3 giá trị tạo sức hút cho “đô thị không ngủ” Sun Group Bãi Cháy

Đại đô thị Sun Elite City góp phần nâng tầm trải nghiệm cho du khách khi đến Quảng Ninh (Ảnh: Sun Property).

Năm 2025 đánh dấu cột mốc lịch sử của Quảng Ninh khi GRDP tăng vọt 11,89% (cao nhất cả nước), quy mô kinh tế vượt 368.445 tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người vượt 10.402 USD. Du lịch bùng nổ kỷ lục với hơn 21,28 triệu lượt khách, tăng 12% so với năm trước, khẳng định sức hút của vùng đất di sản thế giới.

Thành tựu này là kết quả của bước chuyển tư duy chiến lược: từ chỗ phụ thuộc lợi thế di sản thiên nhiên sang chủ động kiến tạo hệ sinh thái đa trải nghiệm, phát triển đồng bộ dịch vụ du lịch cao cấp, giải trí sôi động và kinh tế đêm.

Trong bối cảnh đó, sự ra đời của các đại đô thị biển mà nổi bật là Sun Elite City trung tâm Bãi Cháy sẽ góp phần nâng tầm trải nghiệm cho du khách khi đến Quảng Ninh, đồng thời mở ra dư địa tăng trưởng dài hạn cho điểm đến.

Sun Elite City - “Đô thị không ngủ” bên vịnh kỳ quan

Trên thế giới, các “đô thị không ngủ” ven biển đã trở thành động lực tăng trưởng mới cho du lịch và kinh tế đêm. Marina Bay (Singapore) chuyển mình từ cảng cũ thành biểu tượng toàn cầu, đón hơn 16,5 triệu lượt khách mỗi năm, tạo dòng tiền ổn định và giá trị bất động sản tăng trưởng vượt trội. Dubai Marina với đại lộ ven biển 7 km, hơn 300 outlet (cửa hàng) thương mại và nhịp sống sôi động 24/7, góp phần thúc đẩy du lịch và thu hút đầu tư.

Tọa lạc bên bờ vịnh Marina, Marina Bay Sands là tổ hợp giải trí, nghỉ dưỡng đẳng cấp châu Á (Ảnh: IStock).

Điểm chung của các mô hình này là khả năng kéo dài thời gian lưu trú, gia tăng chi tiêu, từng bước xóa bỏ du lịch mùa vụ, tạo nền tảng tăng trưởng bền vững.

Được định vị tương tự Marina Bay hay Dubai Marina, Sun Elite City là đại đô thị nghỉ dưỡng - thương mại, giải trí quy mô 324ha ngay trung tâm Bãi Cháy. Dự án được phát triển theo mô hình “all-in-one” (tất cả trong một), tích hợp trải nghiệm ban ngày và giải trí đêm trong cùng một không gian, tối ưu hành trình cảm xúc và giá trị khai thác điểm đến.

Du khách tận hưởng bầu không khí lễ hội 24/7 khi đến với Bãi Cháy (Ảnh: Sun Group).

Ban ngày, du khách khám phá Vịnh Hạ Long, vui chơi tại tổ hợp công viên Sun World hay nghỉ dưỡng cao cấp tại Oakwood Ha Long. Khi đêm xuống, Sun Elite City bừng sáng với phố thương mại 24/7, quảng trường Sun Carnival - tâm điểm lễ hội, âm nhạc, pháo hoa và chợ đêm VUI-Fest sôi động, kiến tạo nhịp sống không ngủ bên bờ di sản.

Nơi đáng sống bậc nhất miền Bắc

Sun Elite City được định vị là đô thị biển hoàn chỉnh, nơi các giá trị an cư, nghỉ dưỡng và thương mại hòa quyện. Chủ đầu tư Sun Group dự kiến hợp tác cùng KPF (Kohn Pedersen Fox) - đơn vị kiến trúc hàng đầu thế giới - kiến tạo đô thị biển tầm cỡ quốc tế.

“Nhịp sống sôi động và khoảng lặng yên bình được cân bằng, bảo đảm giá trị an cư dài hạn. Các phân khu được thiết kế theo triết lý “đô thị đa nhịp sống”: tiện nghi sống hiện đại nhưng vẫn ưu tiên trải nghiệm cá nhân với không gian riêng tư, thư thái để an cư lâu dài”, đại diện Sun Property chia sẻ.

Sun Group “bắt tay” với KPF - công ty kiến trúc hàng đầu thế giới nhằm tái thiết đại đô thị Sun Elite City (Ảnh: Sun Property).

Sự cân bằng giữa nhịp sống hiện đại và giá trị thiên nhiên không chỉ nâng cao chất lượng sống cho cư dân, mà còn biến Sun Elite City thành không gian sống chuẩn mực - nơi giá trị an cư và trải nghiệm cùng hội tụ.

Đầu tư vững bền, sinh lời vượt trội

Nhà đầu tư ngày càng ưu tiên các dự án bất động sản (BĐS) có giá trị sử dụng thực tế và khả năng khai thác, vận hành quanh năm. Với sự đầu tư bài bản về hệ tiện ích, đô thị tích hợp Sun Elite City có khả năng mang lại dòng tiền ổn định cho nhà đầu tư tương tự Marina Bay Sands hay Dubai Marina.

Theo TS. Nguyễn Văn Đính, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, đô thị đa dạng hoạt động mua sắm, giải trí, cảnh quan đẹp và dịch vụ cao cấp dễ trở thành lựa chọn ưu tiên, tạo lượng khách ổn định quay lại thường xuyên.

Tổ hợp công viên Sun World với “1.001” tiện ích vui chơi, giải trí đẳng cấp (Ảnh: Ánh Dương).

Sun Elite City hội tụ đầy đủ các yếu tố: vị trí lõi trung tâm Bãi Cháy, hệ sinh thái du lịch hoàn chỉnh, năng lực khai thác 24/7 hiếm có tại miền Bắc. Cộng đồng cư dân và dòng khách ổn định phát sinh nhu cầu lớn về lưu trú cao cấp, thương mại dịch vụ.

Giai đoạn 2025-2030, Quảng Ninh hướng tới mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, tỷ lệ đô thị hóa vượt 75%, GRDP bình quân đầu người đạt 20.000 USD. Trong bức tranh ấy, các đô thị biển tích hợp đa chức năng đóng vai trò hạt nhân, đẩy nhanh tiến trình đô thị hóa và gia tăng sức hút cho điểm đến di sản.