4 nơi bừa bộn âm thầm “rút cạn năng lượng” của bạn

Bạn đã bao giờ cảm thấy kiệt sức ngay khi bước chân vào nhà? Sự bừa bộn không chỉ là đống đồ lộn xộn đập vào mắt. Đôi khi, nó đến từ sự mệt mỏi khi bạn phải liên tục quyết định xem món đồ này nên cất ở đâu.

Sau một ngày dài, việc tự nhủ “để mai dọn” nghe rất hợp lý. Nhưng thực tế, cái “ngày mai” đó hiếm khi xảy ra. Sự bừa bộn vì thế âm thầm tích tụ, rút cạn năng lượng mà bạn không nhận ra.

Theo các chuyên gia tổ chức không gian sống, có 4 “điểm mù” phổ biến trong nhà. Chỉ cần dọn đúng chỗ, bạn sẽ thấy nhà cửa nhẹ hẳn đi mà không cần tổng vệ sinh.

Sự bừa bộn khiến bạn cảm thấy mệt mỏi ngay khi vừa bước vào nhà sau một ngày làm việc (Ảnh: Getty).

Mặt bàn đầy giấy tờ

Hóa đơn, biên lai hay tờ rơi thường chất thành từng chồng trên bàn. Thói quen “để đó xử lý sau” khiến chúng nhanh chóng biến thành áp lực thị giác.

Các chuyên gia khuyên bạn nên phân loại ngay khi vừa cầm trên tay. Phần lớn những tờ rơi hay biên lai cũ đều là rác và có thể bỏ đi ngay lập tức.

Với giấy tờ quan trọng, hãy chụp ảnh lại lưu vào điện thoại. Việc chuyển sang dùng hóa đơn điện tử cũng là cách tuyệt vời để cắt đứt nguồn cơn bừa bộn ngay từ đầu.

Mặt bàn bếp bừa bộn

Bếp là nơi dễ bừa bộn nhất vì quá tiện tay. Chìa khóa, túi đồ, đồ ăn… tất cả đều được đặt “tạm” lên đây.

Vấn đề là những quyết định nhỏ này cộng dồn cực nhanh. Chỉ sau vài ngày, mặt bếp có thể biến thành một bãi chiến trường mà chính bạn cũng quen mắt và không còn nhận ra.

Để giải quyết, đừng cố dọn cả căn bếp cùng lúc. Hãy bắt đầu từ một góc nhỏ như cạnh bồn rửa hoặc bàn đảo. Một chút gọn gàng ban đầu sẽ tạo động lực lớn để bạn dọn sạch những khu vực tiếp theo.

Tủ ga gối tích tụ lâu ngày

Đây là khu vực “khuất mắt” nên rất dễ bị lãng quên. Khăn cũ, ga giường lẻ bộ, đồ sờn rách cứ thế tích tụ qua thời gian.

Bí quyết để giữ góc nhỏ này ngăn nắp là dọn dẹp theo mùa. Mỗi khi chuyển mùa và cất gọn quần áo, hãy tiện tay kiểm tra luôn tủ ga gối của gia đình.

Hãy mạnh dạn loại bỏ những chiếc khăn quá cũ, tận dụng làm giẻ lau hoặc đem quyên góp. Với ga giường, hãy gấp và cất theo từng bộ để mỗi lần thay giặt không phải bới tung cả tủ đồ.

Tủ đầu giường

Chiếc tab nhỏ đầu giường là nơi là nơi dễ bị biến thành bãi chứa đồ, từ dây sạc điện thoại rối nùi, cuốn sách đọc dở đến ly nước uống dở dang.

Nhiều người luôn nghĩ sẽ dọn ngay khi thức dậy, nhưng sự thật là đồ đạc cứ thế chất đống ngày qua ngày. Để chấm dứt tình trạng này, hãy tạo thói quen đưa mọi thứ về đúng vị trí trước khi chìm vào giấc ngủ.

Túi xách cất vào tủ, quần áo treo lên giá và chỉ giữ lại đúng thứ cần thiết trên bàn. Mỗi tuần một lần, hãy dành ra đúng 5 phút để "reset" lại khu vực này, bạn sẽ thấy giấc ngủ của mình ngon và sâu hơn rất nhiều.