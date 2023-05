Mở cửa xe bất cẩn khiến một người tử vong: Tài xế có bị xử lý hình sự?

Ngày 8/5 vừa qua, trên mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại cảnh tài xế ô tô mở cửa xe làm 2 người đi xe máy ngã ra đường, lúc này một ô tô khác đi hướng ngược lại lao tới, đâm trúng 2 người trên khiến một người tử vong, một người khác bị thương.

Sự việc xảy ra trên địa bàn thị trấn Đại Nghĩa, huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội. Hiện Công an huyện Mỹ Đức đang làm việc với 2 tài xế ô tô có liên quan để làm rõ vụ việc.

Trước đó, báo chí đã đăng tải nhiều nội dung liên quan đến việc tài xế ô tô vì mở cửa bất cẩn, thiếu quan sát đã gây thương vong cho người đi đường. Nhiều ý kiến cho rằng cần xử lý thật nghiêm hành vi này để răn đe.

Hiện trường vụ việc (Ảnh: Cắt từ clip).

Qua quan sát clip vụ việc, luật sư Trần Xuân Tiền, Trưởng văn phòng Luật sư Đồng Đội, Đoàn Luật sư TP. Hà Nội khẳng định, trong trường hợp này, tài xế ô tô đã không tuân thủ quy định về an toàn giao thông đường bộ, không quan sát xung quanh xem có phương tiện đang lưu thông trên đường hay không mà đã mở cửa xe ô tô làm 2 người đi xe máy ngã ra đường và bị tai nạn dẫn đến hậu quả chết người.

Theo quy định tại điểm đ khoản 3 Điều 18 Luật giao thông đường bộ 2008 quy định người điều khiển phương tiện khi dừng xe, đỗ xe trên đường bộ như sau: "Không mở cửa xe, để cửa xe mở hoặc bước xuống xe khi chưa bảo đảm điều kiện an toàn". Như vậy, trước khi mở cửa xe, tài xế có trách nhiệm quan sát kĩ, nếu đủ bảo đảm điều kiện an toàn như không có người, phương tiện phía trước, sau hoặc giữ khoảng cách an toàn với phương tiện, người phía sau thì mới được mở cửa xe.

Tuy nhiên, luật sư Tiền cho rằng để có thể xác định tài xế ô tô mở cửa có phải chịu trách nhiệm hình sự hay không, còn phụ thuộc vào yếu tố lỗi, cũng như mối quan hệ nhân quả giữa hành vi và hậu quả chết người xảy ra.

Trong trường hợp, do lỗi của người mở cửa xe ô tô khiến một người thiệt mạng và một người bị thương thì người mở cửa xe có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về Tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ theo quy định tại Điều 260 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Theo đó, tùy vào tính chất, mức độ của hành vi và hậu quả do hành vi đó gây ra mà người phạm tội có thể đối diện với mức phạt thấp nhất là phạt tiền từ 30.000.000 đồng - 100.000.000 đồng, mức phạt cao nhất lên đến 15 năm tù. Ngoài ra, người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm.

Luật sư chia sẻ thêm, khác với trước kia, hiện nay nền kinh tế phát triển, mật độ tham gia giao thông cao, tình hình giao thông ngày càng phức tạp nên mọi người khi tham gia giao thông cần cẩn thận và chú ý quan sát thật kỹ.

Vụ việc trên là bài học cảnh tỉnh đối với những người tham gia giao thông, luôn phải đảm bảo điều kiện an toàn cho bản thân và người khác. Đặc biệt, cả tài xế lẫn người ngồi trên xe cần phải quan sát xung quanh để đảm bảo an toàn trước khi mở cửa xe, tránh xảy ra những tai nạn thương tâm.