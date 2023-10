Bất động sản đang sáng hơn?

Theo bà Phạm Thị Miền - Phó ban Nghiên cứu thị trường và Tư vấn Xúc tiến đầu tư bất động sản VARS - cho biết, thanh khoản trên thị trường bất động sản đang dần được cải thiện, đặc biệt so với giai đoạn khó khăn cuối năm trước và những tháng đầu năm nay. Thị trường bắt đầu ghi nhận nhiều điểm sáng hơn.

Thị trường bất động sản ghi nhận có khởi sắc nhưng giao dịch còn thấp (Ảnh minh họa: Hà Phong).

Dẫn chứng số liệu thống kê, bà Miền cho biết lượng giao dịch trên toàn thị trường tăng dần theo thời gian với nhiều hơn các sản phẩm phù hợp với nhu cầu của người dân được đưa vào thị trường. Theo đó, quý II năm nay, thị trường ghi nhận 3.700 giao dịch, tăng 37% so với mức 2.700 ở quý I trước đó.

Đến quý III vừa qua, thị trường đã ghi nhận gần 6.000 giao dịch, gấp 1,5 lần quý 2 và hơn 2 lần so với quý I cùng năm. Tuy nhiên, tính chung 9 tháng, lượng giao dịch mới chỉ bằng khoảng 50% so với cùng kỳ năm trước và bằng khoảng 20% so với giai đoạn "sốt đất".

Những lý do được điểm ra cho số liệu trên là: thị trường thiếu vắng nguồn cung phân khúc nhà ở xã hội, nhà ở giá bình dân, do giá nhà tăng liên tục và chưa có tín hiệu dừng lại.

Nhà đầu tư dần quay lại thị trường

Theo đánh giá của nhiều chuyên gia, kinh tế Việt Nam đang trên đà phục hồi, là một trong những điểm sáng của nền kinh tế thế giới đang trong bối cảnh suy yếu, biến động khó lường.

Sự phục hồi của nền kinh tế cùng với những dự báo tích cực về tăng trưởng kinh tế chắc chắn sẽ kéo theo nhu cầu bất động sản tăng cao ở tất cả các phân khúc, từ căn hộ đến văn phòng cho thuê, nhà xưởng, bất động sản bán lẻ…

Đặc biệt trong tình hình nguồn cung bị thắt chặt bởi nhiều lý do, mặt bằng giá bất động sản tăng lên trong thời gian tới là điều có thể tính đến.

Thị trường đón nhận tâm lý tốt hơn của nhà đầu tư (Ảnh minh họa: Hà Phong).

Hơn thế nữa, Ngân hàng Nhà nước đã hạ lãi suất điều hành 4 lần liên tiếp kể từ tháng 3/2023. Lãi suất vay ngân hàng có sự điều chỉnh giảm rõ rệt, dao động từ 6,7-10%, tiệm cận về mức đầu năm 2022, giảm từ 0,4-3,5% so với cuối quý II trước đó.

Mức lãi suất hiện nay thuận lợi cho người mua nhà. Mua nhà để ở trong giai đoạn này sẽ tận dụng được tối ưu những lợi thế về tín dụng và mặt bằng giá cả.

Kết quả khảo sát gần đây của hội trên với các hội viên là những nhà môi giới bất động sản đang hoạt động cho thấy, có tới 60% số người được hỏi cho biết khách hàng của họ, là các nhà đầu tư đã tham gia thị trường bất động sản trước đó, sẽ đầu tư bất động sản nếu lãi suất tiếp tục giảm.

Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn trong bối cảnh sản xuất, kinh doanh khó khăn, sức hấp thụ vốn của nền kinh tế kém, nhà đầu tư sẽ thận trọng hơn trong việc lựa chọn và tính toán, khai thác các gói vay tài chính cho các tài sản "gửi gắm" cũng như sẽ không tất tay vào các kênh đầu tư này.

Bên cạnh đó, hầu hết nhà môi giới được hỏi cũng đánh giá cao các nỗ lực của cơ quan quản lý Nhà nước và dự báo khả quan về quá trình phục hồi của thị trường bất động sản.