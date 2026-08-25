Vé trận chung kết Việt Nam - Thái Lan được đẩy lên 9 triệu đồng/cặp

Trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan sẽ diễn ra vào 20h ngày 26/8 tại sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội).

Sức nóng của trận đấu được đẩy lên từ trước đó một ngày. Ghi nhận tại khu vực đường Lê Quang Đạo (trước cửa Liên đoàn Bóng đá Việt Nam), tình hình bán vé chợ đen diễn ra rất nhộn nhịp, đông đúc.

Nhiều người mang theo ghế, nước xuống vỉa hè, thản nhiên chào bán vé trận đội tuyển Việt Nam - Thái Lan cho người hâm mộ.

Nhiều phe vé còn không ngại tiến ra mặt đường để tiếp cận, chào mời người mua. Chỉ cần có người đến gần và chạy chậm quan sát, ngay lập tức sẽ có rất nhiều phe vé tiếp cận để chào bán.

Ghi nhận trên thực tế tại hiện trường, mệnh giá vé cao nhất (1,5 triệu đồng/cặp) đã được nâng giá lên gấp 4,5 lần, có nơi cao nhất là gấp 6 lần (9 triệu đồng cặp). Các mệnh giá khác như vé loại 1,2 triệu đồng/cặp được đẩy lên 6-7 triệu đồng/cặp; vé 800.000 đồng/cặp có giá từ 4-6 triệu đồng/cặp. Thấp nhất là vé loại 500.000 đồng/cặp có giá từ 2-3 triệu đồng/cặp.

Dù giá vé cao ngất ngưỡng, không ít cổ động viên vẫn không ngại chi tiền để được vào sân vận động. Các mệnh giá vé 1,5 triệu đồng và 1,2 triệu đồng chỉ còn rất ít, thậm chí nhiều nơi chỉ còn loại 800.000 và 500.000 đồng.

Tuy nhiên, cũng có nhiều người hâm mộ đành chấp nhận không có vé vào sân, hoặc phải chuyển sang mua những hạng vé thấp hơn.

“Dù muốn mua loại vé có chỗ ngồi đẹp nhưng giá vé cao quá, mình không thể mua được nên đành chấp nhận mua hạng vé ngồi ở khán đài C để được tận hưởng không khí”, một cổ động viên chia sẻ.

Anh Hùng từ Sóc Trăng ra Hà Nội mong muốn có một cặp vé xem đội tuyển Việt Nam trong trận chung kết nhưng lại thất vọng vì có nguy cơ không thể mua được vé.

“Tôi chỉ sẵn sàng bỏ ra từ 1 đến 2 triệu đồng cho một cặp vé, tuy nhiên, tình hình giá vé khá cao nên tôi còn đắn đo không biết nên mua hay không”, anh Hùng chia sẻ.

Sau khi dẫn trước 2-0 ở trận chung kết lượt đi, thầy trò HLV Kim Sang Sik nắm lợi thế lớn trước trận lượt về tại sân nhà Mỹ Đình. Nếu thi đấu đúng phong độ, mục tiêu giành chiếc cúp vô địch Đông Nam Á lần thứ 4 hoàn toàn nằm trong tầm tay của “Những chiến binh sao vàng”.