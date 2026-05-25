4 ý tưởng làm mới rèm cửa mùa hè giúp nhà đẹp sang hơn tức thì

Có một chi tiết trong nhà thường bị nhiều người bỏ quên khi muốn làm mới không gian sống, đó chính là rèm cửa.

Trong những ngày hè nắng dài và ánh sáng tràn ngập, cửa sổ gần như trở thành tâm điểm của cả căn phòng. Một bộ rèm phù hợp không chỉ giúp điều chỉnh ánh sáng mà còn thay đổi hoàn toàn cảm giác không gian từ bí bách sang thoáng đãng, từ đơn điệu thành có chiều sâu hơn.

Các chuyên gia nội thất cho rằng mùa hè năm nay, xu hướng trang trí cửa sổ đang dịch chuyển khỏi kiểu tối giản an toàn để hướng tới những lựa chọn giàu cá tính hơn với màu sắc, chất liệu và cách phối lớp tinh tế.

Rèm cửa không chỉ để che nắng mà còn là "linh hồn" của căn phòng (Ảnh: Dudu).

Nghệ thuật phối lớp đồng điệu

Một trong những xu hướng nổi bật nhất hiện nay là phối lớp cho cửa sổ. Thay vì chỉ dùng một lớp rèm dày truyền thống, nhiều gia đình bắt đầu kết hợp rèm voan, mành và rèm cản sáng với các sắc độ khác nhau để tạo cảm giác mềm mại hơn cho căn phòng.

Kiểu phối này đặc biệt hợp với nhà phố hoặc căn hộ có nhiều ánh nắng. Ban ngày có thể dùng lớp voan mỏng để giữ ánh sáng tự nhiên, trong khi buổi trưa nắng gắt chỉ cần kéo thêm lớp rèm dày để làm dịu nhiệt.

Điểm quan trọng nằm ở việc chọn các gam màu cùng tông để tạo sự hài hòa thay vì tương phản quá mạnh. Những sắc xanh sage, kem nhạt hay be đất đang được ưa chuộng vì tạo cảm giác mát và dễ chịu. Không gian nhờ vậy cũng trông “có gu” hơn mà vẫn gần gũi, không quá cầu kỳ.

Sức hút từ sắc xanh dương

Nếu trước đây nhiều người chuộng rèm trắng hoặc ghi nhạt để an toàn, mùa hè này các gam xanh dương đang dần chiếm ưu thế.

Từ xanh phấn nhẹ đến xanh cobalt đậm, màu xanh được đánh giá là dễ tạo cảm giác thư giãn nhờ liên tưởng tới bầu trời và đại dương. Đây cũng là gam màu giúp căn phòng nhìn mát mắt hơn trong thời tiết nóng bức.

Các chuyên gia nội thất nhận định xu hướng này phản ánh nhu cầu chăm sóc tinh thần ngày càng rõ của nhiều gia đình sau giai đoạn cuộc sống nhiều áp lực.

Bạn không cần thay toàn bộ nội thất mà chỉ cần đổi rèm cửa màu xanh hoặc thêm vài chiếc gối cùng tông là không gian đã có cảm giác mới mẻ hơn đáng kể. Đặc biệt, những gam xanh pastel kiểu cổ điển đang được yêu thích nhờ tạo cảm giác nhẹ nhàng, thanh lịch nhưng không lạnh lẽo.

Vẻ đẹp sang trọng tinh tế

Bên cạnh các gam màu thiên nhiên, phong cách tân cổ điển hiện đại lấy cảm hứng từ vẻ hào nhoáng thập niên 1920 cũng đang xuất hiện nhiều hơn trong xu hướng rèm cửa. Đây là kiểu trang trí ưu tiên chất liệu có độ rủ đẹp, họa tiết hình học nhẹ và những điểm nhấn ánh vàng tinh tế.

Khác với phong cách sang trọng phô trương trước đây, phong cách tân cổ điển hiện đại thiên về cảm giác đẳng cấp vừa đủ. Một bộ rèm có chất liệu mềm, kết hợp đèn ánh vàng hoặc tay nắm kim loại giúp phòng khách trở nên ấm và sang hơn.

Xu hướng này đặc biệt phù hợp với các căn hộ hiện đại muốn tạo cảm giác khách sạn boutique mà không cần đầu tư quá nhiều đồ nội thất.

Phối lớp rèm cửa với các sắc độ khác nhau vừa giúp điều chỉnh ánh sáng mùa hè, vừa tạo chiều sâu cho không gian phòng khách (Ảnh: Decoist).

Tông màu cà phê lên ngôi

Một thay đổi thú vị khác là sự trở lại của các tông màu trung tính lấy cảm hứng từ cà phê. Các gam cappuccino, mocha hay nâu sữa đang dần thay thế màu xám lạnh từng rất phổ biến vài năm trước. Ưu điểm của nhóm màu này là tạo cảm giác ấm áp nhưng vẫn hiện đại và dễ phối với nhiều phong cách nội thất khác nhau.

Đặc biệt dưới ánh nắng tự nhiên mùa hè, các tông màu này giúp căn phòng có chiều sâu hơn mà không tạo cảm giác nặng nề. Rèm cửa màu cà phê nhạt dễ kết hợp cùng đồ gỗ, sàn sáng màu hoặc nội thất tối giản.