4 mẫu nhà được Gensler “may đo” riêng cho Vinhomes Green Paradise

Dấu ấn mới của Gensler tại Việt Nam

Ra đời tại San Francisco (Mỹ) năm 1965, Gensler là tập đoàn kiến trúc - thiết kế hàng đầu thế giới, hiện diện tại hơn 100 quốc gia và để lại dấu ấn ở hàng nghìn công trình tầm cỡ.

Triết lý của Gensler được gói gọn trong câu nói: “Tạo ra một thế giới tốt đẹp hơn nhờ sức mạnh của thiết kế”. Gensler tiên phong áp dụng vật liệu thân thiện môi trường, tối ưu năng lượng, kết hợp công nghệ hiện đại và nhu cầu con người trong từng đường nét thiết kế.

Những biểu tượng toàn cầu mang dấu ấn Gensler có thể kể đến Shanghai Tower (Trung Quốc) - tòa nhà cao thứ hai thế giới với thiết kế xoắn ốc lấy cảm hứng từ chuyển động của gió, giúp giảm lực cản tự nhiên và tiết kiệm năng lượng; trụ sở Facebook tại California (Mỹ) - tòa nhà văn phòng rộng hơn 1,2 triệu m² với mái xanh khổng lồ và không gian mở kết nối con người với thiên nhiên.

Shanghai Tower - một trong những thiết kế biểu tượng của Gensler (Ảnh: CNN).

Tới đây, tên tuổi Gensler sẽ tiếp tục ghi dấu trên vùng đất Cần Giờ, nơi hội tụ rừng - biển - đô thị trong một tổng hòa sinh thái hiếm có. Tại đây, Gensler sẽ mang đến siêu đô thị ESG++ Vinhomes Green Paradise những thiết kế nhà ở hiện đại, chan hòa cùng thiên nhiên, đưa Việt Nam bước vào bản đồ những đô thị bền vững hàng đầu thế giới.

4 phong cách, 1 triết lý: Sống hạnh phúc trong cân bằng

Cú bắt tay giữa Vinhomes và Gensler được ví như màn kết duyên của hai biểu tượng, một bên là nhà phát triển đô thị hàng đầu Việt Nam, một bên là “bộ óc thiết kế” top đầu thế giới.

Từ tầm nhìn phát triển đô thị bền vững của Vinhomes, Gensler đã thổi vào Vinhomes Green Paradise những chuẩn mực thiết kế quốc tế: tối ưu năng lượng và vật liệu xanh; quy hoạch hướng tới thiên nhiên; và trên hết là sự tôn vinh bản sắc bản địa của Cần Giờ.

4 mẫu kiến trúc nhà ở Gensler mang tới Vinhomes Green Paradise, chia thành 2 nhóm: Hiện đại và hiện đại phủ xanh. Mỗi mẫu là một câu chuyện riêng về phong cách sống, phản chiếu cá tính và khát vọng của chủ nhân.

Mẫu thiết kế “M1 - Hiện đại” cho những tâm hồn tự do tại Vinhomes Green Paradise (Ảnh: Vingroup).

Dành cho các gia đình trẻ yêu phong cách tối giản, mẫu “M1 - Hiện đại” với khối hình vuông vức, đường nét gọn gàng, sắc trắng - xám - be thanh lịch, tạo nên vẻ đẹp vừa hiện đại vừa tinh tế.

Ánh sáng tràn qua các ô cửa lớn, phản chiếu lên nội thất tối giản, làm nổi bật cảm giác nhẹ nhõm và tự do. Mỗi sáng, chỉ cần kéo rèm là bình minh Cần Giờ ùa vào, rót vàng lên sàn gỗ và hơi thở biển cả len qua từng góc nhỏ.

Không phô trương, không thừa thãi, M1 mang lại cảm giác thoải mái của những người hiểu rõ mình muốn gì - một tổ ấm hiện đại, tinh tế, vận hành hiệu quả và dễ chăm sóc.

Mẫu thiết kế “M2 - Hiện đại” (Ảnh: Vingroup).

Với những người thành đạt muốn khẳng định đẳng cấp cũng như phong cách riêng, “M2 - Hiện đại” là nơi thể hiện gu thẩm mỹ và cá tính mạnh mẽ. Ngôi nhà được thiết kế phân tầng đa chiều, thể hiện qua các khối hình hộp xếp chồng, lệch tầng, các mảng lồi lõm, lam chắn nắng, tạo chiều sâu không gian. Màu sắc trung tính pha điểm nhấn vật liệu tự nhiên, tỷ lệ đặc - rỗng tinh tế, chú trọng ánh sáng và bóng đổ.

Từ ban công, chủ nhân có thể cảm nhận gió biển luồn qua lam chắn nắng, âm thanh của tự nhiên hòa cùng hơi thở của đô thị. Trong một không gian mang dấu ấn cá nhân nhưng vẫn đầy kết nối, mỗi ngày sống đều là một bản phối hài hoà giữa tiện nghi, thẩm mỹ và cảm xúc.

Mẫu “G1 - Hiện đại phủ xanh” (Ảnh: Vingroup).

“G1 - Hiện đại phủ xanh” là lời đáp cho những ai khao khát tìm lại cân bằng và chữa lành. Mảng xanh hiện diện khắp nơi, từ giàn leo, ban công, sân thượng đến tường đứng. Khi ánh nắng xuyên qua tán lá, hơi ẩm của gió biển hòa cùng hương cỏ cây, căn nhà trở thành chốn thiền giữa lòng đô thị - nơi chủ nhân có thể tái tạo năng lượng và tìm lại sự bình yên nội tại.

Mẫu “G2 - Hiện đại phủ xanh”: Sống sang cùng thiên nhiên (Ảnh: Vingroup).

Được xem là đỉnh cao của nghệ thuật sống xanh, “G2 - Hiện đại phủ xanh” là lựa chọn cho những chủ nhân muốn sống sang cùng thiên nhiên. Mái xanh, mặt tiền phủ cây tầng lớp, sân vườn liên hoàn - tất cả được Gensler thiết kế như một hệ sinh thái thu nhỏ, giúp điều hòa khí hậu và giảm nhiệt tự nhiên.

Ở đây, con người không tách khỏi tự nhiên, mà cùng tồn tại trong nhịp sống hài hòa. Cảm giác bước từ phòng khách ra khu vườn xanh mát, hít căng lồng ngực hương biển mặn mòi, chính là định nghĩa mới về sự thảnh thơi mà tiền bạc khó mua được.

Bốn mẫu nhà, bốn phong cách nhưng chỉ một triết lý xuyên suốt: sống hạnh phúc trong cân bằng. Ở đó, mỗi ngôi nhà là một không gian sống có cảm xúc, nơi thiên nhiên không chỉ là phông nền, mà là một phần của đời sống mỗi ngày.

Sự cộng hưởng giữa tầm nhìn của Vinhomes và tinh hoa thiết kế của Gensler hứa hẹn tạo nên đô thị ESG++ toàn cầu ngay tại Cần Giờ. Đây không chỉ là nơi ở, mà là một hệ sinh thái sống, làm việc, nghỉ dưỡng vận hành thông minh, được thiết kế để tái sinh năng lượng cho con người và tôn trọng tự nhiên.