hóa của cả nước khi thường xuyên đăng cai các hoạt động tầm cỡ như Lễ hội Pháo hoa Quốc tế, hội nghị APEC... Đây chính là minh chứng cho tầm vóc của một đô thị hiện đại, năng động và xứng tầm quốc tế.

Bất động sản hạng sang đã bàn giao tại Đà Nẵng hút nhà đầu tư

Năm 2024, phân khúc căn hộ hạng sang tại Đà Nẵng đã chứng kiến sự tăng trưởng ấn tượng, tỷ trọng nguồn cung tăng mạnh từ 38% vào quý I/2024 lên 62% vào quý III/2024.

Căn hộ hạng sang The Filmore Da Nang được xem là biểu tượng sống mới tại trung tâm thành phố.

Tọa lạc tại mặt tiền đường Bạch Đằng, trung tâm quận Hải Châu, The Filmore Da Nang là khu căn hộ hạng sang đã bàn giao tại vị trí đắc địa này. Không chỉ sở hữu tầm nhìn sông Hàn, vịnh và núi non, The Filmore Da Nang còn chinh phục nhà đầu tư bởi thiết kế tinh tế, đáp ứng tiêu chuẩn sống cao cấp.

Trong đó, căn hộ 2 phòng ngủ với diện tích linh hoạt, không chỉ mang đến không gian sống cao cấp mà còn là kênh đầu tư hấp dẫn nhờ đáp ứng nhu cầu đa dạng, tính linh hoạt vượt trội, khả năng khai thác cho thuê và thanh khoản cao.

Được thiết kế tinh tế, căn hộ 2 phòng ngủ phù hợp với nhiều đối tượng, từ gia đình trẻ tìm kiếm tổ ấm, người độc thân yêu thích sự hiện đại, đến nhà đầu tư chuyên nghiệp nhắm đến lợi nhuận dài hạn.

Căn hộ 2 phòng ngủ với thiết kế thông minh và nội thất cao cấp từ các thương hiệu hàng đầu thế giới.

Không gian căn hộ được bố trí mở, liên kết hài hòa giữa phòng khách, khu vực ăn uống và bếp, mang lại sự tiện nghi và gắn kết.

Hệ kính Low-E kịch trần tối ưu ánh sáng tự nhiên, giảm nhiệt, giúp không gian luôn thoáng đãng.

The Filmore Đà Nẵng sở hữu hệ tiện ích quốc tế, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu chăm sóc thể chất lẫn tinh thần.

Anh Thành Trung, chủ nhân căn hộ tầng 18 hài lòng với lựa chọn The Filmore Da Nang vì là khu căn hộ hạng sang đã bàn giao ở trung tâm thành phố; được nhận nhà và khai thác cho thuê ngay.

Anh Trung cho biết: "Khách đang thuê căn hộ của tôi là chuyên gia nước ngoài nhờ vị trí trung tâm, di chuyển rất tiện lợi, tòa nhà trực diện sông thông thoáng. Mức giá cho thuê căn 2 phòng ngủ hiện tại tầm 40 triệu đồng mỗi tháng".

Ngoài ra, Hệ thống tiện ích nội khu chuẩn nghỉ dưỡng gồm: hồ bơi vô cực tầng 25 view (tầm nhìn) toàn thành phố, phòng tập Technogym, lounge (phòng chờ) ngoài trời... cũng giúp gia tăng giá trị khai thác cho thuê; đảm bảo nguồn thu ổn định và lâu dài cho các nhà đầu tư.

Chính sách ưu việt mở cánh cửa đầu tư

The Filmore Da Nang mang đến các chính sách tài chính đột phá, giúp khách hàng dễ dàng sở hữu bất động sản hạng sang khi chỉ cần thanh toán 10% giá trị căn hộ đã có thể nhận nhà ở ngay hoặc khai thác cho thuê liền. Ngân hàng hỗ trợ vay lên đến 75% với lãi suất 0% trong 18 tháng, sau đó cố định ở mức 8,5%/năm trong 3 năm tiếp theo.

Khách hàng được ân hạn nợ gốc trong 4 năm và miễn phí quản lý trong 2 năm. Chính sách này không chỉ giảm áp lực tài chính cho người mua để ở mà còn tạo đòn bẩy tài chính tối ưu, giúp nhà đầu tư nhanh chóng sinh lời từ dòng tiền cho thuê mà không phải lo lắng về gánh nặng lãi suất trong giai đoạn đầu.

Cộng đồng cư dân phong cách tại The Filmore Da Nang tận hưởng tầm nhìn bao quát toàn cảnh sông Hàn.

Trong bối cảnh các thành phố có chất lượng sống cao trở thành tâm điểm đầu tư bất động sản, Đà Nẵng với sức hút của một đô thị thông minh, bền vững đang là điểm đến không nên bỏ qua.

The Filmore Da Nang đã bàn giao, view trực diện sông Hàn và chính sách tài chính đột phá chính là lựa chọn hàng đầu để an cư và đầu tư tại thành phố đáng sống bậc nhất Việt Nam.

