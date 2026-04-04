4 cách xử lý nhanh mùi khó chịu trong nhà khi giao mùa xuân sang hè

Với nhiều gia đình, giao mùa xuân, hè là thời điểm bắt đầu “cuộc chiến” với mùi hâm hấp, ngai ngái trong nhà.

Theo các chuyên gia vệ sinh nội thất, sự kết hợp giữa nhiệt độ tăng dần và độ ẩm cao, điển hình là hiện tượng nồm ẩm ở miền Bắc, tạo điều kiện lý tưởng cho vi khuẩn và nấm mốc phát triển. Trong khi đó, suốt mùa đông, thói quen đóng kín cửa khiến bụi mịn, mùi thức ăn, lông thú cưng bị tích tụ và “giam” lại trong không gian sống.

Khi thời tiết ấm lên, những mùi tồn đọng này bắt đầu khuếch tán rõ rệt. Các bề mặt mềm như thảm, rèm, sofa nỉ hay những góc khuất như tủ giày, gầm cầu thang trở thành nơi giữ ẩm và lưu mùi dai dẳng nhất.

Thời tiết chuyển từ xuân sang hè với độ ẩm cao khiến không gian sống dễ xuất hiện mùi khó chịu (Ảnh: Getty).

Vì vậy, dù đã dọn dẹp thường xuyên, nhiều gia đình vẫn khó tránh khỏi cảm giác không khí trong nhà có mùi khó chịu. Thay vì lạm dụng xịt phòng, việc xử lý đúng cách ngay từ gốc sẽ giúp không gian sống sạch và dễ chịu hơn khi bước vào mùa hè.

Làm sạch sâu các bề mặt vải mềm

Hút bụi sàn thôi là chưa đủ. Các bề mặt như sofa nỉ, thảm trải sàn, rèm cửa hay đệm giường là nơi giữ mùi dai dẳng nhất.

Hãy sử dụng máy hút bụi có bộ lọc vi mô để làm sạch kỹ ít nhất 2 lần/tuần, đặc biệt ở các khe ghế và khu vực ít được chú ý. Với gia đình có thú cưng, cần xử lý ngay các vết bẩn bằng dung dịch chuyên dụng để tránh mùi ngấm sâu và bám lâu.

Kiểm soát độ ẩm trong nhà

Nguyên nhân lớn nhất khiến nhà có mùi là độ ẩm cao, điển hình là thời tiết nồm ở miền Bắc.

Vào những ngày độ ẩm cao, hãy đóng cửa và sử dụng điều hòa chế độ khô hoặc máy hút ẩm để giữ không gian luôn khô ráo. Điều này giúp hạn chế nấm mốc và vi khuẩn phát triển - nguồn gốc chính gây mùi.

Thông gió đúng cách, đúng thời điểm

Không phải lúc nào mở cửa cũng tốt. Khi trời mưa phùn hoặc độ ẩm cao, mở cửa chỉ khiến nhà thêm ẩm.

Thay vào đó, hãy tận dụng những lúc trời nắng, khô ráo để mở các cửa đối diện trong khoảng 5-10 phút. Cách thông gió ngắn này giúp đẩy không khí cũ ra ngoài và đưa không khí tươi vào hiệu quả.

Kết hợp máy lọc không khí và thông gió thông minh vào những ngày nắng ráo giúp đánh bay mùi ẩm mốc khó chịu (Ảnh: Lumi Outdoors).

Dùng máy lọc không khí để khử mùi

Máy lọc không khí ngày càng trở thành thiết bị hữu ích trong nhà hiện đại.

Các dòng máy có màng HEPA và than hoạt tính giúp lọc bụi mịn, lông thú cưng và hấp thụ mùi ẩm mốc trong không khí. Đặt một chiếc ở phòng khách hoặc phòng ngủ sẽ giúp không gian luôn dễ chịu, đặc biệt trong giai đoạn giao mùa.

Điểm mấu chốt không nằm ở việc tổng vệ sinh “một lần cho xong”, mà là duy trì thói quen giữ nhà khô thoáng mỗi ngày. Chỉ cần vài thay đổi nhỏ, bạn hoàn toàn có thể đánh bay mùi ẩm và giữ tổ ấm luôn sạch sẽ, dễ chịu khi bước vào mùa hè.