Dân trí Thị trường bất động sản Đắk Lắk thu hút sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư ở tỷ suất lợi nhuận, là thị trường tiềm năng cho nhà đầu tư trong ngắn, trung và dài hạn.

Tín hiệu khởi sắc ở thị trường bất động sản Đắk Lắk

Khoảng thời gian sau giãn cách được các chuyên gia kinh tế nhận định là thời điểm bất động sản khởi sắc khi lãi suất ngân hàng giảm. Các nhà đầu tư thắng đậm chứng khoán cho biết sẽ dịch chuyển dòng tiền vào những bất động sản tiềm năng, có tỷ suất sinh lời cao.

Nhiều nhà đầu tư hiện đánh giá cao thị trường bất động sản Đắk Lắk, khu vực này hứa hẹn hút dòng tiền nhờ sở hữu nhiều tiềm năng, ưu thế.

Theo báo cáo của Hiệp hội bất động sản Việt Nam, Covid-19 và các quyết định chấn chỉnh thị trường bất động sản tại đây khiến hiện tượng sốt giá cục bộ vùng ven bị chặn và sức cầu bất động sản giảm, khoảng 20-30% so với quý I/2021. Đó là tín hiệu cho sự thanh lọc thị trường, giảm bớt những bất động sản không đủ cơ sở pháp lý và có các yếu tố tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Tuy nhiên, thị trường bất động sản tại đây cũng đối diện với sức cầu giảm. Những sản phẩm đã hoàn chỉnh pháp lý, hạ tầng đồng bộ và giá cả hợp lý cộng với chính sách bán hàng ưu đãi tốt mới tạo được sự quan tâm của nhà đầu tư và khách hàng trong giai đoạn này.

Trong số các dự án ở thị trường bất động sản Đắk Lắk thu hút nhà đầu tư có dự án EcoCity Premia với gần 50 ha tại Km7, phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột của Tập đoàn Capital House. Nằm trên vùng đất đang chuyển mình khi đón nhiều dự án bất động sản tầm cỡ, EcoCity Premia được đánh giá là dự án quy mô lớn được triển khai sớm nhất ở Buôn Ma Thuột.

Đại diện chủ đầu tư cho biết, nằm giữa mảnh đất xanh đại ngàn, EcoCity Premia như biểu tượng phồn vinh với 5 phân khu gồm nhiều loại hình sản phẩm như shophouse, nhà phố vườn, biệt thự cùng hơn 100 tiện ích mang đến giá trị sống xanh thượng lưu riêng có tại mảnh đất đại ngàn.

EcoCity Premia ghi điểm trong đường đua bất động sản cuối năm

Vào những thời điểm căng thẳng nhất của đợt giãn cách lần 4, EcoCity Premia vẫn nhận được sự quan tâm từ các nhà đầu tư và khách hàng có nhu cầu ở thực về các sản phẩm dự án qua những sự kiện tọa đàm và talkshow online được chủ đầu tư tổ chức đều đặn để duy trì kết nối cập nhật thông tin dự án.

Đại diện chủ đầu tư cho biết thêm, EcoCity Premia là dự án hiếm hoi vẫn duy trì được tiến độ toàn dự án và có nhiều chuyển biến tích cực sau những lần cập nhật hình ảnh. Điều này cho thấy sự nỗ lực, nghiêm túc và bài bản trong việc triển khai dự án của chủ đầu tư trong bối cảnh nhiều khó khăn do dịch bệnh buộc phải giãn cách xã hội.

Dự án EcoCity Premia Buôn Ma Thuột.

Nằm bên đại lộ Nguyễn Chí Thanh, EcoCity Premia với dãy nhà phố thương mại Milano trải dài gần 1 km ngay điểm đầu đại lộ theo hướng đi vào thành phố Buôn Ma Thuột. Tại đây, không gian sống và kinh doanh thuận tiện, phân khu Milano cùng với EcoCity Premia phần nào đáp ứng kỳ vọng đặt ra ngày càng cao của cả khách hàng ở, nhà đầu tư, thương nhân khi có kết nối vùng, chỉ cách trung tâm hành chính, y tế, ngân hàng, vui chơi giải trí, giáo dục… vài phút di chuyển.

Dự án EcoCity Premia phát triển sản phẩm shophouse và nhà phố vườn compound cao cấp tại Buôn Ma Thuột.

Shophouse và nhà phố vườn Milano của EcoCity Premia kỳ vọng khẳng định đẳng cấp người sở hữu, có khả năng tăng giá trong tương lai trong trung và dài hạn mang đến cơ hội sinh lời nhờ khai thác cho thuê, kinh doanh…

Đại diện chủ đầu tư cho biết thêm, shophouse là loại hình sản phẩm có yêu cầu khắt khe về vị trí, phải nằm ở vị trí đắc địa thuận lợi giao thương nên thường có số lượng có hạn, cộng thêm chi phí đầu tư lớn khiến sản phẩm bất động sản này càng tăng thêm giá trị. Những người có điều kiện tài chính và giới doanh nhân thành đạt thường ưa chuộng, sẵn sàng đầu tư sở hữu để thể hiện đẳng cấp.

Dãy phố Shophouse với số lượng căn có hạn đã được hoàn thiện thay đổi diện mạo tuyến đường Nguyễn Chí Thanh.

Tọa lạc tại vị trí đắc địa với tầm nhìn trực diện ra mặt đại lộ Nguyễn Chí Thanh, Milano được phát triển theo hướng cân bằng tĩnh - động, đan xen hài hòa không gian xanh với những thiết kế tân cổ điển châu Âu sang trọng.

Nhờ đó, các căn shophouse và nhà phố vườn tại đây vừa được hưởng trọn cảnh sắc tươi đẹp của núi rừng Ban Mê, vừa được bao bọc bởi mảng xanh hài hòa điểm xuyết sắc hoa theo mùa giúp các căn nhà phố vườn compound tại đây tránh xa được ồn ào, ô nhiễm nơi phố thị và an tâm tận hưởng cuộc sống thư thái, riêng tư, đẳng cấp.

Milano còn có nhiều lợi thế khi nằm trong dự án tổ hợp "All in one" (tất cả trong một), nhờ đó sở hữu đặc quyền được sử dụng toàn bộ hệ thống trên 100 tiện ích, dịch vụ của dự án EcoCity Premia, như: quảng trường Square Premia với Song tượng Thịnh vượng - biểu tượng Tây Nguyên đang được đề xuất Kỷ lục Guinness Việt Nam, công viên hồ điều hòa… Tất cả tạo nên không gian nghỉ ngơi, vui chơi, giải trí xứng tầm cho thủ phủ của 5 tỉnh Tây Nguyên.

Đây cũng là dự án đầu tiên tại Buôn Ma Thuột mang thương hiệu của Tập đoàn Capital House - nhà phát triển bất động sản bền vững do Dot Property Southeast Asia Award 2020 trao tặng góp phần gia tăng giá trị cho bất động sản tại đây và tạo niềm tin cho chủ sở hữu, nhà đầu tư có tầm nhìn.

