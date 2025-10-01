550 gian hàng quy tụ tại triển lãm nội thất, xây dựng ở TPHCM

Triển lãm nội thất - xây dựng Việt Nam (Vietnam Interior & Building Exhibition - VIBE 2025) tổ chức tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), với chủ đề “Next in Space - Tương lai của không gian sống”, phản ánh khát vọng phát triển mạnh mẽ của ngành kiến trúc - nội thất - xây dựng Việt Nam trong bối cảnh mới.

Phát biểu khai mạc, ông Khải Quốc Bình - Phó giám đốc Sở Xây dựng TPHCM - cho rằng năm nay không chỉ là dấu mốc hành chính mà còn là bước ngoặt trong tư duy phát triển đô thị Việt Nam. Việc hợp nhất TPHCM với Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu hình thành vùng siêu đô thị, kết nối sâu rộng công nghiệp, dịch vụ, cảng biển và đổi mới sáng tạo.

Rất đông khách trong nước và quốc tế đã đến triển lãm về kiến trúc - nội thất - xây dựng khai mạc sáng 1/10 tại TPHCM (Ảnh: Huân Trần).

Theo ông, giai đoạn này, ngành xây dựng - kiến trúc - nội thất có sứ mệnh đặc biệt, đó là định hình không gian sống hiện đại, bền vững và giàu bản sắc.

TPHCM đang triển khai chiến lược hạ tầng thông minh, phát triển nhà ở xã hội và công nhân, thúc đẩy bất động sản lành mạnh, đồng thời đẩy nhanh tiến độ các tuyến metro và vành đai trọng điểm. Theo ông Bình, những định hướng đó đòi hỏi ngành phải đổi mới mạnh mẽ từ vật liệu, công nghệ thi công cho tới tư duy phát triển lấy con người làm trung tâm.

Ông Nguyễn Quốc Khanh - Trưởng Ban tổ chức triển lãm - nêu, VIBE 2025 là năm thứ hai sự kiện được tổ chức, với mục tiêu không chỉ thúc đẩy thị trường trong nước mà còn mở rộng ảnh hưởng ra ASEAN và toàn cầu. “Chủ đề năm nay hứa hẹn khơi gợi nhiều cuộc thảo luận chuyên môn, truyền cảm hứng để doanh nghiệp đón đầu cơ hội trong kỷ nguyên mới”, ông Khanh nói.

Một gian hàng triển lãm tại VIBE 2025 (Ảnh: Huân Trần).

Năm nay, triển lãm thu hút 150 doanh nghiệp và 550 gian hàng tham gia, bao phủ toàn bộ hệ sinh thái kiến trúc - nội thất - xây dựng. Nhiều vật liệu lần đầu được ra mắt tại triển lãm năm nay như gạch sinh thái ép nguội, sơn thân thiện môi trường, kính xuyên sáng thông minh, nội thất gỗ tái chế, vách Danpatherm module…

Ngoài phần triển lãm, một số diễn đàn chuyên môn cũng được tổ chức, quy tụ chuyên gia thảo luận về thách thức, xu hướng toàn cầu tác động đến ngành.

Nhiều không gian trưng bày sáng tạo tại VIBE 2025 (Ảnh: Huân Trần).

Một điểm đáng chú ý khác là định hướng dịch chuyển từ OEM (sản xuất theo đơn đặt hàng) sang ODM (tự thiết kế và sản xuất), khuyến khích doanh nghiệp chủ động sáng tạo và kết nối trực tiếp với nhà thiết kế, người tiêu dùng qua mô hình B2D2C.

Theo các chuyên gia, mô hình này sẽ giúp doanh nghiệp giảm chi phí, tăng năng lực R&D và tạo chuỗi giá trị “Made in Vietnam” khép kín, đáp ứng thị hiếu và sức chi tiêu nội địa.

Ảnh: Huân Trần