Quảng Nam: Bao giờ mỏ than Nông Sơn mới hết ô nhiễm?

Dân trí Cứ mỗi lần có mưa dông là mỏ than Nông Sơn, xã Quế Trung, huyện Nông Sơn lại tự bốc cháy và bốc mùi hôi thối khiến người dân chịu không thấu, bức xúc đặt câu hỏi: Khi nào mỏ than này mới hết ô nhiễm?

Chị Lê Thị Hậu, nhà cách mỏ than Nông Sơn hơn 1 km bức xúc: "Mỏ than Nông Sơn gây ô nhiễm đặc biệt nghiêm trọng, ảnh hưởng rất lớn đến đời sống của người dân ở đây. Những năm trước đây cũng có mùi hôi của lưu huỳnh nhưng ở mức độ nhẹ, chỉ hôi 2-3 hôm là hết, còn năm nay mùi lưu huỳnh bốc lên nồng nặc cả tháng nay".

Mỏ than Nông Sơn hoạt động hàng chục năm nay. Mỗi khi có cháy là bốc mùi hôi thối, gây bức xúc cho người dân.

Theo chị Hậu, mùi hôi thối từ mỏ than rất nặng, nghe muốn buồn nôn. Bạn của chị Hậu đang mang thai bị tụt cả huyết áp vì không chịu nổi mùi lưu huỳnh.

Không chỉ khu vực thôn Nông Sơn mà các khu khác của xã Quế Trung cũng bị ảnh hưởng. Mùi thối bay đến tận Trung Phước, ở tận các xã Phước Ninh, Ninh Phước, người dân cũng ngửi thấy.

Chị Hậu cũng phản ảnh, nhà máy nhiệt điện Nông Sơn thì xả thải thẳng ra sông Thu Bồn, từ bờ sông bên này nhìn qua có thể thấy lượng thải mỗi ngày ra rất lớn, ống khói nhà máy thì thường xuyên thải khói đậm màu nhìn rất sợ.

Mỏ than Nông Sơn bốc cháy sau trận mưa dông vào chiều ngày 6/7 gây mùi hôi thối.

"Theo tôi, vấn đề ô nhiễm ở mỏ than và ở nhà máy nhiệt điện cần có các ban ngành cấp trên chỉ đạo giải quyết triệt để và nhanh nhất để bà con ở đây có môi trường sống an toàn hơn. Chứ giải quyết theo kiểu rải vôi rồi lấp đất đối phó là không được", chị Lê Thị Hậu trình bày.

Anh Lê Vầy có nhà ở cách mỏ than gần 2 km cũng bức xúc vì mùi hôi từ mỏ than Nông Sơn.

"Năm nào mỏ than cũng hôi thối nhưng năm nay hôi hơn. Đặc biệt vào ngày 6/7 vừa qua, do có trận mưa dông nên mỏ than bốc cháy, khói hôi mùi lưu mình bay khắp trung tâm huyện, mùi rất khó chịu", anh Vầy nói.

Cũng theo anh Vầy, khổ nhất là người già và trẻ em. Mỗi khi mỏ than bốc cháy, mùi hôi bốc lên, dù có đóng cửa trong nhà cũng không thể tránh khỏi. Anh Vầy cũng như bà con đã nhiều lần kiến nghị với chính quyền địa phương, chủ mỏ than nhưng tình trạng này vẫn chưa xử lý triệt để.

"Hôm nào mà mỏ than bốc mùi thối thì không ai ngủ được. Sáng thức dậy trong người rất mệt. Người dân sợ nhất là những buổi chiều có mưa dông thì tối hôm đó thế nào cũng nghe mùi hôi, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của bà con", anh Vầy nói.

Mỏ than Nông Sơn bốc cháy gây bức xúc cho người dân

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Chí Tùng - Phó Chủ tịch huyện Nông Sơn - cho hay, sau khi nhận phản ánh của người dân về tình trạng hôi thối, ô nhiễm môi trường ở mỏ than Nông Sơn, huyện đã tổ chức cuộc họp với chủ mỏ than Nông Sơn và Phòng TN-MT huyện.

Phòng TN-MT huyện cũng đã có báo cáo gửi Sở TN-MT để Sở tham mưu UBND tỉnh có báo cáo chỉ đạo.

Ông Hồ Quang Bửu - Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Nam - cho biết, ông cũng vừa ký văn bản chỉ đạo xử lý ô nhiễm môi trường ở mỏ than Nông Sơn.

Theo đó, UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu Công ty CP Than - Điện Nông Sơn - TKV có trách nhiệm tiếp tục thực hiện các biện pháp giảm thiểu mùi hôi tại khu vực xảy ra sự cố cháy, bao gồm:

"Tăng cường tự kiểm tra để phát hiện và xử lý kịp thời, triệt để các vị trí cháy hoặc có phát sinh hiện tượng tự cháy. Đồng thời, thực hiện đúng quy định hiện hành của Nhà nước về bảo vệ môi trường và phòng cháy, chữa cháy.

Xây dựng phương án phòng ngừa và ứng phó sự cố tự cháy tại mỏ than Nông Sơn, báo cáo Bộ TN-MT để được hướng dẫn, đánh giá cụ thể, nhất là các công trình bảo vệ môi trường của dự án.

Tiếp tục phối hợp tốt với chính quyền địa phương trong việc kiểm tra, giám sát, tuyên truyền, vận động nhân dân khu vực để tạo sự đồng thuận trong quá trình hoạt động lâu dài của dự án.

Hàng tháng, báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh, Sở TN-MT, UBND huyện Nông Sơn, UBND xã Quế Trung để theo dõi, giám sát, chỉ đạo".

Trao đổi với phóng viên, ông Đặng Quốc Long - Giám đốc Công ty CP Than - Điện Nông Sơn - TKV cho hay, ở mỏ than Nông Sơn có lớp đá ở sát mỏ than, là nhiệt thạch, có tính tự cháy nhưng sản phẩm này không phải là than. Loại này nằm trong vỉa than, khi đạt nhiệt độ thích hợp và có độ ẩm như mưa, hơi nước thì tự bốc cháy.

Theo ông Long, việc cháy này xảy ra từ trước đây nhưng cũng đã được xử lý. Tại bãi thải cũng thỉnh thoảng xảy ra cháy nhưng diện tích nhỏ. Ngày 15/6 có xảy ra cháy trên diện tích từ 2-3.000m2, đơn vị đã tiến hành xử lý.

Mới đây nhất, ngày 6/7, do có trận mưa dông nên xảy ra cháy gây mùi hôi thối, làm người dân rất bức xúc. Công ty cũng đã triển khai các biện pháp xử lý cháy và có báo cáo đầy đủ gửi xã, huyện giải thích rõ vụ việc.

Cũng theo ông Long, về lâu dài, để xử lý dứt điểm tình trạng cháy mỏ than và bốc mùi hôi thối, công ty đã lập dự án "Hệ thống tuyển khoáng thu hồi than lẫn trong đất đá".

Dự án có vốn đầu tư khoảng 10 tỷ đồng, trình cấp thẩm quyền thông qua rồi sau đó lựa chọn nhà thầu. Đến cuối năm nay và đầu năm 2022, dự án sẽ tiến hành xây dựng.

"Dự kiến khi dự án đi vào hoạt động từ 1-2 năm, chúng tôi sẽ xử lý dứt điểm nguồn cháy và mùi hôi thối", Giám đốc Công ty CP Than - Điện Nông Sơn - TKV khẳng định.

Công Bính