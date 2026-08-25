Mua vé bóng đá rồi bán lại giá "chợ đen" bị xử lý như thế nào?

Bạn đọc gửi câu hỏi qua đường dây nóng báo Dân trí cho biết, ông được tặng 2 cặp vé xem trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 giữa đội tuyển Việt Nam - Thái Lan diễn ra ngày 26/8 nhưng có việc bận không đi được. Ông băn khoăn mình có thể rao bán trên mạng xã hội không.

"Tôi tìm hiểu trên "chợ đen", nhiều người rao bán một cặp vé hạng D có giá hơn 4 triệu đồng trong khi giá vé được phát hành chỉ 500.000 đồng/vé. Vậy các cá nhân rao bán vé trên mạng xã hội hoặc bán lại vé với mức giá cao gấp nhiều lần giá in trên vé phát hành có vi phạm pháp luật không? Nếu có thì bị xử lý thế nào?", bạn đọc thắc mắc.

"Phe vé" có phạm luật?

Trả lời vấn đề này, luật sư Trịnh Văn Dũng (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho biết, "phe vé" có thể được hiểu là một dạng đầu cơ vé. Theo đó, các "cò vé" tìm cách mua, gom một lượng vé nhất định, sau đó chờ khi vé khan hiếm hoặc đã bán hết để bán lại với mức giá cao hơn nhiều lần so với giá gốc.

Đây là hiện tượng không còn xa lạ với người hâm mộ bóng đá, đặc biệt thường xuất hiện tại các sự kiện thể thao lớn, thu hút đông đảo khán giả như những trận đấu có sự góp mặt của đội tuyển Việt Nam.

Theo luật sư Dũng, pháp luật hiện hành chưa có quy định riêng về chế tài xử phạt đối với hành vi "phe vé" chỉ vì việc mua vé rồi bán lại với giá cao.

Lý do là vé xem bóng đá được xem là hàng hóa hợp pháp, được phép mua bán, giao dịch. Việc các bên thỏa thuận mức giá mua bán, kể cả mức giá cao hơn nhiều lần giá ban đầu, về nguyên tắc thuộc sự thỏa thuận giữa các bên nếu không có hành vi vi phạm pháp luật khác.

Hoạt động mua bán vé xem bóng đá diễn ra rất nhộn nhịp, đông đúc trước cửa Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (Ảnh: Trần Quân).

"Người dân được làm những gì mà pháp luật không cấm nên hành vi "phe vé" hiện chưa có quy định xử phạt chỉ vì việc mua vé xem bóng đá rồi bán lại. Tuy nhiên, thực tế này cũng gây không ít bức xúc khi một số người gom nhiều vé để bán lại, trong khi những người thực sự có nhu cầu lại khó mua được vé với giá gốc", luật sư Dũng cho biết.

Tuy nhiên, luật sư lưu ý, điều đó không đồng nghĩa mọi hành vi của người "phe vé" đều không bị xử lý.

Nếu trong quá trình bán vé, các đối tượng có hành vi chèo kéo, tụ tập, tranh giành khách, gây mất trật tự công cộng hoặc cản trở giao thông, tùy tính chất, mức độ, hành vi vi phạm vẫn có thể bị xử phạt theo quy định pháp luật.

Theo khoản 1 Điều 7 Nghị định 144/2021/NĐ-CP, người có hành vi gây mất trật tự công cộng tại nơi biểu diễn nghệ thuật, nơi tổ chức hoạt động văn hóa, thể thao, thương mại hoặc các địa điểm công cộng khác có thể bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng.

"Do đó, trường hợp các đối tượng "phe vé" có hành vi chèo kéo, cãi vã, tranh giành khách hoặc gây mất trật tự tại khu vực diễn ra sự kiện thì cơ quan chức năng có thể áp dụng quy định này để xử lý", luật sư cho hay.

Bán vé giả có thể bị xử lý hình sự

Một vấn đề nghiêm trọng hơn, theo luật sư đó là trường hợp người bán sử dụng vé giả để lừa người mua.

Theo luật sư Dũng, nếu người “phe vé” không chỉ bán lại vé mà còn sử dụng vé giả để đưa cho khán giả nhằm chiếm đoạt tiền, hành vi này có thể bị xem xét trách nhiệm hình sự về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015, được sửa đổi, bổ sung năm 2025.

Ngoài hình phạt chính, người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm hoặc bị tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

Giá vé “chợ đen” được đẩy lên gấp nhiều lần giá gốc ban đầu (Ảnh: Trần Quân).

"Như vậy, việc mua vé rồi bán lại với giá cao chưa mặc nhiên bị coi là hành vi phạm tội. Tuy nhiên, nếu hoạt động "phe vé" đi kèm hành vi gây mất trật tự công cộng, chèo kéo, tranh giành khách hoặc đặc biệt là sử dụng vé giả để gian dối, chiếm đoạt tiền của người mua thì người thực hiện có thể bị xử phạt hành chính, thậm chí bị xem xét trách nhiệm hình sự tùy hành vi và hậu quả", luật sư phân tích.

Từ thực tế trên, luật sư lưu ý người dân khi mua vé xem bóng đá cần thận trọng với những trường hợp rao bán vé trên mạng xã hội hoặc các "chợ vé" không chính thức, nhất là khi người bán yêu cầu chuyển tiền trước nhưng không cung cấp được thông tin xác thực về vé.

Bên cạnh đó, người mua cũng nên kiểm tra kỹ thông tin vé, phương thức nhận vé và danh tính người bán; hạn chế chuyển toàn bộ tiền trước cho tài khoản không rõ nguồn gốc. Trường hợp có dấu hiệu bị lừa đảo, người bị hại cần lưu giữ tin nhắn, thông tin giao dịch, chứng từ chuyển tiền và các tài liệu liên quan để cung cấp cho cơ quan chức năng khi cần thiết.

Đặc biệt, không nên vì ham vé giá rẻ hoặc muốn mua được vé bằng mọi giá mà bỏ qua các dấu hiệu bất thường, bởi việc giao dịch qua "chợ đen" tiềm ẩn nguy cơ mua phải vé giả, vé không hợp lệ hoặc bị chiếm đoạt tiền.