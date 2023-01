Vụ đại úy công an đá thanh niên say rượu: Vi phạm nguyên tắc đạo đức cơ bản

Như đã đưa tin, Công an huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre đã tạm đình chỉ công tác đại úy P.V.T - công an viên xã Thành Triệu, do có hành vi ứng xử không đúng quy định của lực lượng Công an Nhân dân.

Cũng theo lãnh đạo công an huyện, cơ quan này đã báo cáo vụ việc đến Giám đốc Công an tỉnh Bến Tre và xin ý kiến chỉ đạo xử lý.

Hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội được cho liên quan đến sự việc, gây xôn xao dư luận (Ảnh: Cắt từ clip).

Trước đó, mạng xã hội lan truyền clip khoảng 1 phút, ghi lại cảnh một người đàn ông (mặc áo trắng) bị còng tay. Xung quanh anh ta có vài người mặc trang phục bảo vệ khu phố giữ lại, trong khi người mặc sắc phục công an dùng chân đá vào người đàn ông mặc áo trắng. Clip có người lên tiếng "ai kêu bỏ chạy". Sau đó, người mặc sắc phục công an bỏ đi.

Được biết, sự việc xảy ra chiều tối 20/12/2022, tại nhà dân ở xã Thành Triệu, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre.

"Dù biết người dân sai, sai đã có pháp luật xử lý. Tôi xem clip thấy người dân bị còng tay về phía sau, ông công an đá vào mặt vào ngực khi đã bị ngã vẫn đá tiếp. Đánh người khi họ say rượu và đang bị còng tay, không có khả năng tự vệ là sai rồi, và nếu không có camera thì sao? Thiết nghĩ cần phải xử lý nghiêm hành động này của đồng chí công an", độc giả Dân trí nêu ý kiến.

Nhìn nhận sự việc dưới góc độ pháp lý, Luật sư Quách Thành Lực - Công ty luật Pháp trị cho rằng, qua clip có thể thấy đồng chí đại úy công an này chẳng những không chấp hành các quy tắc ứng xử được điều lệ ngành công an quy định mà còn vi phạm pháp luật, vi phạm nguyên tắc đạo đức cơ bản trong ứng xử giữa những con người văn minh với nhau, hành xử không phù hợp trong một xã hội có pháp luật.

Thông tư số 17/2012/TT-BCA ngày 10 tháng 04 năm 2012 quy định về Điều lệnh nội vụ Công an nhân dân đã ghi rõ cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân khi ứng xử với nhân dân, người vi phạm phải tuân thủ các nội dung sau:

Điều 40. Ứng xử khi giao tiếp với nhân dân

Khi tiếp xúc, giải quyết công việc với nhân dân, cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân phải thể hiện thái độ ứng xử có văn hóa, tôn trọng, khiêm tốn, bình tĩnh, tận tình, chu đáo; thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước, của ngành; nêu cao tinh thần trách nhiệm, không gây khó khăn, phiền hà với nhân dân.

Điều 41. Ứng xử khi tiếp xúc với các đối tượng vi phạm pháp luật

Khi tiếp xúc với các đối tượng vi phạm pháp luật, cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân phải giữ đúng tư thế, lễ tiết, tác phong; có thái độ ứng xử đúng mực; không có lời nói, hành vi xúc phạm, phân biệt đối xử với người vi phạm.

Luật sư Lực khẳng định: "Hành động của vị đại úy công an xã khi liên tục đá vào vai, bụng người vi phạm là biểu hiện của thói cửa quyền, lạm quyền, sử dụng vũ lực để ức hiếp, tấn công người yếu thế trong xã hội".

Việc làm này đi ngược nguyên tắc "Tuân thủ Hiến pháp và pháp luật; cấp dưới phục tùng cấp trên; dựa vào Nhân dân và chịu sự giám sát của Nhân dân; bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân" được quy định tại điều 4 Luật Công an nhân dân. Hành động này có tính chất cá nhân, không đại diện cho hình ảnh người chiến sỹ công an nhân dân toàn ngành công an.

Trong vụ việc này, để bảo vệ danh dự, uy tín của ngành công an, duy trì niềm tin của người dân vào lực lượng Công an, để xứng đáng với vị trí "Công an nhân dân là lực lượng vũ trang nhân dân làm nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội" mà Đảng, Nhà nước ghi nhận thì nhất thiết cơ quan công an quản lý cán bộ, chiến sĩ phải có biện pháp kỷ luật thật thích đáng.

Về mặt luật pháp, theo luật sư Lực, vị đại úy công an xã Thành Triệu, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre đã vi phạm quy định ngành và có hành vi đánh người, cố ý gây thương tích.