Sang tên trước hai lô mặt tiền, chủ đất Hà Nội ôm phần khó bán nhất

Ông A. ở Hà Nội sở hữu khu đất rộng 800m2, mong muốn bán với giá 48 tỷ đồng. Thửa đất được phân chia thành 4 lô, mỗi lô 200m2. Trong số đó, 2 lô đất nằm ở vị trí mặt tiền, còn 2 lô phía sau không tiếp giáp đường.

Sau đó, có một người tên B. tìm đến hỏi mua và đặt cọc 500 triệu đồng, thời hạn thực hiện giao dịch là 3 tháng. Theo thỏa thuận, trong thời gian này, ông B. sẽ thay mặt chủ đất thực hiện các thủ tục phân lô, tách thửa, làm đường...

Thực tế, 4 lô đất thực sự có giá trị 48 tỷ đồng chỉ khi việc phân lô, tách thửa diễn ra thuận lợi. Nếu không, giá trị của khu đất sẽ giảm đáng kể, do giá trị 2 lô đất phía sau giảm đi đáng kể.

Ảnh minh họa AI.

Đáng chú ý, trong quá trình hai bên thỏa thuận không hề có một điều khoản thỏa thuận nào trong hợp đồng thể hiện rằng sẽ tiến hành công chứng theo từng giấy chứng nhận.

Trong thời gian 3 tháng, ông B. đề xuất với chủ đất sang tên trước hai lô mặt tiền để bên mua có tài sản vay vốn, tiếp tục thực hiện việc phân lô, tách thửa, hoàn thành việc mua bán 2 lô đất bên trong.

Tin tưởng đối tác, ông A. đồng ý.

Sau khi được sang tên hai lô mặt tiền, ông B. sử dụng các tài sản này để thế chấp ngân hàng vay vốn. Đồng thời, bên mua thanh toán cho ông A. số tiền 24 tỷ đồng tương ứng với hai lô đất mặt tiền đã mua.

Tuy nhiên, trong khoảng thời gian này, thị trường bất động sản biến động, lao dốc khiến việc triển khai dự án gặp khó khăn, giá đất không còn ở mức mong muốn. Do đó, gần hết thời hạn đặt cọc, ông B. thông báo không mua hai lô đất còn lại nữa.

Lúc này, hai lô mặt tiền đã được sang tên cho chủ mới và đang là tài sản bảo đảm tại ngân hàng.

Theo luật sư Trần Viết Hà (Đoàn Luật sư tỉnh Đắk Lắk) - người được ông A. nhờ đứng ra bảo vệ quyền lợi - đây là tình huống rất bất lợi với bên bán bởi tài sản đã thế chấp vay ngân hàng, muốn tòa tuyên vô hiệu hợp đồng ông B. thế chấp rất khó khăn.

Luật sư cho biết, 2 lô đất mặt tiền đã được sang tên hợp pháp cho người mua và hiện đang được thế chấp tại ngân hàng. Muốn yêu cầu hủy hợp đồng hoặc tuyên giao dịch vô hiệu, trước hết phải bỏ tiền chuộc tài sản từ trong ngân hàng ra.

Luật sư đánh giá vụ việc không có dấu hiệu lừa đảo. Người mua là ông B. thực sự có ý định mua trọn vẹn 4 lô đất nhưng thị trường bất động sản lao dốc nên đành bỏ cuộc. Tuy nhiên, thiệt hại lớn nhất lại thuộc về chủ đất.

"Ngay từ đầu chính vì bên bán quá dễ dãi nên đã tạo điều kiện cho bên mua vi phạm hợp đồng đặt cọc. Nếu bên mua vi phạm hợp đồng cùng lắm chỉ mất thêm 500 triệu đồng tiền phạt cọc. Trong khi đó, chủ đất còn giữ lại phần tài sản rất khó bán do 2 lô đất phía trong không có đường vào, giá trị giảm rất mạnh", luật sư phân tích.

Từ vụ việc này, luật sư khuyến cáo người dân cần đặc biệt thận trọng khi giao dịch các khu đất có vị trí vừa có mặt tiền vừa không tiếp giáp mặt tiền đường.

"Khi thỏa thuận các hợp đồng để tiến hành công chứng phải biết cách phân chia giá trị các lô đất, không nên quy đồng giá trị như ông A. - lô đất 48 tỷ đồng, chia làm 4, mỗi lô 12 tỷ đồng.

Sau đó tiến hành công chứng mua bán 2 lô đất là 24 tỷ đồng mà quên rằng lô đất mặt tiền bao giờ giá trị cũng cao hơn nhiều so với các lô đất bên trong", luật sư chia sẻ.