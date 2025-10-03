8 thứ tránh cất dưới gầm giường nếu không muốn rước họa vào thân

Trong văn hóa sống của người Việt, tâm lý “khuất mắt trông coi” đã biến gầm giường trở thành một nhà kho bất đắc dĩ. Từ quần áo trái mùa, sách vở cũ cho đến những món đồ chẳng biết cất vào đâu, tất cả đều được giấu gọn gàng dưới gầm giường. Nhanh, tiện, tiết kiệm diện tích - đó là những lợi ích thấy rõ.

Thế nhưng, các chuyên gia về sắp xếp không gian và sức khỏe lại cảnh báo rằng, đây là một trong những sai lầm phổ biến nhất trong việc bài trí nhà cửa.

Gầm giường, vốn là nơi tối tăm, ẩm thấp và khó vệ sinh, có thể trở thành mảnh đất màu mỡ cho bụi bẩn, nấm mốc và côn trùng sinh sôi. Việc cất giữ đồ đạc không đúng cách ở đây không chỉ làm hư hỏng tài sản mà còn âm thầm ảnh hưởng đến giấc ngủ và sức khỏe của bạn.

Vậy, đâu là những “vật cấm” tuyệt đối không nên xuất hiện dưới gầm giường?

Sách vở giấy tờ cũ

Nhiều người có thói quen gom những chồng báo cũ, sách truyện đã đọc xong hay hộp carton, tài liệu không dùng đến rồi nhét xuống gầm giường cho gọn. Đây thực sự là một sai lầm tai hại.

Theo chia sẻ của Danica Carson, chuyên gia về lối sống tối giản, trong môi trường thiếu sáng và có độ ẩm nhất định như gầm giường, giấy và bìa carton chính là “món ăn khoái khẩu” của gián, mối, và đặc biệt là con bọ bạc (silverfish) - loài côn trùng chuyên ăn tinh bột có trong giấy và keo dán sách.

Chỉ một thời gian ngắn, những tài liệu quan trọng, những cuốn sách kỷ niệm hay những bức ảnh quý giá của bạn có thể bị ố vàng, ẩm mốc và gặm nhấm tan hoang. Thay vì vậy, hãy cất chúng vào những chiếc hộp nhựa có nắp kín và đặt ở nơi khô ráo, hoặc tốt nhất là số hóa những tài liệu cần thiết.

Kỷ vật và ám ảnh cân nặng

Nghe có vẻ lạ, nhưng các chuyên gia tâm lý và cả phong thủy đều khuyên bạn không nên cất giữ những vật mang nặng ký ức dưới nơi mình ngủ. Đó có thể là hộp kỷ vật của mối tình đã qua, những món quà từ người cũ, hay thậm chí là chiếc quần jean “mục tiêu” bạn sẽ mặc vừa khi giảm được 5kg.

Gầm giường là không gian năng lượng trực tiếp ảnh hưởng đến giấc ngủ và tiềm thức của bạn. Việc nằm ngủ ngay trên những vật gợi lại nỗi buồn, sự tiếc nuối hay áp lực vô hình có thể khiến giấc ngủ của bạn không sâu, hay mơ màng, và cản trở bạn bước tiếp trong cuộc sống. Hãy dũng cảm đối mặt, xử lý chúng một lần thay vì cất giấu chúng ngay dưới lưng mình mỗi đêm.

Gầm giường có thể là cứu cánh cho nhà chật, nhưng thói quen nhét đồ tùy tiện ở đây lại tiềm ẩn nhiều rủi ro cho sức khỏe, an toàn và cả phong thủy (Ảnh: Getty).

Chăn màn và quần áo không được bọc kín

Đây có lẽ là món đồ được cất dưới gầm giường nhiều nhất. Tuy nhiên, nếu bạn chỉ đơn giản là gấp lại và đẩy vào, bạn đang tự tạo ra một “ổ ve bụi” khổng lồ. Chuyên gia Monica Fay cảnh báo rằng vải vóc là nơi cực kỳ dễ hút ẩm và tích tụ bụi bẩn. Bụi nhà, vốn chứa các mạt bụi, tế bào da chết, nấm mốc, sẽ nhanh chóng bám vào từng thớ vải.

Mỗi khi bạn kéo chúng ra sử dụng, hoặc thậm chí chỉ cần một luồng gió nhẹ, các hạt bụi li ti này sẽ bay lên không trung, đi thẳng vào hệ hô hấp của bạn. Điều này đặc biệt nguy hiểm cho những người bị hen suyễn, viêm mũi dị ứng hay có làn da nhạy cảm.

Nếu bắt buộc phải cất đồ vải dưới giường, hãy giặt sạch, phơi thật khô và cho vào túi hút chân không hoặc hộp nhựa kín khí. Việc này không chỉ giúp chống bụi, ẩm mốc mà còn tiết kiệm diện tích đáng kể.

Bất cứ loại thức ăn nào

Nghe có vẻ hiển nhiên nhưng không ít người vẫn tiện tay để vài gói bánh, thùng mì tôm hay đồ ăn vặt dự trữ dưới gầm giường. Đây là hành động “mời gọi” không thể tuyệt vời hơn dành cho chuột, gián, kiến. Ngay cả khi đồ ăn còn nguyên trong bao bì, khứu giác nhạy bén của chúng vẫn có thể đánh hơi và chúng sẽ không ngần ngại gặm nhấm lớp vỏ nhựa để tìm đến nguồn thức ăn. Một khi đã có dấu vết, chúng sẽ xem gầm giường nhà bạn là “nhà hàng” lý tưởng.

Hãy nhớ, nơi duy nhất an toàn cho thực phẩm là nhà bếp và tủ đựng đồ ăn chuyên dụng.

Đồ điện tử cũ hỏng

Chiếc laptop hỏng, đầu đĩa DVD từ thời xưa, điện thoại cũ, hay mớ dây sạc lằng nhằng đều không nên để dưới gầm giường. Bụi bẩn tích tụ lâu ngày có thể len lỏi vào các vi mạch, gây hỏng hóc vĩnh viễn.

Nguy hiểm hơn, pin trong các thiết bị cũ, nếu để trong môi trường ẩm thấp, nhiệt độ thay đổi, có thể bị rò rỉ hóa chất hoặc thậm chí gây ra nguy cơ chập cháy. Không gian kín và đầy vật liệu dễ cháy như chăn đệm xung quanh càng khiến rủi ro này trở nên nghiêm trọng.

Hãy đem các thiết bị điện tử không còn sử dụng đến các điểm tái chế uy tín. Việc này không chỉ giúp nhà bạn gọn gàng, an toàn mà còn góp phần bảo vệ môi trường.

Giày dép và các món đồ da

Bụi bẩn và sự thiếu lưu thông không khí dưới gầm giường là kẻ thù số một của đồ da. Những đôi giày da, túi xách hay áo khoác da đắt tiền sẽ nhanh chóng bị khô, nứt nẻ, bạc màu và mất đi vẻ sang trọng vốn có. Hơi ẩm từ sàn nhà bốc lên cũng có thể gây ra nấm mốc trên bề mặt da.

Nếu bạn muốn bảo quản những món đồ giá trị này, hãy đặt chúng lên kệ hoặc trong tủ có không gian thoáng đãng.

Vật dụng có giá trị cao hoặc nguy hiểm

Trang sức, đồ sưu tầm, hay bất kỳ vật dụng đắt tiền nào cũng không nên được cất dưới gầm giường. Đây không phải là nơi an toàn để chống trộm, và môi trường nóng ẩm có thể làm hư hại chúng.

Ngoài ra, bạn tuyệt đối không nên để dao kéo hay các vật sắc nhọn ở nơi lỏng lẻo và dễ tiếp cận như gầm giường, đặc biệt với những gia đình có trẻ nhỏ. Tai nạn đáng tiếc hoàn toàn có thể xảy ra.

Vật có giá trị nên được cất trong két an toàn. Các vật dụng nguy hiểm cần được cất giữ trong hộp có khóa và để ở nơi trẻ em không thể với tới.

Quá nhiều đồ đạc - hiệu ứng “hố đen”

Lời khuyên cuối cùng và có vẻ cực đoan nhất từ các chuyên gia: Tốt nhất là đừng cất gì dưới gầm giường.

Kristi Perry, một nhà tổ chức không gian chuyên nghiệp, kết luận: “Gầm giường là một giải pháp lưu trữ không tệ nhưng nó cần được sử dụng một cách có chủ đích”.

Việc nhồi nhét quá nhiều thứ sẽ cản trở nghiêm trọng sự lưu thông không khí trong phòng, khiến không gian trở nên ngột ngạt, bí bách. Nó cũng khiến việc quét dọn, hút bụi gầm giường trở thành một cực hình, và bạn sẽ có xu hướng bỏ qua công việc đó.

Thực tế đã chứng minh “hiệu ứng hố đen” là có thật: khoảng 80% những thứ bị đẩy xuống gầm giường sẽ rơi vào quên lãng. Chúng nằm đó, tích tụ bụi bặm, tạo ra một nguồn năng lượng trì trệ và chiếm giữ một không gian đáng lẽ phải được thông thoáng, sạch sẽ.

Khi buộc phải tận dụng gầm giường vì diện tích hạn chế, hãy biến nó thành giải pháp lưu trữ thông minh thay vì “ổ chứa rắc rối” (Ảnh: Future PLC).

Giải pháp cho không gian lưu trữ thông minh

Nếu không gian sống của bạn thực sự eo hẹp và việc tận dụng gầm giường là không thể tránh khỏi, hãy làm điều đó một cách thông minh:

Sử dụng hộp đựng chuyên dụng: Hãy đầu tư vào những chiếc hộp nhựa trong suốt, có nắp đậy kín và bánh xe. Việc này giúp bạn dễ dàng nhìn thấy đồ vật bên trong, bảo vệ chúng khỏi bụi bẩn và kéo ra/đẩy vào nhẹ nhàng mà không cần cúi gập người quá nhiều.

Ưu tiên đồ ít dùng: Chỉ nên cất những món đồ trái mùa, ít khi sử dụng như chăn bông mùa đông hay đồ trang trí lễ tết.

Dọn dẹp định kỳ: Lên lịch dọn dẹp khu vực gầm giường ít nhất 3-6 tháng/lần để lau chùi và thanh lọc những món đồ không còn cần thiết.

Gầm giường không phải là một chiếc “thùng rác”. Giữ cho không gian này sạch sẽ, thông thoáng không chỉ là việc sắp xếp nhà cửa, mà còn là cách bạn chăm sóc cho sức khỏe thể chất và sự bình yên trong tâm hồn của chính mình. Một giấc ngủ ngon luôn bắt đầu từ một không gian trong lành.