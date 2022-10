Akari City - Giải pháp nổi bật cho không gian sống cân bằng và hạnh phúc

Cân bằng từ tổ ấm riêng tư biệt lập

5h30 sáng, một bài nhạc thiền thư giãn và 40 phút yoga - đó là cách Điền Thùy Yên (32 tuổi, Trưởng phòng Truyền thông một công ty công nghệ tại TPHCM) bắt đầu ngày mới của mình trong căn hộ biệt lập 75m2 tại Akari City. Đối với cô, việc lắng nghe bản thân từ bên trong, ngắm nhìn cảnh vật từ từ thức giấc bên ngoài cửa sổ sẽ giúp cô nhanh chóng khởi động tinh thần, sẵn sàng cho một ngày mới tràn đầy năng lượng. Theo quan niệm của Yên, việc cân bằng giữa công việc và cuộc sống cá nhân rất quan trọng để sống hạnh phúc.

Sự riêng tư là yếu tố tiên quyết giúp cô nhanh chóng cân bằng, đó cũng là điểm khiến cô yêu thích chốn an cư hiện tại. "Vì công việc luôn bận rộn và hối hả, nên tôi mong muốn không gian sống phải thật bình yên. Bước qua cánh cổng của Akari City, được trở về căn hộ ấm áp, tôi như thể bước vào một thế giới khác, tách biệt với sự náo nhiệt bên ngoài, cho phép bản thân hoàn toàn thư giãn, tận hưởng", Thùy Yên chia sẻ.

Không gian sống cân bằng cùng nhiều tiện ích sẽ mang lại sự tích cực, lạc quan và hạnh phúc (Ảnh: Nam Long).

Theo một nghiên cứu xã hội học với chủ đề "Quan niệm về hạnh phúc", 5 yếu tố quan trọng tác động đến hạnh phúc là: Sức khỏe tốt; đời sống tinh thần phong phú; có thời gian nghỉ ngơi, giải trí; thành công trong cuộc sống và có trình độ học vấn.

Điều này cho thấy chị Thùy Yên nói riêng và những người thuộc thế hệ Millennials nói chung luôn đề cao sự riêng tư, biệt lập để dễ dàng tái tạo năng lượng cả thể chất lẫn tinh thần. Họ dành nhiều thời gian hơn để lắng nghe bản thân, nghỉ ngơi và tận hưởng cuộc sống song song với việc không ngừng nỗ lực cho sự nghiệp. Chính điều này tác động mạnh mẽ đến xu hướng lựa chọn nơi an cư. Theo đó, một không gian sống phải tối ưu hóa công năng sử dụng để đảm bảo đầy đủ công năng sinh hoạt chung cũng như riêng cho từng thành viên trong gia đình.

Cân bằng chính là cách giúp duy trì trạng thái tích cực (Ảnh: Nam Long).

Akari City - thành phố an cư đa tiện ích

Với Thùy Yên, nơi an cư lý tưởng phải đảm bảo yếu tố yên bình, riêng tư nhưng không tách khỏi nhịp sống hiện đại, sôi động của phố thị. Và chị đã tìm được điều này ở Akari City - "thành phố an cư đa tiện ích" tọa lạc trên trục đại lộ Võ Văn Kiệt, cách trung tâm quận 1 chưa đến 30 phút lái xe.

Sở hữu vị trí kết nối trục đường huyết mạch xuyên tâm của thành phố nhưng chỉ cần bước chân vào bên trong Akari City, những ồn ào, náo nhiệt dường như đều dừng lại. Chuỗi cảnh quan với công viên, vườn Nhật… cùng các khoảng không gian chức năng hài hòa giữa sự tối giản, thư thái đặc trưng của cảnh quan Nhật Bản với sự năng động, náo nhiệt của lối sống đương đại, tạo cảm giác thoải mái, thư giãn.

Akari City dễ dàng kết nối chuỗi tiện ích ngoại khu đa dạng (Ảnh: Khôi Đặng).

Với lợi thế quỹ đất lên đến 8,5 ha, tại Akari City, chủ đầu tư dành ra phần lớn diện tích để quy hoạch đa tầng tiện ích. Các tiện ích bên trong Akari City được thiết kế xoay quanh trải nghiệm của cư dân, đáp ứng nhu cầu cho mọi thế hệ trong gia đình.

Nhờ thế, Thùy Yên có thể dễ dàng tận hưởng 3 lớp tiện ích: Giải trí, mua sắm, khám bệnh từ lớp tiện ích ngoại khu (AEON Mall, MM Mega Market, bệnh viện Quốc tế CIH...); tận hưởng cuộc sống riêng tư, nâng cao tinh thần thể thao với 2 lớp tiện ích tầm khu đô thị (quảng trường Ánh sáng 2.500 m2, đại lộ thương mại lộ giới 42 m tích hợp hệ thống shophouse) và nội khu biệt lập (hồ bơi, phòng tập gym, phòng làm việc chung...).

Akari City - "thành phố ánh sáng" đáp ứng đa dạng "khẩu vị" cho mọi thế hệ trong gia đình trẻ cấp tiến (Ảnh: Đỗ Trọng Danh).

Cô cho biết những hôm không tập yoga, cô "đổi gió" với bơi lội, đi bộ… ngay trong nội khu dự án, vừa nâng cao sức khỏe vừa được hít thở không khí trong lành. Cuối tuần, cô lại quây quần cùng gia đình và bạn bè, cùng ngắm nhìn thành phố lên đèn từ ban công xanh mướt với view thoáng đãng.

Tiện ích được liên kết, bố trí thông minh, thuận tiện cho việc trải nghiệm của cư dân (Ảnh: Khôi Đặng).

Theo Thùy Yên, người trẻ hiện đại và cấp tiến luôn quan tâm đến không gian sống xanh mát, thân thiện và an toàn khi lựa chọn nơi an cư cho gia đình. Không gian mở, mang cảm hứng Nhật Bản với nhiều mảng xanh và 3 lớp tiện ích tại Akari City đáp ứng đa dạng nhu cầu sống và trải nghiệm, mang đến chốn an cư đa tiện ích, cân bằng và hạnh phúc, phù hợp với cả người trẻ lẫn những gia đình nhiều thế hệ.

Akari City đang được giới thiệu ra thị trường những sản phẩm căn hộ thuộc giai đoạn 2, tọa lạc ở vị trí đẹp nhất khu đô thị, liền kề Quảng trường Ánh sáng với mức giá cạnh tranh và chính sách giãn tiến độ thanh toán khoảng 50% trong vòng 30 tháng. Nhân kỷ niệm 30 năm thành lập, Nam Long tung ưu đãi lớn nhất trong năm, tổng giá trị chiết khấu lên đến 5% dành cho khách hàng sở hữu căn hộ Akari City.