Vụ "bắn nhầm" dê của dân: Có thể điều tra thêm tội danh?

Như đã đưa tin, 3 cán bộ Công an thị trấn Đại Nghĩa (Mỹ Đức, Hà Nội) vừa bị tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi Trộm cắp tài sản do liên quan đến vụ bắn chết dê của người dân chăn thả trên núi. Ngoài ra, Giám đốc Công an TP - Trung tướng Nguyễn Hải Trung đã ra quyết định tước danh hiệu Công an nhân dân đối với 3 cán bộ này.

Theo dõi vụ việc, nhiều độc giả Dân trí đồng tình và hoan nghênh tinh thần khẩn trương, tích cực, kịp thời của Giám đốc Công an TP Hà Nội, khi đã nhanh chóng chỉ đạo các phòng ban, đơn vị trực thuộc kịp thời xác minh, xử lý đối với 3 cán bộ có hành vi vi phạm pháp luật.

Con dê bị bắn chết (Ảnh: FB HN).

Độc giả Dân trí cho rằng, vụ việc đang được dư luận xã hội rất quan tâm, do đó, các cơ quan chức năng cũng cần nhanh chóng xác minh, điều tra theo thủ tục rút gọn để một mặt xử lý kịp thời hành vi của những đối tượng này, mặt khác để làm gương cho các cán bộ, chiến sĩ trong ngành.

Cũng có ý kiến băn khoăn, ngoài hành vi trộm cắp tài sản, liệu 3 cán bộ này có bị xử lý thêm về hành vi tàng trữ, sử dụng súng trái phép và săn bắn trái phép và thêm lỗi vi phạm điều lệ cán bộ công chức: Điều cán bộ cấm được làm không?

Giải đáp băn khoăn của độc giả, luật sư Trần Xuân Tiền, Trưởng văn phòng Luật sư Đồng Đội, Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho biết, những sự việc sử dụng súng tự chế để săn bắn không phải là hiếm, nhưng trong sự việc lần này, người có hành vi vi phạm lại là những cán bộ trong lực lượng Công an nhân dân.

Họ là lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, nhưng lại thực hiện các hành vi trái quy định của pháp luật gây ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của bản thân và của ngành công an nói chung.

Đánh mất danh dự, sự nghiệp

Luật sư Trần Xuân Tiền cho biết, theo thông tin ban đầu, 3 cán bộ công an xã đã sử dụng súng hơi tự chế để săn bắt. Theo quy định tại khoản 3 Điều 3 Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ 2017, súng hơi là một dạng súng săn và mang tính chất của vũ khí nói chung, có khả năng gây sát thương, nguy hại cho tính mạng, sức khỏe của con người, phá hủy kết cấu vật chất. Trong vụ việc này, các cán bộ đã bắn chết 2 con dê, có thể thấy, lực sát thương của khẩu súng được sử dụng là không hề nhỏ, có tính nguy hiểm.

Lực lượng chức năng và người dân kiểm tra chiếc xe ô tô chở 3 người, phía sau cốp xe có 2 con dê của dân đã bị bắn chết (Ảnh cắt từ clip).

Hơn nữa, cũng theo quy định tại Khoản 2 Điều 5 Luật này thì hành vi nghiên cứu, chế tạo, sản xuất, mua bán, xuất khẩu, nhập khẩu, tàng trữ, vận chuyển, sửa chữa, sử dụng trái phép hoặc chiếm đoạt vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ hoặc chi tiết, cụm chi tiết để lắp ráp vũ khí, công cụ hỗ trợ là một trong những hành vi bị nghiêm cấm. Và tùy vào tính chất mục đích của hành vi, những người này có thể bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Theo đó hành vi chế tạo các loại vũ khí có tính năng, tác dụng tương tự súng săn đã vi phạm quy định về quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ, pháo và đồ chơi nguy hiểm bị cấm tại điểm c khoản 4 Điều 11 Nghị định 144/2021/NĐ - CP. Do đó, người thực hiện hành vi này có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng - 20.000.000 đồng. Đồng thời, bị áp dụng biện pháp tịch thu tang vật theo quy định tại điểm a khoản 7 Điều trên.

Mặt khác, nếu những người này trước đó đã bị xử phạt hành chính về hành vi chế tạo vũ khí thì họ có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội sử dụng súng săn theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 306 Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017. Theo đó, mức hình phạt có thể áp dụng đối với họ là bị phạt tù từ 01 đến 05 năm. Ngoài ra, người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 50 triệu đồng, bị phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ 01 đến 05 năm.

"Tuy nhiên, đây chỉ là giả thiết đặt ra, còn để xác định ngoài hành vi trộm cắp tài sản đã bị khởi tố, 3 người này có thể bị khởi tố về hành vi sử dụng súng săn hay không còn phụ thuộc vào kết luận từ phía cơ quan điều tra", luật sư Tiền chia sẻ.

Bên cạnh đó, theo luật sư, 3 cán bộ công an có hành vi vi phạm còn có trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho người dân theo quy định của pháp luật dân sự. Cụ thể, theo quy định tại Điều 598 Bộ luật dân sự quy định bồi thường do tài sản bị xâm phạm, thiệt hại sẽ bao gồm: Tài sản bị hủy hoại; lợi ích gắn liền với việc sử dụng, khai thác tài sản bị mất, bị giảm sút; chi phí hợp lý để ngăn chặn, hạn chế và khắc phục thiệt hại và thiệt hại khác do luật quy định.

Theo luật sư Trần Xuân Tiền, cũng cần xem xét, xác định trách nhiệm của cán bộ quản lý, lãnh đạo cấp trên của 3 cán bộ công an trong sự việc lần này, đã để cấp dưới thực hiện hành vi vi phạm pháp luật. Trong đó, căn cứ vào mức độ, tính chất vi phạm và thiệt hại đối với người dân để xác định trách nhiệm của cán bộ lãnh đạo và có phương án xử lý kỷ luật theo quy định của ngành công an.