Bất động sản Cần Giuộc phát triển nhờ cú hích hạ tầng

Thị trường bất động sản Cần Giuộc thu hút nhà đầu tư (Ảnh: T&T City Millennia).

Theo các chuyên gia, vị trí là yếu tố cốt lõi để làm cơ sở định giá tài sản, khai thác giá trị kinh tế của dự án, trong đó "đòn bẩy" hạ tầng là động lực mạnh mẽ. Thực tế, thị trường bất động sản nhiều năm qua đã chứng kiến hàng loạt khu vực trở thành "mỏ vàng" đầu tư nhờ lực đẩy của hạ tầng.

Sở hữu vị trí tiềm năng liền kề Nhà Bè, huyện Cần Giuộc là một trong những khu vực trọng điểm được TPHCM quan tâm, phát triển. Theo đó, Cần Giuộc đã và đang khởi công hàng loạt dự án hạ tầng giao thông "tỷ đô" nhằm tăng cường khả năng kết nối với TPHCM.

Tiêu biểu, tháng 11/2021, Sở Giao thông vận tải Long An ban hành văn bản chính thức khởi công xây dựng cống Bà Đằng và cống Tân Khánh. Giai đoạn 1 thi công phần cống ngang và phần đường, dự kiến hoàn thành vào quý III/2022. Đây là những hạng mục đầu tiên thuộc thành phần 1 trong dự án mở rộng đường ĐT826E với tổng vốn đầu tư 533 tỷ đồng.

Dự án đường ĐT826E đã được UBND tỉnh Long An phê duyệt gồm 2 dự án thành phần. Sau khi hoàn thành, tuyến đường sẽ có chiều dài gần 3km, rộng 40m, quy mô 6 làn xe, góp phần hình thành chuỗi giao thông thông suốt từ Phú Mỹ Hưng (quận 7) - Khu đô thị cảng Hiệp Phước (Nhà Bè) - Khu công nghiệp Long Hậu (Cần Giuộc).

TPHCM đã có kế hoạch xây mới cả 4 cầu Rạch Đĩa, Long Kiểng, Rạch Tôm và Rạch Dơi trên tuyến đường Lê Văn Lương đoạn qua Nhà Bè. Đồng thời, Ban Quản lý khu Nam - UBND Nhà Bè sẽ sớm triển khai quy hoạch lộ giới 60m cho tuyến đường Nguyễn Văn Tạo. Các tuyến đường huyết mạch như: ĐT825, ĐT823, ĐT826B, ĐT830E, ĐT827E… đã dần hoàn thiện, góp phần kết nối đến các khu, cụm công nghiệp quan trọng từ Bến Lức, Cần Đước, Cần Giuộc… đến cảng Hiệp Phước - TPHCM, cảng quốc tế Long An.

Hiện tại, tỉnh Long An đã hoàn thành nhiều quy hoạch quan trọng để sẵn sàng đón làn sóng đầu tư từ TPHCM lan tỏa đến như: Quy hoạch tổng thể phát triển giao thông, quy hoạch hệ thống giao thông đường thủy, cảng thủy nội địa, quy hoạch điểm đấu nối các tuyến Quốc lộ N1, N2, 14C…

Dự kiến, trong tương lai, huyện Cần Giuộc sẽ sở hữu mạng lưới giao thông liên vùng thuận lợi, nhanh chóng đến TPHCM và các tỉnh thành thuộc vùng kinh tế trọng điểm phía Nam khi các quy hoạch hạ tầng quan trọng như: Trục Bắc - Nam, Vành đai 3 và 4, cao tốc bến Lức - Long Thành, tuyến Metro số 4…. hoàn thiện và đi vào hoạt động. Đây sẽ là tiền đề giúp Cần Giuộc tiếp tục phát triển đúng với tiềm lực sẵn có, đón sóng đầu tư trong và ngoài nước.

Tọa lạc tại Long Hậu, Cần Giuộc - ngay cửa ngõ kết nối với TPHCM, đại đô thị T&T City Millennia thừa hưởng ưu thế khi nằm trong quy hoạch phát triển đô thị vệ tinh của TPHCM cùng sức bật hạ tầng trong khu vực.

Từ T&T City Millennia dễ dàng kết nối đến trung tâm TPHCM và các khu vực lân cận: 15 phút đến Khu đô thị Phú Mỹ Hưng, quận 7; 30 phút đến trung tâm quận 1, kề cận cao tốc Bến Lức - Long Thành, tuyến Metro số 4 kết nối các quận trung tâm TPHCM, Cảng container quốc tế SPTC, Cảng Sài Gòn Hiệp Phước, Tân Cảng Hiệp Phước, Cảng quốc tế Long An,...

Phối cảnh tổng thể dự án T&T City Millennia.

Với quy mô đến 276,3 ha, đại đô thị T&T City Millennia sở hữu quần thể kiến trúc đặc sắc, hội tụ tinh hoa văn hóa thế giới và đặc trưng bản sắc văn hóa Việt Nam. Chủ đầu tư cho biết, dự án còn cung ứng ra thị trường các sản phẩm tiềm năng đáp ứng nhu cầu an cư, đầu tư sinh lời và du lịch, giải trí như nhà phố thương mại, biệt thự liền kề, biệt thự song lập,…. tích hợp hệ tiện ích "all in one" đáp ứng mọi nhu cầu sinh hoạt - giải trí - y tế - giáo dục và cảnh quan rộng lớn như: Bể bơi, khu vực vui chơi dành cho trẻ em, khu vực giải trí, thể thao, phố ẩm thực, gian hàng cho khách tham quan, trung tâm thương mại ven sông, trường học quốc tế liên cấp,…

Với sự đột phá trong quy hoạch và phát triển hạ tầng, đón đầu xu hướng giãn dân về các đô thị phía Nam thành phố, T&T City Millennia còn thừa hưởng sức nóng của các đô thị kiểu mẫu với quy mô lớn hàng trăm hecta mang tầm vóc quốc tế như Khu đô thị Phú Mỹ Hưng, Khu đô thị Cảng Hiệp Phước, Khu đô thị Zeitgeist…

"Tọa lạc trên trục đường phát triển các khu đô thị lớn của Nam Sài Gòn nhưng mặt bằng giá vẫn còn mềm, T&T City Millennia hưởng lợi lớn về tiềm năng gia tăng giá trị - đích ngắm thu hút dòng tiền đầu tư trong giai đoạn hiện nay", chủ đầu tư chia sẻ.

Tập đoàn Khải Hoàn Land (KHG - HOSE) hiện đang là đơn vị tiếp thị và phân phối độc quyền dự án T&T City Millennia. Hiện Tập đoàn Khải Hoàn Land cùng các sàn giao dịch lớn trên thị trường như Phát Hưng Real, Euro Group, Thu Thiem Invest… đang đẩy mạnh hoạt động triển khai, giới thiệu những sản phẩm và chính sách tốt nhất từ T&T City Millennia đến khách hàng và nhà đầu tư.

