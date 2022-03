Vụ "hét" giá mai táng F0: Sở Y tế nói do người dân có... nguyện vọng

Như Dân trí phản ánh, nhiều gia đình có người thân mất vì Covid-19 tại bệnh viện Lao và bệnh phổi Quảng Ngãi bức xúc khi dịch vụ tang lễ tự định đoạt chi phí mai táng.

Khi có người mất vì Covid-19, cơ sở tang lễ liền tiếp cận đặt vấn đề lo mai táng. Chỉ một chiếc quan tài loại thường, quãng đường vận chuyển chưa đến 10 km nhưng cơ sở mai táng "hét" giá từ 25 - 35 triệu đồng. Người thân qua đời do Covid-19 khiến gia đình bối rối, do đó họ buộc phải chấp nhận mức giá mà các cơ sở dịch vụ tang lễ đưa ra.

Việc dịch vụ mai táng phụ trách việc lo tang lễ cho F0 qua đời tại cơ sở y tế là sai quy định. Mặt khác, hoạt động này bị thả nổi khiến các dịch vụ mai táng tự do "hét" giá.

Sở Y tế Quảng Ngãi vừa có báo cáo liên quan đến nội dung này. Theo Sở Y tế Quảng Ngãi, từ cuối năm 2021, số ca tử vong do Covid-19 tăng cao. Nhân viên y tế tại bệnh viện Lao và bệnh phổi không thể đảm đương được việc khâm liệm, vận chuyển, mai táng khi F0 qua đời. Do đó, người nhà bệnh nhân có nhu cầu và nguyện vọng được sử dụng dịch vụ mai táng trọn gói lo tang lễ cho F0 không may tử vong.

Bệnh viện Lao và bệnh phổi đã phản ánh những khó khăn nói trên với trung tâm y tế các địa phương trong tỉnh. Trên cơ sở đó, Trung tâm Y tế TP Quảng Ngãi đã giới thiệu một cơ sở mai táng để hỗ trợ công tác này.

Bệnh viện Lao và bệnh phổi cũng cho rằng, việc cơ sở dịch vụ mai táng tư nhân vào nơi điều trị bệnh nhân mắc Covid-19 khi chưa có ý kiến của cơ quan chức năng có mục đích giúp giảm áp lực cho bệnh viện. Giá cả dịch vụ do người nhà F0 tử vong và cơ sở mai táng thỏa thuận. Nhân viên bệnh viện Lao và bệnh phổi không kết nối, tham gia vào hoạt động này.

Hoạt động mai táng cho F0 tử vong tại Quảng Ngãi bị thả nổi khiến người dân mất hàng chục triệu đồng lo tang lễ cho người thân qua đời.

Theo Sở Y tế, bệnh viện Lao và bệnh phổi thiếu trang thiết bị, nhân lực nên còn thiếu sót trong việc thực hiện nhiệm vụ mai táng cho F0 tử vong. Việc giải thích, hỗ trợ người nhà bệnh nhân tử vong chưa đầy đủ, chưa quản lý được dịch vụ mai táng hoạt động tại bệnh viện.

Trước những khó khăn, thiếu sót nêu trên, Sở Y tế Quảng Ngãi đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành liên quan tham mưu xây dựng chính sách hỗ trợ chi phí mai táng cho gia đình có người qua đời vì Covid-19. Đồng thời cho phép dịch vụ tang lễ tham gia vào quá trình mai táng F0 tử vong dưới sự quản lý về phòng dịch và giá cả dịch vụ của cơ quan có thẩm quyền.