Thợ săn tung chiêu bắt gọn 30kg chuột cống trong một đêm

Dân trí Chỉ mất vài chục giây, ông Thú đã kịp cất mẻ tóm gọn 5 con chuột cống to. Ông cười sảng khoái rồi nâng vợt lên, lũ chuột lúc nhúc dưới đáy lưới hoảng sợ kêu khịt khịt như đàn lợn con.

Theo lời kể của ông Thú, lũ chuột ra ngoài ăn nhiều nhất vào khoảng thời gian từ 23h trở đi, nếu đi kiểm tra bẫy vào thời gian này thì gần như bẫy nào cũng có chuột dính. "Từ tối đến giờ mới được một lồng chuột cỡ khoảng hơn chục kg. Từ bây giờ đến 2h sáng chắc chắn sẽ được thêm một lồng nữa", ông Thú nói.

Trên chiếc xe máy cà tàng, hai bác cháu đỗ lại trước cửa nhà chứa rác của một khu tái định cư khá xa trung tâm, rồi rón rén tiến lại gần. Bên trong rác thải đã được gom đi nhưng vẫn còn rất nhiều cơm nguội, xương gà, lợn rơi vãi và một số túi rác mới được vứt xuống. Trong khoảng không yên tĩnh, tiếng chuột cống kêu chí chóe nghe rõ mồn một.

Hai thợ săn bắt chuột cống ở gần nhà để xe của khu tái định cư.

Ông Thú cầm chiếc vợt lưới đi đến mép tường, lối đường mà lũ chuột hay tháo chạy ra ngoài, ông cẩn thận đặt vợt sao cho mép vợt nằm sát với mặt đất. Thằng cháu tay cầm chiếc gậy dài khom mình tiến vào bên trong rồi đứng ngay mép cửa. Chân nó bước khẽ không phát ra tiếng động, nếu lũ chuột phát hiện ra có người chúng sẽ bỏ chạy. Ông Thú ở bên ngoài mà chưa chuẩn bị xong vợt lưới thì coi như công cốc công cò.

Chọn vị trí đứng thật chính xác rồi nó ra tín hiệu bằng 3 lần bấm đèn pin, ông Thú nhận tín hiệu cũng bấm ngược lại 3 lần. Lúc này nó ngồi xuống đất rồi cầm chiếc gậy đập tới tấp, vừa đập vừa chọc vào đống phế liệu, lũ chuột thấy động liền bỏ chạy theo con đường quen thuộc. Chỉ vài chục giây, ông Thú ở ngoài đã kịp cất mẻ vợt tóm gọn 5 con chuột cống to như bắp chân người lớn. Ông Thú cười sảng khoái rồi nâng vợt lên, lũ chuột lúc nhúc dưới đáy lưới hoảng sợ kêu khịt khịt như lợn con.

Những con chuột cống to, hôi hám bị bắt bỏ vào lồng.

Thằng cháu chạy từ nhà rác ra ngoài, nó nhanh chóng cầm chiếc que sắt được thửa sẵn tóm từng con chuột rồi bẻ răng. Hành động này diễn ra nhanh chóng vì từ ngày theo ông Thú đi bắt chuột, nó đã được giao nhiệm vụ chuyên bẻ răng chuột: "Mới đầu em cũng sợ lắm, nhưng được bác hướng dẫn cách làm và ngày nào cũng làm nên thành quen tay rồi. Từ ngày đi bắt chuột đến giờ em bẻ răng không biết bao nhiêu con chuột rồi. Có con to lắm, em cầm mà căng cả tay luôn ấy".

Xong xuôi, nó lại tóm từng con một rồi thả vào cái lồng sắt ông Thú đeo bên hông; phía dưới nền đất, nhiều giọt máu chuột rơi xuống vì bị bẻ răng.

Chuột cống chạy ào ào... như mưa rào mùa hạ

Hai bác cháu tiến tới nhà chứa rác khác của một căn tái định cư trong khu đó. Đêm khuya họ chủ yếu săn chuột bằng vợt là chính, bẫy chỉ kiểm tra rồi thu về.

Vừa đi ông Thú vừa kể: "Mẻ vừa rồi bắt được 5 con, 2 con chạy ra mép ngoài của vợt nên thoát thân. Thời điểm trước Hà Nội bị ùn ứ rác thải nhiều ngày, có lúc chuột chạy ào ào như mưa rào. Có những mẻ lưới hốt cả đàn, thả vào lồng sắt đeo bên hông gần đầy luôn ấy, tôi cũng không đếm đâu. Có những con to bằng bắp chân người lớn, đem cân thử chắc phải 8, 9 lạng, đuôi nó to như ngón tay, lông xù, râu dài lê thê. Tôi tóm đuôi sách nó lên mà không tin vào mắt mình vì nó to như thế".

Cảnh đứa cháu lục lọi trong nhà rác đuổi chuột.

Chưa dứt câu chuyện, một nhà rác khác đã hiện ra trước mắt, theo kế hoạch cũ, ông Thú luồn mình qua mấy bụi cây rậm rạp rồi đặt lưới trước cửa miệng cống thoát nước gần đó. Thằng cháu lần này không phải khom mình như trước vì cửa nhà rác mở toang. Bên trong nhà rác điện sáng, nhìn từ ngoài vào trong có thể thấy chuột chạy đi chạy lại trên chiếc ghế sofa hỏng vứt chỏng chơ trong đó.

Sau 3 cái nháy đèn giữa hai bên, nó bắt đầu dẫm chân, chọc gậy liên tục vào đống rác, phế thải. Lần này chỉ có 3, 4 con chuột hoảng loạn bỏ chạy ra ngoài rồi phi thẳng vào vợt của ông Thú đón lõng bên ngoài. Sau khi dậm chân, chọc gậy nó tiến gần đến cái ghế sofa hỏng rồi dùng tay lật ngửa cái ghế lên, vừa làm nó vừa nói: "Nhiều con chuột lì lợm lắm anh ạ, mình chọc gậy như vậy chưa chắc nó đã bỏ chạy đâu mà thường nằm ém mình im thít một chỗ để lừa mình đấy".

Quả đúng thật như lời nó nói, một con chuột cống to cỡ bằng cổ tay đang ẩn nấp bên trong hốc tường. Thằng cháu thấy vậy rọi thẳng đèn pin vào mắt con chuột làm nó bị lóa mắt, mất phương hướng. Con chuột cống run lẩy bẩy rồi liều mình nhảy thẳng ra ngoài và tẩu thoát. "Đấy anh thấy không, em nói chỉ có chuẩn, con này không thành tinh rồi chứ không phải là chuột nữa, lúc đó em mà cầm vợt con chuột đó chết chắc". Mẻ lưới này ông Thú bắt được đúng 3 con, tiện tay, ông bẻ răng hai con chuột trong phút mốt rồi thả vào chiếc lồng đeo bên hông.

Chuột đều bị bẻ răng trước khi cho vào lồng.

Chiếc lồng lớn lúc nhúc chuột cống.

Ông Thú bảo đứa cháu: "Chỗ bụi cây phía trước lúc chiều có đặt hai bẫy đó, cháu ra đó xem sao rồi thu luôn bẫy lại". Thằng cháu cầm theo chiếc vợt rồi tiến lại phía bụi cây. Thấy ánh đèn và bước chân người, con chuột dính bẫy hoảng loạn bỏ chạy nhưng không thể, chiếc bẫy hình móng ngựa đã kẹp cổ nó. Cẩn thận hơn, thằng cháu vẫn dùng chiếc vợt chụp hẳn vào con chuột rồi mới nhổ bẫy lên. Hai chiếc bẫy được một, nó mang lại chỗ ông bác rồi hai bác cháu lên xe đi về quán bún ngan, nơi gửi chiếc xe máy và lồng chuột lớn.

Về đến nơi, ông Thú đưa cho thằng cháu cái lồng đeo bên hông, nó đặt xuống đất rồi dùng tay không bắt từng con chuột thả vào lồng lớn. Nhìn cảnh tượng này không ít người sẽ phải rùng mình. Bắt hết lũ chuột thả vào lồng lớn, tay nó dính đầy máu chuột, nó lấy chiếc khăn treo bên cạnh cái lồng rồi lau qua loa. Hai chiếc lồng lớn chồng lên nhau, chiếc lồng phía dưới đã nhét đầy chuột cống, chiếc phía trên vẫn còn nhiều khoảng trống. Không nghỉ ngơi, ông Thú bảo đứa cháu đi bắt thêm vài nhà rác nữa, đầy lồng rồi về cho sớm.

"Có những đêm sau khoảng thời gian kiểm tra bẫy, hai bác cháu chỉ bắt khoảng 4 nhà rác ở các khu tái định cư là đủ định mức. Nhưng có những đêm thì phải bắt nhiều nhà rác hơn mới đủ, tất cả cũng là hên xui", ông Thú cho biết.

