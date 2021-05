Apec Mandala Sky Villas Kim Bôi ra mắt đầy ấn tượng với 100% căn hộ khoáng nóng

Dân trí "Ly Whisky khói" Apec Mandala Sky Villas Kim Bôi đang thu hút sự chú ý của giới đầu tư với vị trí đắc địa, thiết kế tuyệt đẹp và đặc biệt với 100% căn hộ tích hợp khoáng nóng tại gia lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam.

Mô hình khoáng nóng tại nhà "độc bản"

Từ bao đời nay, suối khoáng nóng Kim Bôi đã trở thành một trong những điểm đến hấp dẫn nhờ lợi thế về nguồn nước khoáng lâu đời và đắt giá nhất tại Việt Nam. Vẫn giữ nguyên giá trị nguyên bản qua thời gian, những khoáng chất thuần khiết nơi đây nằm trong danh sách những "thần dược" quý hiếm giúp thanh lọc tâm hồn, tái tạo năng lượng và cải thiện tinh thần hiệu quả.

Thấu hiểu gu hưởng thụ và xu hướng đầu tư cho sức khỏe giữa bão dịch, Apec Group đã quyết định đầu tư hàng nghìn tỷ để xây dựng khu nghỉ dưỡng đẳng cấp có nguồn khoáng nóng dẫn vào tận nhà mang tên Apec Mandala Sky Villas Kim Bôi.

Tọa lạc tại vị trí đắc địa thừa hưởng cung đường vàng, cách Hà Nội chỉ 90 phút di chuyển, gần kề với các địa danh nổi tiếng như Thung Nai, Hồ thủy điện Hòa Bình, Cửu Thác Tú Sơn... Apec Mandala Sky Villas Kim Bôi sẽ là nơi an trú hoàn hảo của mỗi du khách trong quá trình tìm kiếm sự xa hoa chuẩn thượng lưu giữa thiên nhiên.

Sky villas khoáng nóng lơ lửng giữa núi rừng thơ mộng

Sở hữu 100% căn biệt thự khoáng nóng trên không, Apec Mandala Sky Villas Kim Bôi được đánh giá là một trong những resort đầu tiên tích hợp bể khoáng nóng trong thiết kế công năng. Đúng với tên gọi, mỗi căn villa lơ lửng trên không đều được trang bị bể tắm khoáng ngoài trời riêng, đem đến đa dạng công dụng chăm sóc sức khỏe. Giờ đây, bất cứ khi nào cảm thấy mệt mỏi, hay đơn giản là muốn thư giãn, chăm sóc sắc đẹp, sức khỏe… khách hàng đã có thể ngâm mình trong những bể khoáng riêng tư tại gia với tầm nhìn hướng ra cảnh núi non hùng vĩ, là nơi lý tưởng để dành thời gian cho bản thân và gia đình.

Đặc biệt hơn, các bể tắm tại Apec Mandala Sky Villas Kim Bôi đều được trang bị hệ thống lọc tuần hoàn liên tục, giúp loại bỏ tạp chất có hại cho da và đảm bảo chất lượng nước cho khách hàng yên tâm sử dụng, đem đến cho du khách một phong cách onsen đẳng cấp Nhật Bản mà chẳng phải ra nước ngoài.

Nội thất sang trọng và tinh tế tại Apec Mandala Sky Villas Kim Bôi

Ngoài ra, mô hình tiện ích "all in one" với chuỗi tiện ích cao cấp như pool bar, ball room, vườn la hán, spa… cũng sẽ mang tới cho du khách trải nghiệm tĩnh tại giữa những khói bảng lảng của núi rừng Hòa Bình, tạo nên đặc quyền sống trọn vẹn xứng tầm thượng lưu.

Không chỉ độc đáo về mô hình, dự án "khủng" của Apec Group còn là mảnh ghép kiến trúc mang đậm giá trị bản địa của 3 dân tộc: Mường (Việt Nam), Nhật Bản và Hy Lạp. Dưới góc nhìn hiện đại, các nhà kiến trúc sư tài ba của Kume Sekkei đã tái hiện thành công những đường nét chạm khắc tinh túy nhất của 3 nền văn hóa từ Đông sang Tây. Ấn tượng thị giác bởi văn hóa đa sắc nơi đây, du khách sẽ cảm nhận rõ được sự biến chuyển tuần tự của 3 nền văn hóa sang trọng, khác biệt, cuốn người xem vào nghệ thuật sắp đặt giữa kiến trúc hàn lâm và văn hóa dân gian.

Cơ hội đầu tư sinh lời vượt trội

Được biết, sau khi ra mắt, Apec Mandala Sky Villas Kim Bôi sẽ cung cấp cho thị trường hàng nghìn căn hộ 5 sao trên mây, đáp ứng nhu cầu cấp thiết về cơ sở lưu trú hạng sang tại Hòa Bình. Đẳng cấp, xa xỉ là vậy nhưng sky villas tích hợp khoáng nóng tại nhà của tập đoàn Apec có giá chỉ từ 1 tỷ kèm theo chương trình ưu đãi chiết khấu lên đến 8% và quà tặng lên tới 40 triệu đồng, đúng như triết lý "Hạnh phúc là Phụng sự" mà Tập Đoàn Apec theo đuổi.

"Xét ở các khía cạnh từ ưu thế về vị trí tới tiềm năng sinh lời, Apec Mandala Sky Villas Kim Bôi là sản phẩm đầu tư vừa tầm, bền vững, an toàn cho cả người mua để đầu tư sinh lời lẫn đầu tư lâu dài và hưởng lợi nhuận chia sẻ theo cam kết của chủ đầu tư" - một chuyên gia BĐS phân tích.

Với những lợi thế hiếm có của mình, Apec Mandala Sky Villas Kim Bôi hứa hẹn sẽ trở thành "thỏi nam châm" thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Trường Thịnh