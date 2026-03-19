Bán gần hết 600 căn ở đợt 1, Phú Mỹ Hưng Harmonie sắp mở bán đợt 2

Phú Mỹ Hưng vừa thông báo mở “Booking - Chuyển tiền thành ý đợt 2” của dự án, chuẩn bị cho kế hoạch mở bán giai đoạn 2. Những khách hàng hoàn tất booking (giữ chỗ) sẽ nhận được thư mời tham dự lễ mở bán vào tháng 4.

Tương tự đợt 1, sự kiện mở bán Harmonie đợt 2 tổ chức vào tháng 4 chỉ dành cho những khách hàng đã hoàn tất “Booking - Chuyển tiền thành ý” (Ảnh: CĐT).

Song song với hoạt động này, chủ đầu tư khai trương nhà mẫu dự án ngay tại vị trí công trình, phường Chánh Hiệp, TPHCM (trước đây là Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương). Khách hàng tại Bình Dương cũ và các khu vực xung quanh có thể thuận tiện tìm hiểu, tham quan dự án trước khi quyết định xuống tiền.

Riêng với khách hàng tại khu vực trung tâm TPHCM, 3 căn hộ mẫu tại Sales Gallery ở đô thị Phú Mỹ Hưng vẫn tiếp tục mở cửa đón khách tham quan; gồm 2 căn hộ hoàn thiện nội thất tham khảo và 1 căn hộ hoàn thiện theo đúng tiêu chuẩn sẽ bàn giao.

Cơ hội sở hữu bất động sản Phú Mỹ Hưng tại khu vực lõi Đô thị Khoa học Công nghệ Bắc TPHCM với mức giá trong tầm tay, thanh toán dài hạn là yếu tố khiến Harmonie hút khách (Ảnh: CĐT).

Chủ đầu tư khẳng định, tất cả dự án Phú Mỹ Hưng giới thiệu ra thị trường đều đảm bảo pháp lý. Các khâu quy hoạch, thiết kế, triển khai, xây dựng, quản lý vận hành đều được tính toán kỹ lưỡng, tất cả vì lợi ích cư dân.

Harmonie được thiết kế theo phong cách nghỉ dưỡng tại gia “resort living” hướng tới đáp ứng nhu cầu không gian sống chất lượng của nhóm chuyên gia nước ngoài đang làm việc tại Bình Dương (Ảnh: CĐT).

Nhiều ưu đãi dành cho khách hàng Harmonie

Ngoài chính sách bán hàng với nhiều ưu đãi cho dự án Harmonie, chủ đầu tư dành sự ưu tiên cho người mua là cư dân, doanh nghiệp tại Bình Dương. Các giao dịch thành công trong ngày mở bán chính thức cũng sẽ được áp dụng chiết khấu 1%. Dự án có giá bán trung bình từ 50 triệu đồng/m2.

Cùng với chính sách tặng miễn phí quản lý 24 tháng sau khi bàn giao, căn hộ Harmonie còn được bàn giao theo tiêu chuẩn nâng cao của Phú Mỹ Hưng gồm hoàn thiện trần, sàn, hệ đèn trần, thiết bị nhà tắm, hệ tủ bếp, bếp, máy hút mùi, giúp người mua tiết kiệm thời gian, chi phí hoàn thiện nội thất, nhanh chóng có thể sử dụng ngay khi nhận nhà.

Phú Mỹ Hưng Harmonie thu hút người mua ở thực lẫn đầu tư

Nghìn người dự lễ mở bán Harmonie đợt 1 vào ngày 14/3 tại TPHCM đều đánh giá cao vị trí đắc địa của dự án, hệ tiện ích “all-in-one” (tất cả trong một), cơ cấu căn hộ đa dạng, tổng giá hợp lý và lịch thanh toán linh hoạt. Đây là những yếu tố giúp dự án vừa phù hợp với nhóm khách hàng có nhu cầu an cư, vừa tạo điều kiện cho nhà đầu tư dễ dàng tham gia, tối ưu dòng tiền và gia tăng giá trị tài sản trong trung, dài hạn.

Tại Harmonie có nhiều không gian lần đầu xuất hiện như đường chạy bộ trên cao, cầu Sky Bridge được lấy ý tưởng từ Cầu Ánh Sao, tầng lánh nạn… Hệ thống tiện ích đa tầng được thiết kế theo phong cách resort living (nghỉ dưỡng) tại gia.

Harmonie là dự án hiếm hoi thuộc phân khúc dễ mua của Phú Mỹ Hưng trong 10 năm trở lại đây (Ảnh: CĐT).

Dự án có 5 tòa tháp (A1-A5, đặt tên theo các loài hoa lần lượt là Ivies, Camellia, Lavender, Olive, Peony), cao 32-34 tầng. Trên lô đất 2ha, chủ đầu tư chỉ bố trí 1.490 căn hộ, 23 căn shop thương mại dịch vụ, 1 căn nhà trẻ.

Lõi trung tâm toàn dự án được chủ đầu tư dành nhiều tâm sức kiến tạo không gian mặt nước, mảng xanh, thiết lập hệ tiện ích đầy đủ ngay ngưỡng cửa và để dù sinh sống ở tòa nào, cư dân cũng cảm nhận sự thư thái, riêng tư, an toàn, “chạm” đến thiên nhiên mỗi ngày.

Cơ cấu căn hộ của Phú Mỹ Hưng Harmonie chủ yếu là loại 2 phòng ngủ (66-74m²), chiếm 69% tổng số căn; 1 phòng ngủ (39-42m²) chiếm 18%, còn lại là 3 phòng ngủ, Ground House (tầng trệt) và căn hộ Garden (sân vườn mini).

Từ dự án kết nối nhanh đến các khu công nghiệp quy mô lớn như VSIP I, VSIP II… Với khoảng 45.000 chuyên gia, người nước ngoài đang làm việc quanh khu vực này, cộng với việc tọa lạc ở trung tâm Đô khị Khoa học Công Nghệ Bắc TPHCM, gần phân khu Công nghệ số tập trung TPHCM (quy mô 100 hecta), dự án có triển vọng đầu tư lâu dài, đáp ứng nhu cầu an cư của giới chuyên gia, lao động chất lượng cao.

Vị trí dự án kết nối nhanh đến các khu công nghiệp hiện hữu như VSIP I, VSIP II… và liền kề phân khu Công nghệ số tập trung TPHCM (quy mô 100ha) đang được quy hoạch (Ảnh: CĐT).

Sắp tới, Phú Mỹ Hưng sẽ triển khai nhiều dự án giá vừa tầm với người dân, tại các khu vực ở TPHCM và một số tỉnh thành, để ngày càng nhiều người tận hưởng không gian sống chuẩn Phú Mỹ Hưng, đặc biệt là người trẻ, thu nhập trung bình khá.