Vợ chỉ ở nhà nội trợ thì có được chia tài sản khi ly hôn?

Vợ chồng tôi kết hôn được 8 năm và có với nhau một con trai 7 tuổi. Từ sau khi sinh con, vợ tôi chỉ ở nhà làm việc nội trợ, chăm sóc gia đình, không có thu nhập. Mọi tài sản trong gia đình có được đều từ nguồn thu nhập của tôi.

Hiện nay, do cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc, vợ chồng tôi muốn được ly hôn. Nếu ra tòa, tôi có quyền đòi hưởng toàn bộ số tài sản mình tự làm ra trong thời kỳ hôn nhân hay không?

Trả lời

Luật sư Hoàng Trọng Giáp - Giám đốc Công ty Luật Hoàng Sa, Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội cho biết, dù người vợ không có thu nhập, khối tài sản hình thành trong thời kỳ hôn nhân vẫn được tính là tài sản chung của vợ chồng.

Trích dẫn khoản 1, Điều 33 Luật Hôn nhân và gia đình 2014, luật sư cho biết tài sản chung của vợ chồng gồm tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng và thu nhập hợp pháp khác trong thời kỳ hôn nhân, được thừa kế chung hoặc được tặng cho chung và tài sản khác mà vợ chồng thỏa thuận là tài sản chung. Bởi vậy, tài sản do một mình người chồng tạo ra vẫn được xác định vào khối tài sản chung của vợ chồng, trừ trường hợp hai người có thỏa thuận khác theo các trường hợp tại Khoản 1, Điều 28 Luật này.

Theo luật sư Giáp, trên nguyên tắc chia tài sản, tài sản chung của vợ chồng sẽ được chia đôi. Tuy nhiên, cần tính tới các yếu tố quy định tại Khoản 2, Điều 59 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 như hoàn cảnh của gia đình và của vợ, chồng; công sức đóng góp của vợ, chồng vào việc tạo lập, duy trì và phát triển khối tài sản chung, hay lỗi của mỗi bên trong vi phạm quyền, nghĩa vụ của vợ chồng.

Điều 7 Thông tư liên tịch 01/2016/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP quy định "công sức đóng góp của vợ, chồng vào việc tạo lập, duy trì và phát triển khối tài sản chung" là sự đóng góp về tài sản riêng, thu nhập, công việc gia đình và lao động của vợ, chồng trong việc tạo lập, duy trì và phát triển khối tài sản chung. Vợ hoặc chồng ở nhà chăm sóc con, gia đình mà không đi làm được tính là lao động có thu nhập tương đương với thu nhập của người đi làm. Ngoài ra, nếu công sức đóng góp nhiều hơn sẽ được chia nhiều hơn.

Như vậy, dù chỉ thực hiện công việc nội trợ, trông con, chăm sóc gia đình và không có thu nhập hàng tháng, người vợ vẫn được coi là có thu nhập tương đương với chồng trong thời kỳ hôn nhân và sẽ được chia tài sản chung hình thành trong giai đoạn này nếu làm thủ tục ly hôn.