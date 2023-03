Cây ngọc bích: Là loài cây mọng nước, cây ngọc bích còn được gọi là cây tiền và được cho là cây may mắn, giúp gia chủ trường thọ. Người ta cũng tin rằng sự phát triển ổn định của cây ngọc bích sẽ làm tăng sự giàu có và thịnh vượng cho gia chủ. Loài cây này cần nhiều ánh sáng mặt trời trực tiếp và độ ẩm cao. Cây ngọc bích cũng được ưa chuộng như một món đồ trang trí trong nhà nhờ vẻ ngoài đẹp (Ảnh: Gardening Know How).