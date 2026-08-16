Tội danh Huấn “Hoa Hồng” bị khởi tố có mức phạt ra sao?

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Bùi Xuân Huấn (tức Huấn “Hoa Hồng”, 41 tuổi) về các tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo công an, từ năm 2015 tới nay, Huấn là nhân vật có sức ảnh hưởng lớn trên mạng xã hội và đã lợi dụng danh tiếng để bán hàng trực tuyến, làm từ thiện và thực hiện nhiều hành vi vi phạm pháp luật.

Đối với tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bước đầu công an xác định số tiền Huấn chiếm đoạt của nhiều cá nhân là hơn 3 tỷ đồng còn với tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, đối tượng bị xác định đã cùng vợ và các đồng phạm kinh doanh nước hoa với tổng doanh thu hơn 300 tỷ đồng nhưng không xuất hóa đơn giá trị gia tăng, để doanh thu ngoài sổ sách kế toán, gây thiệt hại nhiều tỷ đồng cho ngân sách Nhà nước.

Với những tội danh nêu trên, đối tượng có thể bị xử lý ra sao theo quy định pháp luật là thắc mắc của nhiều độc giả.

Bùi Xuân Huấn bị công an bắt giữ (Ảnh: Bộ Công an)

Luật sư Trần Hoàng Linh (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho biết theo Điều 174 Bộ luật Hình sự 2015, người nào bằng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản của người khác trị giá từ 2 triệu đồng trở lên sẽ bị xử lý về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tuỳ thuộc giá trị tài sản chiếm đoạt, người phạm tội có thể bị áp dụng mức phạt theo các tình tiết định khung quy định tại Điều luật này. Trong đó, mức phạt cao nhất có thể áp dụng là phạt tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân, trong trường hợp giá trị tài sản chiếm đoạt từ 500 triệu đồng trở lên.

Đối với tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, đây là hành vi được thực hiện bởi những người có chức vụ, quyền hạn, xâm phạm tới khách thể là trật tự quản lý Nhà nước về kế toán, được thể hiện dưới các hành vi khách quan quy định tại Điều 221 Bộ luật Hình sự 2015 và gây thiệt hại về tài sản cho Nhà nước hoặc các cơ quan, tổ chức.

Chế tài xử lý đối với người phạm tội tuỳ thuộc mức độ thiệt hại về tài sản mà hành vi phạm tội gây ra. Trong đó, khung hình phạt cao nhất có thể áp dụng là phạt tù 10-20 năm, trong trường hợp gây thiệt hại về tài sản từ 1 tỷ đồng trở lên.

Đối với tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, cơ quan điều tra sẽ xác định mức độ thiệt hại mà hành vi gây ra. Nếu thiệt hại từ 1 tỷ đồng trở lên, chế tài có thể được xem xét áp dụng là 10-20 năm tù.