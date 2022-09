Armo và Danh Khôi Miền Trung ký kết hợp tác chiến lược dự án The Calla

Sự hợp tác của 2 đơn vị tâm huyết

The Calla là dự án tâm huyết của chủ đầu tư Armo - đơn vị có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư bất động sản - xây dựng - kinh doanh dịch vụ resort, khách sạn, khu du lịch, khu đô thị… và phát triển hệ thống bất động sản nghỉ dưỡng. Các sản phẩm của Armo sở hữu vị trí trung tâm, tiện ích đầy đủ, đáp ứng nhu cầu an cư, vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng của du khách. The Calla là dự án đầu tiên và tâm huyết chủ đầu tư Armo đầu tư, phát triển tại thành phố biển Quy Nhơn. Với sự đầu tư chất lượng sản phẩm và thiết kế độc đáo, Armo cho biết dành nguồn tài chính ổn định để đảm bảo dự án được triển khai với tiến độ nhanh nhất.

Đồng hành cùng chủ đầu tư Armo trong việc đưa dự án The Calla đến với đông đảo khách hàng là tổng đại lý tiếp thị và phân phối Danh Khôi Miền Trung - công ty thành viên của Tập đoàn Danh Khôi, Nhà phát triển bất động sản hàng đầu Việt Nam. Với hơn 16 năm hình thành và phát triển, Tập đoàn Danh Khôi đã triển khai thành công nhiều dự án bất động sản trên cả 3 miền Bắc - Trung - Nam.

Danh Khôi Miền Trung và chủ đầu tư Armo ký kết hợp tác chiến lược dự án The Calla (Ảnh: Danh Khôi Miền Trung).

Kế thừa những lợi thế nền tảng của tập đoàn cùng đội ngũ nhân sự am hiểu thị trường và tệp khách hàng quan tâm bất động sản tại các khu vực Đà Nẵng, Quy Nhơn, Nha Trang, Danh Khôi Miền Trung cam kết nỗ lực để cung cấp giải pháp và chiến lược bán hàng hiệu quả cho chủ đầu tư Armo, nhằm giới thiệu những sản phẩm bất động sản chất lượng, góp phần làm giàu giá trị sống cho khách hàng, chung tay vào sự phát triển của xã hội.

Có mặt tại sự kiện, bà Đặng Thị Nhung - Phó tổng giám đốc Danh Khôi Miền Trung chia sẻ: "Sự kiện ký kết hợp tác giữa chủ đầu tư Armo là dấu mốc quan trọng giúp Danh Khôi Miền Trung khẳng định năng lực tiếp thị và phân phối dự án. Giữ vai trò tổng đại lý tiếp thị và phân phối dự án The Calla, Danh Khôi Miền Trung sẽ cung cấp giải pháp bán hàng hiệu quả cho chủ đầu tư, xây dựng kế hoạch, đóng gói sản phẩm, đưa ra các chính sách ưu đãi hấp dẫn, chắc chắn sẽ làm hài lòng khách hàng".

The Calla: Điểm đến an cư và đầu tư mới tại thành phố biển Quy Nhơn

Quy Nhơn sở hữu địa thế tự nhiên hiếm có với một bên là bãi biển dài 72 km - top những bãi biển đẹp nhất cả nước; một bên là núi Vũng Chua cao 600 m so với mực nước biển, được ví như cao nguyên xanh giữa lòng phố biển. Sự kết hợp hài hòa giữa núi và biển đã tạo nên một Quy Nhơn trong lành, thơ mộng níu chân du khách trong và ngoài nước.

Lợi thế về điều kiện tự nhiên cùng tốc độ phát triển kinh tế nhanh và cơ sở hạ tầng giao thông đồng bộ là đòn bẩy đưa Quy Nhơn trở thành một trong những thị trường bất động sản sôi động và giàu tiềm năng tại miền Trung. Việc đầu tư, xây dựng các dự án trọng điểm như khu công nghiệp Becamex, Trung tâm trí tuệ nhân tạo và Đô thị phụ trợ, Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục Liên ngành (ICISE)… sẽ thu hút lượng lớn chuyên gia, lao động chất lượng cao đến sinh sống, làm việc.

Tuy nhiên, bất động sản ở Quy Nhơn chủ yếu là phân khúc nghỉ dưỡng với mức giá khá cao. Nguồn cung các căn hộ sở hữu lâu dài khan hiếm. Vì vậy, sự ra đời của căn hộ trung tâm thành phố biển The Calla kỳ vọng sẽ trở thành điểm đến an cư và đầu tư mới tại Quy Nhơn.

Nằm trong khu đô thị Vũng Chua, ngay mặt tiền Quốc lộ 1D, cư dân The Calla được thừa hưởng hệ thống tiện ích hiện đại trong khu vực chỉ từ vài phút di chuyển như siêu thị Big C, MM Mega Market, bãi tắm Hoàng Hậu, bãi biển Quy Nhơn, Bệnh viện Quân Y 13, ga Quy Nhơn, ga Diêu Trì, trường học các cấp, cảng hàng không Phù Cát, khu du lịch Eo Gió, khu du lịch Kỳ Co…

The Calla sở hữu địa thế "lưng tựa núi cao, mặt hướng biển lớn" (Ảnh phối cảnh dự án).

The Calla bao gồm 454 căn hộ và 13 shophouse, được thiết kế thông minh, tích hợp nhiều công nghệ hiện đại giúp nâng tầm trải nghiệm cho gia chủ. Bên cạnh không gian rộng thoáng của căn hộ, The Calla còn dành nhiều diện tích để sử dụng làm sân vườn với diện tích lên đến 90 m2.

Đây là dự án có pháp lý rõ ràng, sở hữu lâu dài và tốc độ xây dựng nhanh chóng. Hiện dự án đã xây dựng đến tầng 15 và dự kiến bàn giao vào quý III/2023.

Dự án The Calla rất đa dạng lựa chọn căn hộ 1-3 phòng ngủ và được giới thiệu với nhiều ưu đãi, chính sách hấp dẫn. Khách hàng có thể thanh toán ban đầu 170 triệu đồng để sở hữu căn hộ 2 phòng ngủ trung tâm thành phố biển Quy Nhơn. Ngân hàng hỗ trợ đến 80% giá trị căn hộ, lãi suất 0% và ân hạn nợ gốc tối đa 12 tháng hoặc tới khi bàn giao căn hộ.

Để biết thêm thông tin chi tiết dự án, liên hệ:

Tổng đại lý tiếp thị và phân phối: Công ty Cổ phần Danh Khôi Miền Trung

Hotline: 1900 1924