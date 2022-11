5 lý do The Marq - quận 1 thu hút giới đầu tư miền Bắc

Không chỉ là tài sản hàng hiệu đắt giá, The Marq còn thu hút lượng lớn nhà đầu tư phía Bắc bởi nhiều tiềm năng.

The Marq thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư miền Bắc (Ảnh: Hongkong Land).

Vị trí đắt giá

"Vị trí, vị trí và vị trí" là những yếu tố quan trọng hàng đầu trong đầu tư bất động sản. Sở hữu bất động sản tại vị trí đắt giá ngay trung tâm thành phố lớn không chỉ khẳng định vị thế, đẳng cấp của gia chủ mà còn là tài sản tích lũy.

Tại TPHCM - thành phố sôi động bậc nhất cả nước - giá bất động sản nơi đây luôn ở mức cao, song lại luôn được nhiều thượng lưu ưa chuộng và bổ sung vào bộ sưu tập bất động sản hàng hiệu của họ.

The Marq sở hữu vị trí ngay trung tâm quận 1, TPHCM (Ảnh: Hongkong Land).

Tọa lạc trên cung đường Nguyễn Đình Chiểu (quận 1, TPHCM), căn hộ hạng sang The Marq mang đến cho chủ nhân khả năng tiếp cận nhanh chóng đến các địa điểm du lịch, văn hóa, các lãnh sự quán, trung tâm thương mại quốc tế, nhà hàng đa phong cách tại trung tâm thành phố và các quận lân cận. Khi quỹ đất trung tâm ngày càng khan hiếm, The Marq được ví như "viên ngọc quý" trên mảnh đất "vàng" của thành phố.

Chủ đầu tư quốc tế với chất lượng dịch vụ cao cấp

Góp phần bảo chứng chất lượng cho The Marq là danh tiếng của chủ đầu tư Hongkong Land - tập đoàn phát triển bất động sản hàng đầu thế giới với lịch sử hơn 130 năm. Luôn chọn lựa phát triển những công trình bất động sản cao cấp tại các thành phố phát triển bậc nhất khu vực như Hồng Kông (Trung Quốc), Singapore, Bắc Kinh… Hongkong Land được nhắc đến như "ông lớn" của những dự án bất động sản hàng đầu châu Á. Nhiều dự án đã trở thành biểu tượng như dự án Parkview (Thượng Hải, Trung Quốc), dự án Serenade (Hồng Kông, Trung Quốc), The ESSE Sukhumvit 36 (Bangkok, Thái Lan), Marina Bay Financial Centre (Singapore), World Trade Centre (Indonesia)…

Khát vọng xây dựng nên những biểu tượng sống thượng lưu cho người Việt, Hongkong Land phát triển căn hộ hạng sang tiêu chuẩn quốc tế The Marq. Trước đó, Hongkong Land thành công với dự án The Nassim tại "khu nhà giàu" Thảo Điền, quận 2.

The Marq được đầu tư theo tiêu chuẩn quốc tế với mục tiêu biến dự án hạng sang này trở thành một công trình thể hiện sự thịnh vượng và tinh hoa nơi thành phố năng động nhất cả nước. Chủ nhân của The Marq sẽ được trải nghiệm những dịch vụ thượng lưu xa xỉ, cao cấp như sảnh đón sang trọng, thiết kế thông minh, tinh tế, thang máy riêng biệt dẫn thẳng đến cửa căn hộ… Ngoài ra, Hongkong Land còn kết hợp với đơn vị quản lý dự án hàng đầu - Savills - nhằm đảm bảo chất lượng dịch vụ tốt nhất có thể cho khách hàng.

Tiện ích nghỉ dưỡng cao cấp giữa lòng phố thị

Bên cạnh vị trí đắt giá, chất lượng dịch vụ quốc tế, giá trị của The Marq còn nằm ở bộ tiện ích cao cấp, mang đến cho cư dân thượng lưu tiêu chuẩn sống mới, nghỉ dưỡng mỗi ngày tại căn hộ của mình.

Không cần phải đi đâu xa, chỉ cần bước ra ban công, cư dân The Marq có thể ngắm toàn cảnh vẻ đẹp của thành phố. Tại tầng 25 của dự án, chủ nhân tương lai được tận hưởng những phút giây thư thái bên sky club thời thượng, hồ bơi vô cực trong xanh dài 30m, phòng gym hiện đại, bồn jacuzzi thư giãn, thư viện, hay quầy bar lộng gió trên không…

Cơ hội đầu tư hấp dẫn tại thành phố sôi động bậc nhất cả nước

Quận 1 là trung tâm của TPHCM - trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước. Nơi đây đáp ứng đầy đủ nhu cầu giải trí, mua sắm, khai thác kinh doanh, cho thuê sinh lời của cư dân, đặc biệt là giới thượng lưu. Phần lớn công ty, doanh nghiệp lớn, tiềm lực tài chính mạnh đều đầu tư, đặt trụ sở kinh doanh hoạt động.

Phòng yến tiệc cao cấp ngay tại The Marq giúp cư dân tổ chức, đón tiếp khách quý, bạn bè trong những dịp đặc biệt (Ảnh: Hongkong Land).

Nhu cầu thuê chỗ ở, kinh doanh tại khu vực này luôn ở mức cao. Điều này càng được củng cố khi mức giá cho thuê nhà, văn phòng tại đây không ngừng tăng nhanh.

Theo báo cáo quý III/2022 của Batdongsan.com.vn, nhu cầu tìm thuê căn hộ tại TPHCM tăng 70% so với thời điểm đầu năm, khiến giá thuê cũng trên đà tăng cao. Riêng khu vực quận 1, giá thuê tăng 12% so với quý II.

"Trong bối cảnh nguồn cung mới căn hộ hạng sang trung tâm quận 1 khan hiếm, The Marq giải cơn khát cho các nhà đầu tư, nhất là các nhà đầu tư phía Bắc đang tìm kiếm cơ hội đầu tư tại đầu tàu kinh tế TPHCM", đại diện Hongkong Land chia sẻ.

Chiết khấu 2% dành cho khách hàng miền Bắc

Nhằm giúp hiện thực hóa cơ hội đầu tư ngay trung tâm quận 1, TPHCM, chủ đầu tư dự án The Marq hiện áp dụng nhiều ưu đãi giá trị dành cho các nhà đầu tư. Dự án đang được giới thiệu với mức giá từ 8,5 tỷ đồng/căn và chiết khấu ngay 2% khi khách hàng có hộ khẩu tại các tỉnh phía Bắc.

Để mở ra cơ hội sở hữu căn hộ hạng sang tại trung tâm TPHCM với mức giá tốt, chủ đầu tư Hongkong Land sẽ tổ chức sự kiện mở bán đợt cuối tại khách sạn Sofitel Legend Metropole Hà Nội, 15 Ngô Quyền (Hoàn Kiếm, Hà Nội). Tại sự kiện, khách hàng đặt cọc thành công căn hộ The Marq được tặng một chuyến tham quan dự án tại Sài Gòn bao gồm vé máy bay khứ hồi và một đêm lưu trú tại khách sạn 5 sao của TPHCM trị giá 50 triệu đồng.

- Thông tin chi tiết liên hệ:

Hotline: 84 978 488 988

Website: https://themarq.com.vn/