Tốt nghiệp loại Giỏi trường Công an nhân dân, được thăng cấp bậc hàm gì?

Trước đó tôi đã tham gia nghĩa vụ Công an vào tháng 3/2018 (đã đủ điều kiện theo khoản 3 Điều 6 Thông tư 63/2022/TT-BCA). Vậy tôi muốn hỏi, khi tốt nghiệp thì tôi sẽ được thăng cấp bậc hàm gì? Việc xét thăng cấp bậc hàm Trung úy sẽ diễn ra vào thời gian nào? Và tôi có được hưởng cùng lúc các lần lên hàm trước niên hạn như đã nêu như trên không?.

Người gửi: Đinh Văn Lộc

Bộ Công an cho biết quy định về cấp bậc hàm được phong, thăng đối với học viên khi tốt nghiệp đại học hệ chính quy các trường CAND được quy định cụ thể tại Điều 3 Thông tư số 63/2022/TT-BCA ngày 22/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về phong, thăng cấp bậc hàm đối với học viên tốt nghiệp, kết thúc khóa học tại các trường trong và ngoài CAND.

Học viên tốt nghiệp đạt loại Giỏi được thăng cấp bậc hàm trước thời hạn 01 năm theo quy định tại Điều 5 Thông tư số 107/2021/TT-BCA ngày 11/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về thăng cấp, nâng lương trước thời hạn hoặc vượt bậc đối với sĩ quan, hạ sĩ quan CAND.

Đối với trường hợp là hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ khi tốt nghiệp trình độ đại học được thực hiện thăng cấp bậc hàm theo quy định tại khoản 3 Điều 6 Thông tư số 63/2022/TT-BCA ngày 22/12/2022. Tại các Thông tư của Bộ không quy định việc hưởng cùng lúc các trường hợp được thăng cấp bậc hàm trước thời hạn.

Do bạn Đinh Văn Lộc không nêu cụ thể đang phục vụ nghĩa vụ trúng tuyển hay đã xuất ngũ sau đó mới dự thi vào các trường CAND và có đủ điều kiện để được thăng cấp bậc hàm trước thời hạn do tốt nghiệp loại Giỏi hay không nên không có cơ sở trả lời cụ thể câu hỏi của bạn Lộc. Do đó, đề nghị bạn Đinh Văn Lộc liên hệ với trường đại học (nơi bạn đang học tập) để được hướng dẫn, thực hiện theo quy định của Bộ.