Vụ cô gái đăng ký kết hôn trực tuyến chỉ để... đùa: Làm lãng phí nguồn lực

Ngày 15/8, liên quan vụ cô gái 26 tuổi đăng ký kết hôn trực tuyến với một nam thanh niên nhưng sau đó cho biết cả hai không có ý định kết hôn, bạn đọc báo Dân trí, luật sư đã nêu quan điểm, phân tích trách nhiệm của người thực hiện hành vi này.

Trước đó, UBND phường Điện Bàn Đông (Đà Nẵng) tiếp nhận hồ sơ đăng ký kết hôn trực tuyến của cô gái 26 tuổi và một nam thanh niên trú tại địa phương. Hồ sơ được giải quyết đúng quy trình, thủ tục đăng ký đã hoàn tất trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Một giấy chứng nhận kết hôn (Ảnh minh họa: Hoài Sơn).

Nhưng khi được mời đến trụ sở UBND phường để ký và nhận giấy chứng nhận kết hôn, cô gái bất ngờ cho biết cả hai không có ý định kết hôn và việc đăng ký trước đó chỉ là trò đùa.

Theo lãnh đạo UBND phường Điện Bàn Đông, cô gái giải thích do bồng bột, không suy nghĩ kỹ nên đã thực hiện thủ tục đăng ký kết hôn trực tuyến. Do hồ sơ đã được giải quyết, hai người phải làm đơn đề nghị hủy kết quả, UBND phường sau đó mới thực hiện các thủ tục theo quy định.

Sau khi vụ việc được đăng tải, bạn đọc báo Dân trí cho rằng đây là hành vi thể hiện sự thiếu nghiêm túc khi sử dụng dịch vụ công.

Bạn đọc Vũ Uy cho rằng cô gái 26 tuổi đã đủ tuổi nhận thức và cần chịu trách nhiệm với hành vi của mình. Trong khi đó, bạn đọc Hoàng Chiến nhận xét cơ quan hành chính không phải nơi để đùa giỡn và cho rằng cần có biện pháp xử lý để nâng cao ý thức của người dân.

Theo bạn đọc Hữu Nam Lê, hành vi trên có thể xuất phát từ việc bắt chước những nội dung thiếu thực tế của phim nhảm chủ đề "tổng tài" trên mạng xã hội.

Luật sư Phạm Thảo, Đoàn Luật sư thành phố Đà Nẵng, cho biết đăng ký kết hôn là thủ tục hành chính có giá trị pháp lý cao, gắn với quyền và nghĩa vụ của cá nhân. Việc sử dụng cổng dịch vụ công vào mục đích đùa giỡn sẽ làm lãng phí nguồn lực của cơ quan nhà nước, gây ảnh hưởng đến trật tự quản lý hành chính.

Theo luật sư Thảo, hai người trong trường hợp này sử dụng thông tin thật, hồ sơ hợp lệ nhưng không có ý chí kết hôn thực sự. Đây là vấn đề về nhận thức và trách nhiệm của công dân khi sử dụng dịch vụ công.

“Pháp luật hiện hành có chế tài đối với hành vi làm giả giấy tờ, sử dụng giấy tờ giả để đăng ký kết hôn hoặc kết hôn giả tạo nhằm trục lợi. Tuy nhiên, đối với việc đăng ký kết hôn chỉ để đùa như trên thì chưa có quy định xử phạt cụ thể”, luật sư Thảo nói.

Luật sư Phạm Thảo cho rằng ở lần đầu, cơ quan chức năng thường xem xét dưới góc độ thiếu ý thức để nhắc nhở, giáo dục. Nhưng nếu hành vi này lặp lại nhiều lần, có tính chất quấy phá, làm gián đoạn hoạt động của cơ quan, tổ chức, thì tùy tính chất, mức độ người thực hiện có thể bị xử phạt hành chính lên đến 4 triệu đồng.

Trường hợp nghiêm trọng và đủ yếu tố cấu thành tội phạm, người vi phạm có thể bị xử lý về tội Gây rối trật tự công cộng, mức án có thể lên đến 7 năm tù.

Đối với trường hợp trên, luật sư Thảo cho rằng chính quyền địa phương có thể yêu cầu 2 người làm đơn đề nghị hủy kết quả đăng ký kết hôn, cam kết về hành vi và chịu trách nhiệm trước pháp luật về thông tin đã cung cấp. Cơ quan chức năng cũng có thể nhắc nhở, cảnh báo để tránh tái diễn.

Qua vụ việc, luật sư kiến nghị cơ quan có thẩm quyền nghiên cứu bổ sung chế tài xử lý hành vi cung cấp thông tin trực tuyến không có thật, lạm dụng dịch vụ công gây lãng phí thời gian, nguồn lực của nhà nước. Hệ thống dịch vụ công có thể bổ sung cảnh báo pháp lý, yêu cầu người dân xác nhận tính chính xác của thông tin và ý chí thực hiện thủ tục trước khi tiếp nhận hồ sơ.