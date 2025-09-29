4 tập đoàn Nhật Bản tham gia phát triển dự án tỷ USD tại TPHCM

Ngày 27/9, Lễ khởi công dự án One Era (Một Thế Giới) diễn ra tại phường Thuận Giao, TPHCM, với sự góp mặt của bốn tập đoàn hàng đầu Nhật Bản gồm Sumitomo Forestry, Kumagai Gumi, NTT Urban Development và AEON, hợp tác cùng Kim Oanh Group và đơn vị phát triển Kinera.

Dự án One Era có quy mô 49,5ha, tổng vốn đầu tư hơn 1 tỷ USD, được định hướng trở thành khu đô thị kiểu mẫu thế hệ mới tại khu vực phía Đông TPHCM. Vị trí dự án nằm ngay công viên hồ điều hòa, kết nối trực tiếp với các tuyến giao thông huyết mạch như Vành đai 3, đại lộ Mỹ Phước - Tân Vạn, quốc lộ 13, cao tốc TPHCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành, cùng hai tuyến Metro số 1 và số 2.

Khi các hạ tầng này hoàn thành, thời gian di chuyển từ dự án đến trung tâm TPHCM, sân bay Tân Sơn Nhất hay sân bay Long Thành sẽ được rút ngắn đáng kể.

Nghi thức động thổ và đồng khánh thành dự án One Era (Ảnh: CĐT).

Trong quy hoạch, One Era sẽ tích hợp hệ thống trường quốc tế, trung tâm thương mại AEON Mall, công viên xanh và các giải pháp đô thị thông minh. Đây được kỳ vọng là điểm đến an cư lý tưởng cho những cư dân làm việc tại trung tâm thành phố.

Tại lễ khởi công, bà Đặng Thị Kim Oanh, Chủ tịch HĐQT Kim Oanh Group, nhấn mạnh: “Chúng tôi tự hào khi có sự đồng hành của những tập đoàn quốc tế uy tín đến từ Nhật Bản. Sự hợp tác này sẽ biến One Era thành một đô thị xanh, thông minh, nơi cư dân được sống trọn vẹn, hạnh phúc và an toàn".

Đại diện Sumitomo Forestry, ông Koichi Nomoto, cũng bày tỏ: “Với hơn 300 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực gỗ và phát triển nhà ở, chúng tôi mong muốn kiến tạo không gian sống bền vững, mang đến giá trị mới cho xã hội Việt Nam".

Theo thông tin từ chủ đầu tư, sự tham gia của các tập đoàn Nhật Bản sẽ mang đến thế mạnh riêng biệt: Sumitomo Forestry tiên phong trong phát triển nhà ở sinh thái bằng gỗ bền vững; Kumagai Gumi là tập đoàn xây dựng tầm cỡ quốc tế với nhiều công trình biểu tượng toàn cầu; NTT Urban Development nổi bật về thiết kế đô thị thông minh; còn AEON mang đến hệ thống bán lẻ và tiện ích cộng đồng hiện đại.

Phối cảnh một góc dự án One Era (Ảnh: CĐT).

One Era cũng đánh dấu bước ngoặt khi Kim Oanh Group chính thức gia nhập phân khúc bất động sản cao cấp. Trước đó, tập đoàn này đã tạo tiếng vang với dự án K-Home New City tại Bình Dương, biến một khu đô thị nhà ở xã hội thành đô thị xanh chuẩn Singapore.

Ngày 22/8, Kim Oanh Group ra mắt thương hiệu Kinera để phát triển các dự án cao cấp, trong đó One Era là dự án trọng điểm cùng bảy dự án khác tại Đồng Nai, TPHCM và Phú Quốc.