An cư và sinh lời - giải pháp “nguồn thu kép” từ Gem Park

Theo dữ liệu từ Batdongsan.com.vn, tỷ suất cho thuê căn hộ tại Hải Phòng quý III đạt 4,6%, thuộc nhóm cao nhất khu vực phía Bắc, chỉ xếp sau Bắc Ninh (5,6%). Mức độ quan tâm vẫn tăng đến 38% cho thấy phân khúc chung cư giữ được sức hút với nhà đầu tư sau giai đoạn biến động, dù thị trường đang bước vào chu kỳ sàng lọc mạnh hơn khi tỷ suất cho thuê có xu hướng chững lại.

Giải bài toán khách thuê cho chủ nhà

Chị Hương Thủy, một nhà đầu tư tại Hải Phòng, chia sẻ: “Giai đoạn đầu tiện ích chưa hoàn thiện nên khó cho thuê. Tôi sẵn sàng đầu tư nội thất cao cấp nhưng lo ngại việc bảo quản tài sản và chi phí khấu hao lớn trong khi giá thuê chưa đủ hấp dẫn”.

Nắm bắt điều đó, Gem Park không dừng ở chính sách cam kết cho thuê mà phát triển mô hình vận hành toàn diện chủ đầu tư - khách thuê - chủ nhà.

Với chương trình cho thuê cam kết phổ biến, người mua nhà được cam kết tiền thuê từ chủ đầu tư trong 12-18 tháng đầu sau bàn giao. Chính sách tại Gem Park, song song với nguồn thu từ cam kết cho thuê lên đến 8% trong 18 tháng, chủ nhà sẽ có thêm nguồn thu thực tế phát sinh từ hợp đồng cho thuê giữa chủ đầu tư và khách thuê, tỷ suất lợi nhuận có thể đạt 12-16% tùy loại căn hộ. Điểm vượt trội còn ở khả năng vận hành, cho thuê chuyên nghiệp từ chủ đầu tư để duy trì tỷ lệ lấp đầy căn hộ và có mức giá thuê tốt nhất.

Lý giải về tính bền vững của mô hình, ông Kiệt Hồ - Cố vấn kinh doanh N.H.O, cho rằng thành công của một dự án không chỉ đo bằng tỷ lệ căn hộ được bàn giao mà là bao nhiêu căn hộ sáng đèn, bao nhiêu cư dân thật sự dọn vào ở. Khi cộng đồng cư dân hình thành, giá trị dự án và mặt bằng giá thuê sẽ tăng lên, giá trị căn hộ sẽ tốt hơn.

Sự kiện 100 suất đầu tư "kim cương" diễn ra tại Hà Nội ngày 6/11 (Ảnh: BTC).

“Việc tìm khách thuê không khó nhưng giữ chân họ và biến người quan tâm thành cư dân mới là yếu tố then chốt. Để làm được điều đó, vận hành chuyên nghiệp là điều quan trọng”, ông Kiệt nhấn mạnh.

Với hơn 10 năm kinh nghiệm tại khối quản lý nhà ở tập đoàn Samsung C&T, ông Ryu Young Hee - giám đốc Alpha Plus, đơn vị vận hành chương trình “1 căn hộ - 2 nguồn thu”, cho biết hai thách thức lớn nhất của chủ nhà khi cho thuê là tỷ suất lợi nhuận và áp lực vận hành.

“Lợi nhuận có thể chủ động tính toán nhưng vận hành đòi hỏi kinh nghiệm và tính chuyên nghiệp cao. Đặc biệt trong 18 tháng đầu sau bàn giao rất dễ phát sinh những yếu tố ảnh hưởng đến trải nghiệm khách thuê. Với phần lớn nhà đầu tư, cho thuê là khoản đầu tư thụ động nên càng tiết kiệm được thời gian, chi phí, khoản đầu tư càng hiệu quả”, ông nói.

Dưới góc nhìn của ông Chea Sokhon, chuyên gia vận hành mô hình lưu trú quốc tế tại Siem Reap, để hình thành cộng đồng khách thuê cao cấp cần hiểu rõ họ là ai và cần gì. “Một không gian sống tiện nghi, riêng tư và được tôn trọng là yếu tố cốt lõi. Hệ thống vận hành chuyên nghiệp và quy trình đồng hành minh bạch giúp thiết lập tiêu chuẩn sống, mang lại sự yên tâm cho cả chủ nhà và khách thuê", ông chia sẻ.

Từ không gian sống đến tài sản sinh lời

Gem Park khẳng định lợi thế khác biệt khi xây dựng cộng đồng khách thuê cao cấp ngay từ giai đoạn đầu. N.H.O tập trung phát triển cộng đồng cư dân chất lượng cao với hệ thống tiện ích đồng bộ, trong khi Alpha Plus triển khai vận hành và kết nối các đối tác dịch vụ, tạo nên hệ sinh thái sống bền vững cho cư dân Gem Park.

Hệ tiện ích theo chuẩn quốc tế tại Gem Park.

Tọa lạc tại phường Hồng Bàng - trung tâm phát triển năng động của Hải Phòng, Gem Park được thiết kế theo phong cách Hàn Quốc hiện đại, vận hành theo chuẩn quốc tế, hướng tới cộng đồng chuyên gia nước ngoài và cư dân cao cấp. Hệ tiện ích khép kín như “resort thu nhỏ” giữa lòng đô thị giúp cân bằng giữa sự tiện nghi và mảng xanh.

Cũng theo Batdongsan.com.vn, Hồng Bàng hiện dẫn đầu về hiệu suất đầu tư, đặc biệt ở phân khúc căn hộ trung - cao cấp với lợi suất cho thuê cạnh tranh. Nằm tại vị trí đắt địa, Gem Park ghi nhận giá bán bình quân 46 triệu đồng/m², tăng 55% trong hai năm, cùng tỷ suất cho thuê đạt 4,4-4,7% - cho thấy sức hấp dẫn của khu vực lõi đang tập trung đông đảo chuyên gia nước ngoài sinh sống.

Với hơn 13 năm kinh nghiệm tại Việt Nam và 15.000 căn hộ đã bàn giao thành công, N.H.O kỳ vọng chương trình “1 căn hộ - 2 nguồn thu” sẽ giúp nhà đầu tư tối ưu giá trị tài sản, đồng thời nâng chuẩn vận hành và thúc đẩy sự phát triển bền vững của phân khúc căn hộ cao cấp tại Hải Phòng.

Đặc quyền cho khách sở hữu căn hộ Gem Park trong tháng 11 và tham gia chương trình “1 căn hộ - 2 nguồn thu”: Tặng gói nội thất hoàn thiện lên đến 300 triệu đồng tùy loại căn hộ; miễn phí quản lý, vệ sinh nhà cửa 2 lần/tuần, Internet/TV trong 18 tháng.

Hotline: 0796 088 666 hoặc website: https://gempark.vn/.