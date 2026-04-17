7 câu hỏi trước khi mua nội thất để tránh tốn tiền oan

Những video khoe nhà đẹp trên mạng xã hội có thể khiến bạn dễ dàng “mất kiểm soát ví tiền”. Một chiếc ghế mây trendy hay bàn kính uốn cong nhìn rất cuốn hút, nhưng chưa chắc phù hợp với không gian sống thực tế nhà bạn.

Muốn tránh cảnh nhà chật thêm chật, đồ đẹp thành đồ thừa, bạn cần chậm lại một nhịp và kiểm tra 7 yếu tố sau.

Chỉ cần chậm lại vài phút trước khi mua, bạn có thể tránh được những sai lầm tốn kém và tạo nên một tổ ấm thực sự đáng sống (Ảnh: Thhome).

Món đồ có thực sự vừa với nhà bạn?

Đây là sai lầm phổ biến nhất: mê thiết kế, quên kích thước.

Một chiếc giường ngủ phong cách hoàng gia có thể rất đẹp ở showroom nhưng lại nuốt chửng toàn bộ diện tích phòng ngủ căn hộ chung cư của bạn.

Trước khi mua, bạn hãy đo đạc cẩn thận. Một mẹo nhỏ rất hay từ các chuyên gia thiết kế là dùng băng dính giấy dán xuống sàn nhà theo đúng kích thước món đồ bạn định mua. Cách này giúp bạn hình dung rõ ràng lối đi lại có bị cản trở hay không.

Đồng thời, đừng quên kiểm tra xem đồ có lọt cửa, thang máy hay không nếu bạn sống ở chung cư.

Không gian đó khiến bạn cảm thấy gì?

Nhà không chỉ để nhìn đẹp mà còn để “ở cho dễ chịu”. Một nhà thiết kế nội thất giàu kinh nghiệm chia sẻ rằng, quyết định mua sắm nên được dẫn dắt bởi cảm xúc bạn muốn có.

Nếu bạn mong muốn một phòng khách thư giãn sau ngày dài kẹt xe mệt mỏi, hãy ưu tiên các chất liệu thân thiện, thoáng mát phù hợp với khí hậu nhiệt đới như linen, gỗ tự nhiên hay mây tre đan.

Đừng chọn nội thất chỉ vì sang trọng nếu nó không phù hợp với khí hậu và thói quen sinh hoạt.

Bạn có thực sự cần món đồ này?

Một món đồ đẹp chưa chắc là một món đồ cần thiết.

Hãy nhìn vào thói quen sống của bạn như có trẻ nhỏ không, có hay ăn uống trên sofa không hoặc có thích dọn dẹp không. Những yếu tố này quyết định vật liệu và thiết kế phù hợp.

Bạn đang mua vì thích hay vì trend?

Trong thời đại bùng nổ thông tin, phong cách Japandi hay Indochine đang làm mưa làm gió. Tuy nhiên, đừng mua một món đồ chỉ vì nó đang được các KOLs quảng bá rầm rộ. Hãy tự hỏi món đồ này có mang lại giá trị lâu dài cho không gian sống của bạn không.

Những quyết định nội thất khiến bạn hài lòng nhất luôn là những lựa chọn có chủ đích, mang đậm dấu ấn cá nhân thay vì sao chép một cách bốc đồng.

Bạn sẽ dùng món đồ này trong bao lâu?

Nếu bạn chỉ định mua một chiếc khay đựng ấm chén nhỏ, bạn không cần nghĩ ngợi nhiều. Nhưng với những món đồ lớn như tủ quần áo hay sofa, thời gian bạn dự định sống tại ngôi nhà hiện tại rất quan trọng.

Nếu bạn đang ở nhà thuê hoặc có kế hoạch chuyển nhà trong 1-2 năm tới, hãy ưu tiên nội thất lắp ráp thông minh, kích thước gọn nhẹ để dễ dàng mang theo sang không gian mới.

Nếu ở lâu dài, có thể đầu tư vào những món bền và mang tính “anchor” cho không gian.

Bạn có đang mua sắm theo cảm xúc?

Giống như lời khuyên kinh điển "đừng cắt tóc khi vừa thất tình", bạn cũng tuyệt đối không nên đi mua sắm nội thất khi đang gặp biến cố tâm lý.

Một quyết định vội vàng có thể khiến bạn mất cả chục triệu đồng. Hãy cho mình ít nhất 24 giờ suy nghĩ trước khi chốt đơn đồ giá trị cao.

Món đồ có hợp với tổng thể không gian?

Bạn có thể bắt gặp một chiếc tủ console hiện đại tuyệt đẹp, nhưng khi mang về đặt cạnh bộ bàn ghế gỗ nguyên khối truyền thống của gia đình, chúng sẽ tạo ra một sự "lệch pha" thảm họa.

Trước khi mua, hãy chụp lại không gian nhà mình và đối chiếu xem màu sắc, đường nét của món đồ mới có ăn nhập với đồ đạc sẵn có hay không.