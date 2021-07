Bất động sản Hà Nội: Thị trường yếu, ít giao dịch, có hiện tượng cắt lỗ

Dân trí Ở các dự án thuộc phân khúc cao cấp đã có động thái giảm giá thông qua các chương trình khuyến mãi, tặng quà. Còn ở thị trường thứ cấp, hiện tượng giảm giá bán cắt lỗ để thu hồi vốn xuất hiện.

Lượng giao dịch bất động sản ảnh hưởng do giá còn ở mức cao, một phần khác là do dịch bệnh Covid-19 kéo dài (Ảnh: Đỗ Quân).

Hội Môi giới bất động sản Việt Nam vừa công bố báo cáo tình hình thị trường bất động sản Việt Nam quý II và 6 tháng. Báo cáo cho thấy tại Hà Nội quý II năm nay, thấp tầng là dòng sản phẩm có tỷ lệ hấp thụ tốt nhất với 49,8%, trong khi căn hộ cao cấp có tỷ lệ hấp thụ thấp, chỉ đạt 9,2%.

Nguồn cung thị trường trong quý II chủ yếu từ dự án bất động sản đã chào bán từ các quý trước. Trong khi đó, không có dự án nào mới được cấp đủ điều kiện bán hàng. Một số dự án cũ còn hàng tồn nhưng không thấy chào bán trong quý II.

Tại phân khúc căn hộ, sau biến động sốt đất mạnh và dịch bệnh Covid-19 kéo dài, nhìn chung, thị trường Hà Nội quý II yếu, ít giao dịch. Các chủ đầu tư vì vậy mà hạn chế chào bán để thăm dò thị trường, giá cũng không có hiện tượng điều chỉnh. Các dự án thuộc phân khúc cao cấp đã có động thái giảm giá thông qua các chương trình khuyến mãi, tặng quà.

Ở thị trường thứ cấp, có hiện tượng giảm giá bán đến mức lỗ để thu hồi vốn của các nhà đầu tư nhỏ lẻ. Hiện tượng này phần lớn xuất hiện ở các dự án cao cấp", Hội môi giới cho biết. Các sản phẩm căn hộ chủ yếu nằm ở các quận như: Hoàng Mai, Từ Liêm, Đống Đa, Cầu Giấy...

Còn tại phân khúc đất nền, liền kề, Hội môi giới cho biết nguồn cung suy giảm do khan hiếm dự án mới được phê duyệt. Lượng giao dịch ảnh hưởng do giá còn ở mức cao, một phần khác là do dịch bệnh Covid-19 kéo dài.

"Tình trạng sốt đất và đầu tư theo phong trào, đám đông… đã đẩy nhiều nhà đầu tư lẻ phải chịu hậu quả. Nhiều hiện tượng bán cắt lỗ, giảm giá diễn ra trên thị trường", Hội môi giới cho biết.

Khu vực nhà liền kề chủ yếu ở Đông Anh, Gia Lâm, Phú Xuyên. Một số sản phẩm cao cấp cũng có dấu hiệu giảm giá thông qua việc đưa chương trình khuyến mãi lớn và tặng quà khủng.

Về giá bán, Hội Môi giới cho biết, giá đất tại các dự án ở Đông Anh, Gia Lâm chững lại và giữ như ở cuối quý I mặc dù giao dịch thấp. Giá đất ở một số khu vực có hiện tượng sốt đất như: Hòa Lạc, Sơn Tây, Hoài Đức… đã có dấu hiệu sụt giảm, thể hiện qua thông tin chào bán trên thị trường nhưng cũng không xuất hiện giao dịch thực.

Trước đó, công bố của một số tổ chức nghiên cứu thị trường bất động sản cho thấy giá căn hộ hay phân khúc nhà ở thấp tầng đều tăng giá trên thị trường sơ cấp. Trong khi đó, nguồn cung và cả giao dịch căn hộ đều giảm.

Lý giải về việc giá căn hộ vẫn tăng bất chấp giao dịch giảm và dịch Covid-19 bùng phát từ đầu năm đến nay, lãnh đạo một công ty bất động sản cho rằng giá tăng do các dự án mở bán sau này đẩy giá tăng cao. Một nguyên nhân khác khiến giá căn hộ tăng là sự leo thang của chi phí nguyên vật liệu xây dựng cũng góp phần vào xu hướng tăng giá này. Trong khi đó dịch bệnh, đà tăng giá… là nguyên nhân khiến tỷ lệ hấp thụ khó khăn.

Nguyễn Mạnh