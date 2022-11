Bất chấp thị trường trầm lắng, giá rao bán chung cư vẫn tiếp tục tăng

Căn hộ cao cấp dẫn đầu về tốc độ tăng giá

Theo báo cáo thị trường bất động sản quý III và tháng 10 năm nay của một số đơn vị nghiên cứu vừa công bố, mặt bằng giá rao bán chung cư Hà Nội và TPHCM vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Tốc độ tăng giá chung cư Hà Nội mạnh hơn khá nhiều so với TPHCM.

Cụ thể, dữ liệu thống kê 10 tháng đầu năm của Batdongsan.com.vn cho thấy, giá rao bán căn hộ tăng từ 3-17% tại Hà Nội và tăng từ 3-7% tại TPHCM tùy từng phân khúc. Trong đó, căn hộ cao cấp dẫn đầu về tốc độ tăng giá ở cả Hà Nội và TPHCM, lần lượt tăng 17% và 7% so với cùng kỳ năm 2021.

Tuy nhiên, người mua chung cư tại Hà Nội vẫn săn đón các sản phẩm bình dân nhưng nguồn cung sản phẩm này hạn chế nên người mua cũng không có nhiều lựa chọn. Phân khúc căn hộ bình dân có tốc độ tăng giá thấp nhất trên thị trường chung cư Hà Nội (chỉ tăng 3%).

Căn hộ chung cư bình dân được săn đón trên thị trường (Ảnh: Hà Phong).

Báo cáo thị trường bất động sản quý III mới công bố của JLL Việt Nam cũng cho thấy, mặt bằng giá sơ cấp trên thị trường căn hộ tại TPHCM đạt gần 3.412 USD/m2 (khoảng 85 triệu đồng/m2) trong quý III, tăng 7,5% so với quý trước và 27,2% so với cùng kỳ năm ngoái, chủ yếu do sự đóng góp đến từ dự án mở bán mới ở phân khúc siêu sang.

Mức giá căn hộ trên thị trường thứ cấp ghi nhận đạt 1.883 USD/m2 (khoảng 46 triệu đồng/m2), tăng 1,1% so với quý trước. Khoảng cách giữa giá bán thứ cấp và sơ cấp có xu hướng thu hẹp do sự thiếu hụt nguồn cung mới thúc đẩy các nhà đầu tư chuyển hướng sang các giao dịch thứ cấp.

Nhiều chủ đầu tư đưa ra chiết khấu cao

Cũng theo JLL Việt Nam, tại Hà Nội, trong quý III, giá bán sơ cấp trung bình của căn hộ tại Hà Nội là 1.902 USD/m2 (47 triệu đồng/m2), tăng 3,9% so với quý trước. Trong tất cả các phân khúc, căn hộ bình dân có mức tăng giá cao nhất ở mức 8,39% so với quý trước do thiếu hụt nguồn cung sẵn có, trong khi phân khúc trung cấp ghi nhận mức tăng nhẹ 3,6% theo quý.

Ở phân khúc cao cấp, các chủ đầu tư tung ra nhiều chính sách ưu đãi hấp dẫn để duy trì doanh thu theo quý trong giai đoạn thử thách này. Chính vì vậy, giá bán sơ cấp của phân khúc cao cấp giảm 2,9% so với quý trước.

Giá bán sơ cấp của phân khúc căn hộ cao cấp tại Hà Nội giảm, trong khi đó tại TPHCM lại tăng (Ảnh minh họa: Hà Phong).

Đơn vị này dự báo, thị trường căn hộ dự kiến sẽ tiếp tục biến động trong quý III vừa qua. Các vấn đề lãi suất tăng và thắt chặt tín dụng sẽ không được tháo gỡ một cách nhanh chóng, những khó khăn đối với thị trường nhà ở nói chung sẽ còn tồn đọng trong ngắn và trung hạn.

"Những trở ngại về rào cản pháp lý, tiếp cận nguồn vốn và các biến động của nền kinh tế sẽ làm giảm tốc độ tăng trưởng của nguồn cung mới. Nguồn cung mới trong quý IV được dự đoán sẽ giảm xuống thấp hơn so với quý này, với khoảng 2.500 căn", trích báo cáo.

Theo đơn vị này, nguồn cầu có thể suy yếu do người mua đang chờ đợi xem mức lãi suất sẽ ổn định ở mức nào. Vì vậy, trong ngắn hạn, các chủ đầu tư sẽ tiếp tục đưa ra nhiều chính sách ưu đãi hấp dẫn hơn để thúc đẩy nguồn cầu trên toàn thị trường.

Còn theo chuyên gia Batdongsan.com.vn, thanh khoản thị trường đang chịu ảnh hưởng từ chính sách kiểm soát tín dụng, thiếu hụt nguồn cung và biến động lãi suất. Tuy nhiên, sự sụt giảm nặng nề nhất chủ yếu rơi vào đất nền và căn hộ hạng sang. Một số loại hình bất động sản đáp ứng tiêu chí an toàn, phục vụ nhu cầu ở thực và khả năng khai thác giá trị thương mại vẫn nhận được sự quan tâm.