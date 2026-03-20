5 tiêu chuẩn tạo nên đẳng cấp khác biệt tại căn hộ thế hệ mới Regal Complex

Thị trường bất động sản Việt Nam từng đóng khung khái niệm căn hộ cao cấp qua lăng kính của vị trí trung tâm, nội thất đắt tiền và tiện ích cơ bản. Thế nhưng, khi dòng chảy tinh hoa toàn cầu hội tụ, thước đo sự xa xỉ thay đổi. Giới thượng lưu không còn tìm kiếm một nơi chỉ để ở, họ khao khát một điểm đến có chuẩn mực sống quốc tế.

Mang trong mình triết lý “Xa hoa dưới bước chân - Tĩnh tại giữa tầng không”, Regal Complex ra đời để tái định nghĩa khái niệm đó. Dự án thiết lập 5 tiêu chuẩn khắt khe nhất, minh chứng cho triết lý kiến tạo của Regal Group: Hy sinh mật độ xây dựng, tối đa hóa suất đầu tư trên mỗi mét vuông để đổi lấy không gian sống hoàn mỹ.

Tư duy kiến trúc vị lai - không gian sống theo chuẩn quốc tế

Từ xa, công trình gây chú ý nhờ mặt dựng (Facade) tinh xảo từ DPF (Singapore), cảnh quan xanh mướt được tạo bởi Ong&Ong (Ảnh: Regal Group).

Khác với những căn hộ thông thường vốn chạy theo số lượng, Regal Complex là điểm chạm của những thương hiệu thiết kế toàn cầu như LAVA, Studio8, DPF, ONG&ONG… Sự xa xỉ được thể hiện qua không gian căn hộ quy mô lớn (1BR - 3BR) với chiều cao trần vượt chuẩn chạm mức 4,5m, mang lại cảm giác bề thế như một dinh thự trên không.

Tỷ lệ vàng trong không gian thể hiện rõ qua diện tích căn hộ - mặt bằng rộng lớn, phóng khoáng. Hệ thống cửa phòng ngủ được thiết kế cao và rộng vượt chuẩn, tạo nên sự thoáng đãng ngay từ khoảnh khắc chạm tay vào tay nắm cửa.

Thấu hiểu nếp sống tinh hoa, bố cục Regal Complex được sắp đặt tinh tế từ phòng khách đại tiệc, phòng ăn, khu vực giặt tay riêng biệt, cho đến không gian phòng tắm được phân chia thành các khoảng chức năng riêng biệt, phân tách với khu vực khô - ướt, lavabo và bồn tắm, mang lại sự tiện nghi, sạch sẽ và riêng tư như tại các resort 5 sao.

Ngôn ngữ vật liệu xa xỉ và tiêu chuẩn bàn giao vượt trội

Với suất đầu tư hoàn thiện lên đến 40 triệu đồng/m2, Regal Complex tái định nghĩa tiêu chuẩn bàn giao cao cấp bằng những trang thiết bị và vật liệu cao cấp (Ảnh: Regal Group).

Tại Regal Complex, sự kết hợp hoàn mỹ đến từ đá tự nhiên Marble ốp lát sảnh, mặt bếp, lavabo và hệ sàn gỗ cao cấp với độ dày lên đến 12mm. Lớp sàn đầm chắc này không chỉ chống trầy xước, chịu nước tốt mà còn mang lại cảm giác êm ái, cách âm cho từng bước chân.

Thay vì các dòng máy lạnh cục bộ thông thường, chủ đầu tư bàn giao hệ thống điều hòa âm trần VRF tân tiến, đảm bảo tính thẩm mỹ, làm lạnh sâu, tiết kiệm năng lượng và vận hành êm ái.

Cùng với đó, hệ thống chiếu sáng được thiết kế theo chuẩn quốc tế, tính toán kỹ lưỡng về chỉ số hoàn màu (CRI) và nhiệt độ màu, giúp tôn lên vẻ đẹp của nội thất và bảo vệ thị giác, đồng thời tạo ra các kịch bản ánh sáng phù hợp với cảm xúc của gia chủ. Kính hộp Low-E cản 97% tia UV, 100% vật liệu cam kết hàm lượng VOC cực thấp, kết hợp cùng kỹ thuật xử lý âm học hiện đại triệt tiêu tiếng ồn, trả lại sự tĩnh lặng cho tâm hồn ngay giữa lòng phố thị.

Đặc quyền “Xa hoa dưới bước chân - Tĩnh tại giữa tầng không”

Đặc trưng của căn hộ thế hệ mới là tiện ích không đo bằng số lượng, mà bằng chiều sâu của sự hưởng thụ (Ảnh: Regal Group).

Tại khối đế, biểu tượng thương mại khối đế với chuỗi Flagship Store toàn cầu xuất hiện ngay dưới chân nhà, mang lại trải nghiệm mua sắm xa xỉ ngay từ sảnh đón thang máy.

Hệ sinh thái Wellness tầng 2 quy tụ 3 trung tâm trị liệu quy mô bậc nhất với Onsen theo chuẩn Nhật, xông đá muối Himalaya (halotherapy), hồ sục Jacuzzi, hệ thống xông khô, ướt và các phòng massage chuyên sâu. Đặc quyền tầng không đỉnh cao khi được tận hưởng đặc quyền tại Regal Private Club, hồ bơi điện phân muối, khu Gym/Yoga view (tầm nhìn) biển và ốc đảo Sky Garden tại tầng 20.

Tâm điểm “tân thủ phủ” Nam Đà Nẵng và cộng đồng tinh hoa

Tọa lạc tại Nam Đà Nẵng, nơi đang vươn mình thành lõi trung tâm mới để giải quyết bài toán quá tải của trung tâm cũ, Regal Complex sở hữu vị thế độc tôn khi đón đầu mạng lưới giao thông tỷ đô với sự xuất hiện của tuyến metro, hệ thống đường sắt nhẹ LRT trong tương lai và sự hình thành của trục di sản kết nối Đà Nẵng - Hội An.

Bao quanh bởi các trường quốc tế như Trường Quốc tế Singapore, Trường quốc tế APU, Trường FPT, Regal Complex quy tụ những chuyên gia, doanh nhân, trí thức thành đạt tạo nên một cộng đồng văn minh, lịch sự, nơi hàng xóm không chỉ là người ở cạnh mà còn là những người bạn tinh hoa.

Cùng với đó, hệ thống quản lý vận hành chuyên nghiệp bảo chứng an ninh 24/7. Đây là giao lộ của cộng đồng chuyên gia quốc tế, Digital Nomads và giới tinh hoa, tạo nên một môi trường sống văn minh, đồng điệu.

Bảo chứng dòng tiền và cột mốc đầu tư 2026

Regal Complex không chỉ là nơi an cư, mà là một khối tài sản phòng thủ (Ảnh: Regal Group).

Năm 2026, đây là thời điểm để đầu tư đón đầu dòng người từ Hà Nội, miền Bắc và cộng đồng quốc tế đổ về Nam Đà Nẵng tìm kiếm không gian sống sinh thái, kéo theo nhu cầu lưu trú hạng sang. Thấu hiểu dư địa tăng giá và tính thanh khoản, Regal Group đồng hành cùng nhà đầu tư bằng cam kết cho thuê lên đến 35 triệu đồng/tháng đối với dòng căn hộ 3 phòng ngủ.

Khi chuẩn mực thay đổi, khái niệm căn hộ cao cấp không còn được định giá bằng những ngôn từ sáo rỗng. Tại Regal Complex, giá trị sống đích thực được bảo chứng bằng những thiết kế mang tính biểu tượng, tiêu chuẩn bàn giao vượt giới hạn, mang đến nhiều tiềm năng đầu tư trong dài hạn.